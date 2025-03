"El Secreto del Dinero": el bestseller para lograr la clave oculta de la abundancia financiera

(Información remitida por la empresa firmante)

Jorge Muñoz Parral, autor del bestseller y mentor internacional, desvela los principios ocultos de la riqueza en su nueva obra que está revolucionando la educación financiera. El libro cuenta con más de 10.000 ejemplares vendidos y una comunidad de más de 1,3 millones de seguidores. Además, es triple bestseller en Amazon en tres categorías

Madrid, 21 de marzo de 2025.- Jorge Muñoz Parral, escritor, coach e influencer, ha publicado recientemente su libro El Secreto del Dinero, una obra que está transformando la manera de entender la abundancia y la prosperidad.



A diferencia de los libros tradicionales sobre finanzas, esta obra no se limita únicamente a consejos sobre ahorro e inversión. El Secreto del Dinero va más allá, revelando una fórmula milenaria basada en la Cábala y estrategias de manifestación para desbloquear el flujo de la abundancia.



Inspirado en enseñanzas judías y estrategias financieras ocultas, el libro expone el conocimiento que ha sido resguardado por siglos y que ahora se encuentra al alcance de todos.



Una obra literaria que rompe paradigmas



Este éxito editorial responde a la necesidad creciente de desmentir mitos sobre el dinero y dotar a los lectores de herramientas reales para generar abundancia.



Entre las claves más destacadas, el libro expone los secretos mejor guardados sobre la riqueza y cómo desbloquear el flujo de dinero en la vida, desmonta creencias limitantes sobre el éxito financiero, comparte técnicas prácticas basadas en neurociencia y manifestación financiera y, por último, presenta casos reales de éxito y estrategias aplicables en el día a día.



Un fenómeno mundial



Desde el momento de su lanzamiento, El Secreto del Dinero ha logrado alcanzar el triple bestseller en Amazon, consolidándose así en las categorías de finanzas, crecimiento personal y éxito.



Su importancia se ha visto reflejada en miles de testimonios de lectores que han aplicado las enseñanzas y han visto como cambiaba su relación con el dinero de forma positiva.



En un contexto mundial en el que aproximadamente el 70% de personas vive con menos de 1.000 dólares en su cuenta bancaria, este libro llega con el propósito de romper los patrones de escasez y hacer llegar a sus lectores a una nueva mentalidad de prosperidad.



Jorge Muñoz Parral: un referente en educación financiera



El autor de El Secreto del Dinero es discípulo de Mario Sabán, Tony Robbins y Grant Cardone. Muñoz Parral combina su formación en filosofía con su conocimiento en Cábala y finanzas.



"Este no es un libro más sobre dinero. Es el resultado de años de estudio, práctica y prueba en mi propia vida. La riqueza no es cuestión de suerte, sino de conocer y aplicar las reglas del juego. Este libro es una llave que puede cambiar vidas", afirma Jorge Muñoz Parral, autor bestseller y mentor internacional.



Su enfoque totalmente innovador en estos ámbitos ha logrado cautivar a miles de seguidores en redes sociales, convirtiéndolo en un referente del desarrollo personal y la educación financiera.



Gracias a sus cursos, programas, mentorías y coaching es posible que sus alumnos amplíen la visión y encuentren las diferentes perspectivas que permitan encontrar la manera de alimentarse, entrenar y vivir.



Es posible adquirir el libro en Amazon



También se pueden seguir las novedades de Jorge Muñoz Parral en su perfil de Instagram: https://www.instagram.com/jorgemunozpr





