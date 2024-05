El secreto de los expertos en nutrición para vivir más y mejor está en lo que comemos

La doctora Rosa Ortega ha detallado durante su intervención en las VIª Jornadas Interautonómicas SEMERGEN en Santander cómo una correcta nutrición puede ayudar a preservar la salud

La Dieta Mediterránea, rica en nutrientes y antioxidantes, es una de las más completas y puede ser beneficiosa para la salud y para la prevención de enfermedades, según los expertos

Santander, 20 de mayo de 2024. “La Dieta Mediterránea, que es de las más completas que podemos encontrar actualmente, puede resultar beneficiosa para la salud e incluso ayudar en la prevención de enfermedades”. Esta ha sido una de las afirmaciones de la Dra. Rosa Ortega, Catedrática de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid durante su intervención ‘Evidencia científica y nutricional en la Dieta Mediterránea: avances y desafíos actuales’ dentro del las VIª Jornadas Interautonómicas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) de Asturias, Cantabria y Castilla y León celebradas estos días en Santander.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento “Global action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013–2020”[1] señala que los factores dietéticos asociados con mayor riesgo de mortalidad, o de años perdidos por enfermedad o incapacidad, estarían relacionados con una mala alimentación. Durante su ponencia, la Dra. Rosa Ortega ha señalado que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas “además de ser las principales causas de mortalidad en el mundo, están fuertemente influenciadas por factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el abuso de alcohol, la falta de actividad física y una dieta pobre en nutrientes, factores que siguen siendo un problema de salud pública en todo el mundo”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que este tipo de afecciones son susceptibles de mejorar a través de la dieta, la Dr. Ortega ha recomendado seguir estilo de vida saludable y ha señalado que “los efectos saludables de un patrón dietético como es la Dieta Mediterránea muy probablemente se deban a la combinación de muchos nutrientes con propiedades antiinflamatorias y/o antioxidantes presentes en esos alimentos”.

La experta ha aconsejado ingerir alimentos con un alto contenido de minerales, vitaminas, polifenoles y fibra, como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, añadiendo en el cocinado aceite de oliva virgen. Durante su intervención ha añadido que “el uso de índices de calidad dietética para evaluar la adherencia a un determinado patrón dietético o a las directrices dietéticas actuales reduce el riesgo de enfermedad”, facilitando la adherencia de todos los individuos a patrones de dieta saludable, como es el caso de la Dieta Mediterránea.

En relación con el consumo de bebidas, algunos estudios señalan que el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, dentro de la Dieta Mediterránea, puede ser compatible con el mantenimiento de la salud y la protección frente a procesos cardiovasculares y metabólicos adversos[2]. Además, ha añadido que los efectos de la socialización durante las comidas, en las que se puede incluir el consumo moderado de bebidas fermentadas, como el vino o la cerveza, podría ser importante en una alimentación saludable. “En la búsqueda de un bienestar integral, no podemos pasar por alto la importancia de mejorar las relaciones sociales y el estado de ánimo, ya que estos factores desempeñan un papel crucial en nuestra salud nutricional y en la adopción de hábitos alimenticios equilibrados”, puntualiza.

La Dra. Ortega, finalmente, ha destacado la importancia de “evitar el consumo abusivo de alcohol, respetando un consumo moderado de cerveza de 200-300 ml de cerveza al día para mujeres y 400-600 ml diarios para hombres sanos, siempre acompañado de alimentos” y ha insistido en que los efectos beneficiosos de este tipo de bebidas se observan únicamente cuando el consumo es moderado y responsable por parte de adultos sanos, dentro de un patrón de alimentación sano y equilibrado.

