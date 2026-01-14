Sector Alarm España: liderazgo cercano como clave de la satisfacción del cliente, empezando por el CEO

Venta a puerta fria - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Reconocida como Great Place to Work y Líder en Servicio 2025, confirma que su modelo de cercanía es diferencial en el sector de la seguridad

Madrid, 14 de enero.- Mientras en la mayoría de las empresas la alta dirección pasa sus días entre reuniones y presentaciones, en Sector Alarm España la rutina es distinta: directivos y CEO se ponen el uniforme comercial y salen a tocar puertas junto a sus equipos. Recorren calles, visitan hogares y viven en primera persona, lo que significa acercarse al cliente.



Esta práctica, que puede sonar poco habitual en España, refleja la cultura escandinava que Sector Alarm traslada a todos los mercados donde opera: organigramas planos, comunicación abierta y liderazgo basado en la confianza. En la compañía, no hay distancia entre la estrategia y la realidad del cliente.



"Ponemos a las personas en el centro de todo lo que hacemos, porque nuestra meta es ofrecer siempre el mejor servicio. Salir a la calle nos mantiene conectados con la realidad del cliente y nos permite comprender en profundidad sus necesidades. Es también una manera de acompañar a nuestros equipos, compartir sus retos y celebrar sus logros. Esa cercanía nos da la oportunidad de identificar qué funciona, qué debemos mejorar y, sobre todo, de demostrar con hechos que aquí todos remamos en la misma dirección", explica Oliver de la Rica, Director General de Sector Alarm España.



Y añade: "Para mí, este contacto directo es fundamental: me recuerda que cada cliente confía en nosotros para proteger lo más valioso que tiene, su hogar y su familia, y que esa confianza se gana día a día con servicio, calidad y con autenticidad".



"Nuestra cultura no se queda en palabras bonitas. Cada decisión, cada reunión y cada interacción con el cliente está marcada por estos valores. Son la brújula que nos guía en todos los mercados en los que operamos", concluye De la Rica.



Calidad que se mide en hechos

El compromiso con la cercanía y el servicio se refleja en cifras de referencia en el sector: más de 700.000 clientes en Europa, una satisfacción superior al 95% y una respuesta a emergencias en menos de 15 segundos. Para la compañía, vender seguridad no es solo instalar tecnología, sino transmitir confianza y estar siempre disponibles para los clientes.



Este enfoque ha sido reconocido con la certificación Great Place to Work, que avala la satisfacción y compromiso de sus equipos, y con el galardón Líder en Servicio de Alarmas 2025, que distingue la excelencia de su atención al cliente.



Una forma distinta de entender la seguridad

En un sector dominado por la tecnología y los protocolos, Sector Alarm apuesta por añadir algo esencial: la cercanía humana. Abrir la puerta de un hogar es un gesto íntimo y sensible, que requiere empatía y respeto. Que el propio CEO y los directivos vivan esa experiencia de primera mano envía un mensaje claro: en Sector Alarm, la calidad se construye solo a través de la implicación máxima de todos los integrantes de la organización en lo más importante: las personas.



Con esta filosofía, la compañía combina innovación tecnológica, servicio premium y una cultura empresarial basada en igualdad, transparencia y colaboración. Una manera distinta de entender la seguridad y también el liderazgo.



Emisor: Sector Alarm España



Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702

