Sector Alarm refuerza la protección exterior del hogar con Outdoor Pircam

Outdoor Pircam - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Sector Alarm, reconocida como Líder en Servicio en España, ofrece una respuesta ante emergencias en menos de 15 segundos, uno de los tiempos de reacción más rápidos del mercado

Madrid, 6 de julio.- La forma de entender el hogar ha cambiado en los últimos años. Jardines, terrazas, patios o accesos privados se han convertido en espacios esenciales de la vida cotidiana, lugares donde las familias comparten tiempo, los niños juegan y muchas personas mayores disfrutan de la tranquilidad de su vivienda.



Para muchas familias con viviendas unifamiliares o segundas residencias, especialmente en zonas urbanas y suburbanas, la seguridad exterior sigue siendo uno de los aspectos que más inquietud genera. La sensación de vulnerabilidad aumenta durante las noches, en periodos vacacionales o cuando la vivienda permanece vacía durante unas horas. Además, los usuarios buscan soluciones eficaces sin convertir su hogar en un entorno invasivo o permanentemente vigilado.



En este contexto, Sector Alarm, Lideres en Servicio en España, presenta Outdoor Pircam, su nuevo detector inteligente con cámara exterior diseñado específicamente para reforzar la protección de jardines, patios, entradas y accesos exteriores mediante tecnología avanzada, verificación fotográfica instantánea y respuesta inmediata.



Outdoor Pircam: protección inteligente para jardines y accesos

Outdoor Pircam combina detector de movimiento y cámara gran angular en un único dispositivo pensado para proteger jardines, patios, accesos y otras zonas exteriores de la vivienda. Su objetivo no es únicamente detectar una posible intrusión, sino facilitar una respuesta rápida y profesional cuando realmente es necesario.



Cuando el sistema detecta una actividad sospechosa mientras la alarma está armada, las imágenes se envían automáticamente al Centro Receptor de Alarmas (CRA) de Sector Alarm. Desde allí, profesionales especializados realizan una verificación inmediata de la incidencia para activar una respuesta rápida y eficaz en caso necesario.



La verificación visual resulta clave para agilizar la gestión de emergencias y mejorar la capacidad de reacción ante posibles intrusiones o intentos de robo. Una capacidad respaldada por uno de los principales servicios diferenciales de Sector Alarm: una respuesta en menos de 15 segundos, que posiciona a la compañía entre las más rápidas del mercado.



"Cada vez más familias buscan soluciones capaces de proteger también los espacios exteriores de la vivienda sin renunciar a la comodidad y la privacidad. Outdoor Pircam nace precisamente para responder a esa nueva forma de vivir el hogar y aportar tranquilidad real en el día a día", señala María Bachiller directora de Marketing de Sector Alarm.



"Con Outdoor Pircam damos respuesta a una necesidad cada vez más presente entre las familias: sentirse protegidas también en sus espacios exteriores sin renunciar a disfrutarlos con tranquilidad. Hoy los usuarios buscan soluciones capaces de detectar situaciones sospechosas antes incluso de que se produzca una intrusión", explican desde Sector Alarm.



Tecnología diseñada para proteger sin invadir

Más allá de la tecnología, Outdoor Pircam ha sido desarrollado bajo un modelo de funcionamiento respetuoso con la privacidad de los usuarios. Las imágenes no se graban de forma continua ni existe una monitorización permanente del exterior de la vivienda. La cámara únicamente captura imágenes cuando el sistema está activado y se detecta una posible incidencia, evitando así la sensación de vigilancia constante que muchas personas rechazan en su entorno doméstico.



Además, Outdoor Pircam incorpora tecnología inteligente capaz de distinguir movimientos habituales y reducir significativamente las falsas alarmas provocadas por mascotas de hasta 18 kilogramos, algo especialmente importante para hogares que utilizan de manera frecuente sus jardines o patios exteriores.



El dispositivo cuenta también con función anti-enmascaramiento para detectar posibles intentos de sabotaje o manipulación, así como resistencia al agua y al polvo para garantizar su funcionamiento incluso en condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, incorpora visión nocturna avanzada para ofrecer imágenes nítidas en situaciones de baja luminosidad.



La nueva solución está especialmente orientada a familias y personas mayores que buscan una seguridad más cercana y adaptada a sus necesidades, con la tranquilidad de saber que, si ocurre algo, hay un equipo preparado para actuar de inmediato.



La seguridad conectada continúa creciendo en España

El lanzamiento de Outdoor Pircam se enmarca además dentro del crecimiento de la seguridad conectada en el ecosistema smart home. Según Statista, el mercado del hogar inteligente en España superará los 2.500 millones de euros en 2026, siendo las soluciones vinculadas a seguridad y videovigilancia una de las categorías con mayor crecimiento.



"Hoy la seguridad ya no se percibe únicamente como control o vigilancia, sino como una herramienta para vivir con mayor tranquilidad. Outdoor Pircam busca integrarse de forma natural en la vida cotidiana de los hogares y proteger aquellos espacios exteriores donde las familias pasan cada vez más tiempo", añaden desde la compañía.



Con este lanzamiento, Sector Alarm continúa reforzando su ecosistema de seguridad inteligente y su apuesta por una protección integral del hogar basada en innovación tecnológica, rapidez de respuesta y atención personalizada. Una propuesta orientada a que las familias puedan disfrutar de sus espacios exteriores con mayor tranquilidad en el día a día.



Emisor: Sector Alarm

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702

