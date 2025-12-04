Sector Alarm, la segunda mejor empresa para trabajar en Málaga y una de las tres mejores de toda España

Best Place to Work - Sector Alarm

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, cuna del proyecto de Sector Alarm en España, se consolida como el reflejo local de una cultura reconocida también a nivel nacional

Málaga, 4 de diciembre.- Sector Alarm España ha sido reconocida como la segunda mejor empresa para trabajar en Málaga en la edición 2025 de Best Workplaces Málaga. Un posicionamiento especialmente relevante en una ciudad estratégica para la compañía, donde inició su actividad en España y desde la que ha construido un modelo de crecimiento basado en las personas.



Alcanzar la segunda posición en Málaga supone distinguirse en un entorno empresarial altamente dinámico y competitivo, caracterizado por la concentración de empresas nacionales e internacionales y una creciente demanda de talento cualificado. Este reconocimiento pone en valor la capacidad de Sector Alarm para generar entornos de trabajo sólidos y coherentes desde su origen, manteniendo estándares elevados en una plaza clave para su desarrollo.



Este logro local se ve reforzado por el reconocimiento obtenido a nivel nacional, al alcanzar el tercer puesto en el ranking Best Workplaces España 2025. El contraste entre ambos ámbitos evidencia la consistencia de una cultura corporativa capaz de funcionar con la misma solidez en su base local que en su despliegue a escala nacional, situando a Sector Alarm entre las tres mejores empresas para trabajar en España.



Ambos reconocimientos se apoyan en la percepción directa de la plantilla a través de la encuesta Trust Index, donde el 98 % de los profesionales afirma tener una experiencia laboral positiva. Confianza, respeto, equidad y orgullo de pertenencia se consolidan como ejes transversales del modelo de la compañía, independientemente del territorio en el que operen sus equipos.



"Que este reconocimiento llegue desde Málaga tiene un significado especial para nosotros, porque aquí empezó todo", destaca Cristina Aranda, Directora de RRHH de Sector Alarm España. "Ser una de las mejores empresas para trabajar en esta ciudad y, al mismo tiempo, ocupar una posición de liderazgo a nivel nacional confirma que hemos sabido crecer sin perder nuestra esencia, poniendo siempre a las personas en el centro", añade.



Desde Sector Alarm subrayan que el reconocimiento en Málaga es un reflejo fiel de su forma de entender el liderazgo y la gestión de equipos: cercanía, acompañamiento, oportunidades reales de desarrollo profesional y escucha activa. Estos mismos valores son los que han permitido a la compañía consolidar su posicionamiento en el conjunto del mercado laboral español.



"El reconocimiento nacional refuerza lo que ya vivíamos internamente en Málaga. Nuestro reto es seguir creciendo sin perder el foco en quienes hacen posible el proyecto cada día", concluyen la directora de RRHH de Sector Alarm.



Con este doble reconocimiento, Sector Alarm reafirma su compromiso con un modelo de empresa en el que el éxito se mide no solo en resultados, sino en la capacidad de generar entornos de trabajo donde las personas son el verdadero motor de crecimiento y se encuentran en el centro de toda la estrategia.



