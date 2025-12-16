Sector Asegurador lanza la mayor comparativa de seguros de salud con más de 600 coberturas analizadas

Sector Asegurador - Insurance Area Correduría de Seguros SL

El estudio de este comparador de seguros independiente ha valorado 607 coberturas y puntúa a ocho aseguradoras en 19 bloques de análisis

Madrid, 16 de diciembre.- Sector Asegurador, comparador especializado en el mercado de los seguros español, ha hecho pública la versión de su comparativa de seguros de salud completos, basada en el análisis de 607 coberturas. El estudio agrupa la información en 19 bloques y establece un ranking de ocho aseguradoras, que se complementa con un recomendador que busca que el cliente pueda conseguir las pólizas que mejor se adecúan a su perfil y prioridades.



La nueva comparativa de seguros de salud completos de Sector Asegurador, disponible en su página web, se nutre de una base de datos estandarizada de coberturas y que es la misma información técnica que el equipo comercial utiliza para asesorar a sus clientes. Cada aseguradora recibe una puntuación por bloque de coberturas —como hospitalización, consultas, urgencias o pruebas diagnósticas— y una nota global que permite identificar de forma rápida qué productos resultan más completos en cada apartado y en el conjunto del seguro de salud.



En un mercado con numerosos productos y condiciones muy diferentes, comparar seguros de salud sigue siendo una de las decisiones más complejas para los usuarios, que a menudo se quedan en aspectos superficiales como el precio o el copago.



Según indican, este arduo trabajo traduce la información técnica en un formato estructurado y comprensible para el público general.



"Este análisis de seguros de salud es totalmente independiente y está alineado con nuestra misión: ayudar a las personas y a las empresas a que puedan contratar el seguro que realmente necesitan", afirma José Romero, CEO de Sector Asegurador. "Vivimos en la era de la información: si la tenemos, ¿por qué no compartirla? Con la comparativa y nuestro recomendador de seguros de salud esperamos que cualquier persona pueda mejorar su acceso a estos seguros con todos los datos relevantes en la mano, sin volverse loca comparando".



Mientras la comparativa de seguros de salud ofrece una visión técnica comparada por bloques, el recomendador de seguros de salud va un paso más allá. A partir de las prioridades de cobertura, la situación familiar, la edad o el presupuesto, la herramienta sugiere las aseguradoras que mejor encajan con cada perfil.



La comparativa puede consultarse en: https://www.sectorasegurador.es/comparativa-de-seguros-de-salud-completos/



Y el recomendador de seguros de salud completos está disponible en: https://www.sectorasegurador.es/recomendador-de-seguros-de-salud-completos/



Sector Asegurador avanza además que está desarrollando nuevas comparativas y recomendadores específicos para seguros de salud para personas mayores (seniors), productos de acceso más económicos y pólizas de salud para autónomos y empresas. La compañía trabaja igualmente en soluciones apoyadas en inteligencia artificial orientadas a resolver dudas frecuentes y reforzar el asesoramiento personalizado de cara a 2026. "Por nuestra experiencia, tras diez años en el sector, hemos comprobado que cuanto más informados están los clientes, más valor podemos aportarles y más aprecian esa guía experta y profesional", añade José Romero.



Acerca de Sector Asegurador

Sector Asegurador es un comparador online especializado en seguros con más de diez años de experiencia en el mercado español. La compañía analiza de forma independiente las coberturas de los principales productos del mercado y pone a disposición de particulares, autónomos y empresas herramientas de comparativa y recomendación. Su misión es ayudar a que cada usuario identifique el seguro que mejor se ajusta a sus necesidades reales, con información clara, estructurada y objetiva.



