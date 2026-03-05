El sector de la enseñanza de español para extranjeros en España alcanza en 2025 su récord de estudiantes

Presentación del Informe sectorial FEDELE 2025 - Jose Pablo Gallego

El sector de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en España cerró 2025 con el mayor volumen de estudiantes de su serie histórica, consolidando la recuperación iniciada tras la pandemia. Según el informe sectorial presentado ayer en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones por la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE), los centros federados registraron 160.830 estudiantes presenciales durante el último ejercicio.

Madrid, 5 de marzo de 2026.- Si se incluyen los estudiantes que cursaron programas exclusivamente digitales, el total asciende a 168.567 alumnos en 2025. En la última década, el número de estudiantes del sector ha crecido un 42,5 %, lo que confirma la tendencia de expansión del español como lengua internacional.



No obstante, el informe señala que el crecimiento se ha moderado respecto a los fuertes incrementos registrados en 2022 y 2023, lo que sugiere una fase de estabilización tras la rápida recuperación postpandemia. Actualmente, los centros federados operan en torno al 75,9 % de su capacidad estimada, lo que indica que el sector mantiene margen de crecimiento estructural.



Impacto económico de más de 715 millones de euros



La actividad generada por los estudiantes internacionales de español produjo en 2025 715,8 millones de euros de impacto económico en España, lo que supone un 37,62 % más que en 2024 y el quinto año consecutivo de crecimiento.



Este incremento se explica tanto por el aumento del número de estudiantes como por la prolongación de las estancias lingüísticas, especialmente en el caso de los alumnos individuales. La duración media de las estancias individuales ha pasado de 8,3 a 11 semanas, mientras que las estancias grupales se mantienen estables en torno a 3,4 semanas.



En total, el sector contabilizó 977.490 semanas de estancia lingüística, lo que supone un aumento del 35,24 % respecto a 2024. La contratación individual representa ya el 58,54 % del total de estudiantes, frente al 41,46 % de grupos, consolidando un modelo de mayor valor económico por alumno.



Europa lidera los mercados emisores



El 79,52 % del alumnado procede de Europa, que continúa siendo el principal mercado emisor de estudiantes de español en España. Los países con mayor número de estudiantes en 2025 fueron Italia (16,06 %), Alemania (14,59 %), Estados Unidos (7,78 %), Francia (6,20 %) y Reino Unido (6,16 %).



Por el contrario, el mercado africano representa actualmente solo el 2 % del total, afectado principalmente por dificultades estructurales en los procesos de visado.



Un sector cada vez más diverso



El informe también muestra una creciente diversidad generacional en el alumnado. El grupo más numeroso vuelve a ser el de 12 a 18 años (28,26 %), lo que confirma la recuperación de los programas escolares internacionales. Le siguen los estudiantes de 26 a 45 años (26,74 %) y de 19 a 25 años (23,09 %).



Además, se observa un crecimiento sostenido en los segmentos de mayor edad, lo que refleja una diversificación del perfil del estudiante internacional de español.



Pese a los buenos resultados, el sector identifica algunos retos estructurales para su crecimiento, entre ellos las dificultades en la tramitación de visados, el aumento del coste del alojamiento en determinadas ciudades o la debilidad económica en algunos mercados emisores.



Sobre FEDELE

La Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (FEDELE) representa al sector de la enseñanza del español como lengua extranjera en España y agrupa a asociaciones regionales de escuelas acreditadas comprometidas con la calidad académica y la internacionalización educativa.

