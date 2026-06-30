El sector HORECA entra en fase de estabilización y desliga su crecimiento de la apertura de nuevos locales

Radiografía del sector Horeca 2026 - UVE Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

Manresa, 30 de junio de 2026.- La consultora UVE presenta el informe "UVE Data Market Horeca 2026", una radiografía anual del sector Horeca que constata la evolución del número de establecimientos en España

El número de establecimientos del sector HORECA en España ha crecido durante el último año hasta los 281.578 locales. Aunque es un dato positivo, el alza interanual es de solo el +0,4 %, cuatro veces menor que en el mismo período de 2024 a 2025, lo que apunta a una estabilización de la industria tras años de recuperación intensa postpandemia. Considerando también colectividades (restauración social y cáterin), los puntos de consumo y venta disminuyen a 328.139 establecimientos (-0,02 %).



Son algunos datos que recoge el informe UVE DATA Market Horeca 2026, una radiografía anual del sector que constata la evolución del número de establecimientos en España de enero de 2025 a enero de 2026, ofreciendo un análisis detallado del mercado por segmentos, tipología de establecimiento y cobertura geográfica. Elaborado por UVE Solutions, compañía con sede central en Manresa (Barcelona) especializada en Route to Market para el sector del gran consumo (CPG), el estudio monitoriza más de 328.000 puntos de venta.



Evolución del sector HORECA en España

El sector HORECA en España entra en 2026 en una fase de estabilización tras varios años de recuperación intensa. Aunque la demanda turística continúa fuerte, con un récord histórico de casi 96,8 millones de visitantes el año pasado, y el consumo fuera del hogar se mantiene en niveles elevados, el número total de establecimientos evoluciona de forma estable (-0,02 %), con ligeras variaciones entre segmentos. En conjunto, la cantidad de establecimientos HORECA comercial en España crece un +0,4 % hasta los 281.578 locales, un incremento porcentual cuatro veces menor que en el mismo período entre 2024 y 2025 (+1,6 %), lo que confirma la entrada del sector en una fase de madurez en la que el crecimiento se produce principalmente en valor, facturación y calidad de la oferta, más que en la apertura de nuevos locales.



Este comportamiento también responde a un contexto marcado por el incremento de los costes operativos, una mayor regulación urbana en algunas ciudades y cambios progresivos en los hábitos de consumo. Por segmentos, los alojamientos lideran la expansión de la HORECA comercial, con un aumento interanual del +1,06 % que supone que, por primera vez, superan su cuota previa a la pandemia (2020). Dentro del sector hotelero, los subsegmentos con mayor crecimiento son los hoteles de lujo (+3,3 %) y los apartamentos (+2,5 %).



La restauración: crecimiento sostenido en un mercado consolidado

El segmento de restaurantes mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del +0,71 %, el segundo más elevado en HORECA comercial. Aunque el ritmo es inferior al registrado en ejercicios anteriores, se mantiene una tendencia favorable impulsada por varios factores estructurales. La restauración organizada y las cadenas continúan ganando presencia, consolidando modelos más eficientes y escalables. Por otro lado, el mercado muestra signos de madurez, con aperturas cada vez más selectivas y un crecimiento que se apoya más en la optimización de los establecimientos existentes que en una expansión masiva del número de locales.



Estabilidad en bares y cafeterías a nivel nacional

Los bares y cafeterías mantienen una evolución prácticamente plana (+0,04 %), reflejando una tendencia de estabilización tras los ajustes observados en los últimos años. El segmento sigue lejos de recuperar el número de establecimientos previo a la pandemia condicionado por el aumento de los costes laborales y energéticos, la falta de relevo generacional en muchos negocios familiares y la evolución de los hábitos de consumo hacia formatos más especializados o de restauración más completa. A pesar de esta evolución contenida, el bar sigue representando uno de los pilares del sector hostelero español, con más de 100.000 puntos de venta.



El sector ocio crece ligeramente

El segmento de ocio mantiene una evolución moderada dentro de la HORECA comercial, con un crecimiento del +0,18 %. Tras el fuerte impulso experimentado en años recientes, impulsado por nuevas formas de socialización y fenómenos como el "tardeo", el sector entra ahora en una fase de consolidación que le mantiene un 23 % por debajo de los niveles de 2020. Factores como la regulación municipal, la disponibilidad de licencias y el incremento de los costes limitan una expansión más rápida del número de establecimientos.



El modelo de sol y playa pierde impulso

El informe UVE DATA Market Horeca 2026 incorpora por primera vez un análisis de la hostelería por zonas geográficas, permitiendo identificar cambios de tendencia a nivel territorial. En este sentido, una de las principales conclusiones que deja es la pérdida de impulso del modelo de sol y playa, ya que el número de establecimientos en zonas del litoral mediterráneo y territorios insulares apenas crece en Islas Baleares (+0,3 %), Murcia (+0,1 %), Islas Canarias (+0,1 %) y Andalucía (+0,1 %), mientras que cae en la Comunidad Valenciana (-0,1 %).



Esto no sucede en el eje cantábrico, que se consolida como uno de los principales focos de expansión del sector, con subidas en todas las comunidades: Galicia (+0,6 %), Asturias (+0,6 %), País Vasco (+0,7 %) y Cantabria (+0,5 %). Esta evolución responde a una combinación de factores, entre ellos una menor masificación de los destinos, unas condiciones climáticas más favorables y un creciente atractivo gastronómico.



La hostelería organizada sigue ganando cuota de mercado

El crecimiento del segmento HORECA comercial (+0,4 %) se explica sobre todo por el buen comportamiento de la hostelería organizada en España, cuyo número de establecimientos ha crecido un +2,8 %, frente al +0,2 % del canal independiente. Como resultado, la cuota de mercado de la restauración de marca alcanza en 2026 el 7,7 % del total.

En esta expansión cabe destacar la evolución en Cataluña, con un incremento interanual del +4,8 %, lo que refuerza la concentración de la hostelería organizada en esta región y Madrid (43,07 % del total contra el 29,01 % en independiente).



Sobre UVE Solutions

UVE Solutions es el partner tecnológico de las principales compañías de fabricación y distribución en España gracias a su capacidad para conectar a los actores de la cadena de valor del canal fragmentado, sectores HORECA, impulso y tradicional. UVE acompaña a estas empresas con un modelo integrado de Data Intelligence Automation para pilotar con éxito sus procesos comerciales en el Route to Market. La compañía, con sede central en Manresa (Barcelona), es líder en el mercado español y opera en más de 70 países de Europa, América, África y Oriente Medio.



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