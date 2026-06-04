El sector natural presenta innovaciones conjuntas en salud y nuevos datos de investigación en CPHI China 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

XI'AN, China, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field anunció recientemente la finalización de un estudio de evaluación funcional de fase I sobre ingredientes diseñados para favorecer la salud articular y la reparación del cartílago. Los resultados demostraron que los ingredientes de la fórmula mostraron una actividad significativa en la reparación del cartílago en un modelo patentado de lesión de cartílago en pez cebra, reconocido internacionalmente. Esto proporciona nuevas evidencias científicas para el desarrollo de productos dirigidos a la salud articular, la nutrición deportiva y el envejecimiento saludable.

El estudio evaluó una gama de combinaciones de ingredientes innovadores que incluyen glucosamina, sulfato de condroitina, alfa-cetoglutarato de calcio (AKG de calcio), vitamina D3, vitamina K2 y ginsenósidos raros. Bajo las condiciones experimentales, los diez grupos de muestras exhibieron una actividad significativa de reparación del cartílago en el modelo de lesión del cartílago del pez cebra. Según las conclusiones del estudio, bajo las condiciones experimentales de la Fase I, las diez muestras mostraron efectos de reparación del cartílago, como lo demuestra el aumento de la intensidad de la fluorescencia del cartílago y la mejora de la movilidad. En la evaluación de la reparación del cartílago, varias muestras demostraron efectos de reparación superiores en comparación con el control positivo, el sulfato de condroitina sódica. Entre ellas, la Muestra 5 mostró el mejor desempeño, logrando una tasa de reparación de la lesión del cartílago del 55 %. En la evaluación del comportamiento locomotor, la Muestra 5 logró una eficacia de reparación del 106 %.

Impulsada por el envejecimiento de la población mundial y la continua expansión del mercado de la salud y el bienestar, la salud articular se ha consolidado como una de las categorías de mayor crecimiento en la industria de los suplementos dietéticos. A medida que los consumidores buscan soluciones de salud basadas en la evidencia, la demanda de ingredientes naturales científicamente validados sigue en aumento en aplicaciones relacionadas con la salud articular, la movilidad y el envejecimiento saludable.

Natural Field continúa ampliando su cartera de soluciones de nutrición y bienestar, al tiempo que fortalece su base de evidencia científica mediante investigación y validación independientes por parte de terceros. En CPhI China 2026, la compañía presentará sus últimos hallazgos de investigación e ingredientes innovadores en el stand E4E38 en Shanghái.

Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar el potencial de aplicación de los ingredientes funcionales de Natural Field en soluciones para la salud articular, el antienvejecimiento y el envejecimiento saludable. La empresa también espera colaborar con clientes, socios y expertos del sector a nivel mundial para intercambiar ideas sobre las tendencias del mercado, la innovación tecnológica y las futuras oportunidades de colaboración.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994831/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2967449/Natural_Field_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-sector-natural-presenta-innovaciones-conjuntas-en-salud-y-nuevos-datos-de-investigacion-en-cphi-china-2026-302791811.html