El sector del taxi crece un 25% desde el fin del estado de alarma

● FREE NOW, la plataforma líder de movilidad en Europa, ha realizado un análisis para conocer las diferencias de movimiento en núcleos urbanos antes, durante y después de las restricciones producidas por la COVID-19

● Actualmente, la movilidad en España se sitúa un 97,5% por encima de 2020

● El sector del taxi en Barcelona se encuentra prácticamente recuperado y con niveles cercanos a los registrados antes de la pandemia, mientras que Madrid mejora más lentamente

● En Europa, la movilidad se amplía hacia las afueras de la ciudad y aumentan los viajes a los parques y las zonas verdes urbana y a los lugares de ocio

Madrid, 24 de junio del 2021.- Tras la reciente reanudación del ocio nocturno en algunas Comunidades Autónomas y la flexibilización de las restricciones, como la próxima eliminación del uso obligatorio de mascarillas al aire libre, la movilidad urbana vuelve poco a poco a la normalidad y, con ella, la recuperación del sector del taxi. Según el análisis realizado por FREE NOW, la plataforma líder de movilidad en Europa, este sector ha crecido un 25% tras el fin del estado de alarma, lo que, en la actualidad, lo sitúa en un 97,5% por encima de la movilidad registrada en 2020, y cada vez más cerca de los niveles pre-pandemia. Además, el análisis de la plataforma compara la movilidad en diferentes ciudades europeas, como Londres, Dublín o Lisboa, en las diferentes fases de la pandemia derivada de la COVID-19.

Crecen los viajes en taxi en España

El sector del taxi ha sido uno de los más impactados por las restricciones de movilidad en nuestro país. La actividad del sector cayó alrededor de un 95% durante la primera ola de la pandemia y se ha ido recuperando de forma progresiva y conforme al avance de las medidas socio-sanitarias y la flexibilización de las restricciones. Por ejemplo, si se compara la semana del fin del estado de alarma con la misma de 2020 (en la que España estaba en la Fase 0 de desescala), la movilidad creció un 316%. Actualmente, el sector registra un crecimiento positivo y acumulado cercano al 5% semana tras semana, y ya se encuentra cerca de los niveles registrados previamente a la pandemia.

A pesar de que Madrid sigue siendo la ciudad en la que más viajes se realizan en taxi, según los datos de la plataforma de movilidad, la recuperación de la capital a los niveles pre-pandemia está por debajo de la media española. Actualmente, el sector del taxi en Madrid está al 62% de recuperación, en comparación con febrero de 2020, justo antes de la pandemia. No obstante, desde el fin del estado de alarma, el sector en Madrid ha experimentado un crecimiento del 21%. Aquellas zonas que tradicionalmente siempre han tenido una gran afluencia y que han estado prácticamente “paradas” como consecuencia de las restricciones - como es el caso del aeropuerto (+38%), la estación de Chamartín (+34%) o de Ciudad Universitaria (+38%)- parecen recuperarse poco a poco y crecen con fuerza desde el 10 de mayo. Aún así, lo que más destaca es cómo ha evolucionado la movilidad con respecto a 2019, que se ha extendido hacia las afueras. Navalcarnero (+80%), Pinto (+64%), Fuenlabrada (+38%) o Móstoles (+78%) son algunos de los municipios con mayor movilidad a día de hoy. También, han aumentado los viajes en taxi a la zona noroeste, como a Las Rozas (+31%) o a Pozuelo (+28%), y a algunos municipios de la zona noreste, como San Fernando de Henares (+103%) o Valdebebas (+106%) que registra un mayor número de viajes seguramente por los traslados al Hospital Isabel Zendal para inmunizarse contra la COVID-19.

Sin embargo, el sector se recupera más rápidamente en Barcelona, donde ya ha alcanzado el 98% de su recuperación en comparación con febrero de 2020. La ciudad condal ha registrado un crecimiento de la movilidad de casi el 28% en las últimas semanas (desde el fin del estado de alarma). También en Valencia la movilidad ha ascendido, concretamente más del 33%.

La movilidad también se recupera en el resto de Europa

FREE NOW también ha analizado la movilidad en otros países de Europa y ha observado cómo hay ciertos patrones que se repiten en algunos mercados. Por ejemplo, y al igual que ocurre en Madrid, se ha producido un aumento de la movilidad en las afueras de la ciudad y los barrios residenciales. En Lisboa, antes de la pandemia, los taxis se usaban generalmente dentro del centro de la ciudad. Sin embargo, los datos de FREE NOW revelan un aumento significativo de los viajes a la periferia, que se explica por el gran número de personas que trabajan desde casa y/o que prefieren reunirse con amigos y familiares fuera del centro de la ciudad, entre otras razones. Además, un estudio de McKinsey sugiere que muchas personas evitan el transporte masivo cuando van al centro de las ciudades y eligen soluciones individuales más seguras, siempre que sea posible.

Otro destino urbano en el que ha crecido la movilidad en muchos países son las zonas verdes o al aire libre, y los lugares de ocio. En Dublín, desde que se permiten los encuentros sociales, la movilidad a parques o espacios al aire libre ha aumentado un 52%. En Londres, por su parte, han aumentado un 88% semana por semana los viajes a restaurantes y pubs desde su reapertura en abril.

Además de los viajes de ride-hailing, FREE NOW ha registrado un incremento del 125% de las opciones de micromovilidad y coche compartido en Europa, entre marzo y mayo de 2021. Esto se debe gracias a la estrategia de crecimiento de la compañía con partners de movilidad líderes en diferentes categorías, como Tier, Voi o Cooltra, entre otros.

En general, desde mayo de 2021, la plataforma de movilidad ha experimentado un aumento medio de viajes del 80% en comparación con 2020, en las principales ciudades europeas, y espera la recuperación total, a los niveles previos a la pandemia, para finales de verano.

