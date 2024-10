"El sector TIC de la Comunidad Valenciana crece más que la economía"

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde 2020, el crecimiento de los afiliados tecnológicos ha sido el doble que el de los no tecnológicos. Todos estos datos han sido analizados en la jornada organizada por la Asociación Valenciana de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AVITT), la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT) y el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV)

Alicante, 22 de octubre de 2024.- El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es el principal catalizador de la innovación hoy en día. Actualmente, esta herramienta se ha convertido en una palanca fundamental en economías como la de la Comunidad Valenciana, donde el sector TIC crece más que la economía y gana peso en el Valor Añadido Bruto. En el total de empleo del sector crece la presencia de especialistas TIC, así como el capital TIC.



En este contexto, la ciudad de Alicante ha acogido la jornada "La Contribución del sector TIC a la economía de la Comunidad Valenciana", bajo el lema "Innovación y Crecimiento", organizada por la Asociación Valenciana de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AVITT), la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT) y el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV), con la colaboración de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.



En el acto, inaugurado por David Rico, vocal de la Junta Directiva de la AVITT; Sergio Riolobos, presidente de la AVIT y decano del COITCV; Alejandro Blasco, presidente del COIICV; y Jerónimo Mora, secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, se ha puesto sobre la mesa la importancia del sector TIC en la Comunitat Valenciana, mediante la cuantificación y comparación con otros sectores, los llamados tradicionales, tanto a nivel autonómico como nacional.



En el marco de la jornada, Rico ha enfatizado la necesidad de que "la tecnología llegue a los ciudadanos y a las empresas de la forma más efectiva posible". Por su parte, el presidente del COIICV ha remarcado la importancia de este evento para "visibilizar el impacto económico de este sector pujante, cada vez más importante para la economía valenciana". No obstante, Blasco ha alertado sobre la necesidad de "ser capaces como sociedad de alinear estrategias y esfuerzos para posicionarnos mejor en el contexto nacional e internacional". En este sentido, Riolobos ha afirmado que "la digitalización es, hoy por hoy, uno de los principales motores de crecimiento, productividad y competitividad para las empresas", y ha añadido que "los actores del sector TIC en la Comunitat Valenciana son básicos en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor de cualquier empresa".



Por último, Jerónimo Mora ha puesto en valor la importancia de un evento en el que se ha unido a la ingeniería de la informática y a la de las telecomunicaciones, "dos sectores que lideran el sector de las TIC y que, hoy por hoy, van en el mismo barco". Asimismo, durante su intervención, ha apelado a los profesionales TIC, y ha incidido en que su trabajo es clave para el avance de la economía, por lo que ha afirmado que desde la Conselleria de Innovación "abogamos por la colaboración público privada en todos los ámbitos". "Innovar ya no es una opción, es una necesidad. Queremos ser impulsores del cambio mediante la palanca de la innovación y de la digitalización", ha apuntado.



El futuro de las TIC



Durante el evento, los participantes han puesto el foco en el futuro más cercano. En este sentido, Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I y profesor investigador en el IVIE, ha realizado una foto general del estado del sector a nivel internacional, nacional y autonómico. Quesada ha hecho hincapié en la necesidad de que la Comunidad Valenciana adopte "medidas prioritarias y urgentes" propuestas por la Unión Europea para mejorar la competitividad y la reindustrialización.



La contribución del sector TIC a la economía de la Comunitat



El cierre del evento, centrado en el análisis sobre el impacto de las TIC en la economía de la Comunidad Valenciana, ha estado a cargo de expertos como Ignacio Gordo, analista económico de la Fundación COTEC; Antonio Sánchez, director de Innovación de Aguas de Alicante; Jerónimo Mora, y Javier Quesada.



Ignacio Gordo ha resaltado el crecimiento del empleo TIC en la Comunidad Valenciana, pero ha advertido que "un especialista TIC en la Comunidad de Madrid está mejor remunerado que el mismo profesional en la Comunidad Valenciana", lo que dificulta atraer talento en la región. Asimismo, ha subrayado la importancia de los fondos "Next Generation EU" a la hora de contribuir a "una distribución que favorezca la cohesión territorial. Algo que ahora mismo no está pasando".



Antonio Sánchez ha puesto a Aguas de Alicante como un ejemplo de compromiso con la tecnología. En este sentido, ha señalado que "lleva 28 años transformando la gestión del agua gracias a las TIC". Para optimizar el ciclo integral del agua y fomentar una gestión más sostenible, la empresa invertirá 6 millones de euros en tecnologías en los próximos dos años, financiados por el PERTE de digitalización del agua de la UE.



