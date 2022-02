La secuenciación del genoma detecta las enfermedades neurológicas hereditarias más comunes (1)

- La secuenciación del genoma completo detecta de manera sólida las enfermedades neurológicas hereditarias más comunes y es adoptada por la atención médica

LONDRES, 16 de febrero de 2022 /PRNewswire/ --

el estudio - dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres , Illumina, University College London y Genomics England, junto con NHS England - destaca cómo la secuenciación del genoma completo identifica de manera sólida las enfermedades neurológicas hereditarias más comunes

se trata de un método que ahora se utiliza de forma rutinaria como prueba única para respaldar el diagnóstico de trastornos neurológicos

es posible conseguir un diagnóstico más rápido para afecciones como el síndrome de X frágil, la enfermedad de Huntington y algunas formas de ELA

la WGS identifica las enfermedades neurológicas en pacientes anteriormente no tratados

Los científicos han descubierto que la secuenciación del genoma completo (WGS) puede detectar de forma rápida y precisa los trastornos neurológicos hereditarios más comunes - algo que antes se creía imposible - y los resultados respaldan el uso de la WGS como una herramienta de diagnóstico estándar dentro de la práctica clínica habitual.

El estudio - publicado hoy por medio de The Lancet Neurology - fue dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres, Illumina, University College London y Genomics England, junto con NHS England - y se encargó de llevar a cabo la evaluación con precisión diagnóstica de la WGS en comparación con la prueba utilizada como estándar en todo el NHS.

Este estudio evaluó el papel de la WGS en las causas más comunes de las enfermedades neurológicas hereditarias que generalmente requieren múltiples pruebas, un proceso que resulta en una larga odisea de diagnóstico. Estos trastornos de expansión repetida tienen secuencias de ADN cortas y repetitivas que causan trastornos como el síndrome de X frágil (discapacidad intelectual), la enfermedad de Huntington, la ataxia de Friedreich (AF) y algunas formas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y demencia del lóbulo frontal o frontotemporal (FTD).

El estudio analizó en primer lugar la precisión de la WGS para detectar trastornos de expansión repetidos al comparar la prueba actualmente en uso, PCR (reacción en cadena de la polimerasa), con la WGS de 404 pacientes previamente evaluados en el NHS. Los descubrimientos destacaron que la precisión y sensibilidad de la WGS para detectar este tipo de condiciones era equivalente al uso de pruebas de PCR.

Posteriormente, el estudio usó la WGS de 11.631 personas no diagnosticadas que tenían características clínicas asociadas con un trastorno de expansión repetida que son participantes en el 100,000 Genomes Project . Entre las 68 personas que se beneficiaron de un diagnóstico se encontraban seis niños, algunos de los cuales no tenían antecedentes familiares de trastornos de expansión repetida y que no recibieron previamente un diagnóstico, entre ellos una niña de 10 años con discapacidad intelectual y un adolescente de 18 años con demencia.

El estudio demostró que se puede lograr un diagnóstico más rápido y eficiente a través del análisis del genoma completo para aquellos pacientes que no han recibido previamente un diagnóstico que sustituya a múltiples pruebas durante meses o años.

Esto se debe a que las pruebas de PCR a menudo son específicas del locus, lo que significa que solo se analiza un gen cada vez. El proceso es lento y resulta en el infradiagnóstico de personas que tienen presentaciones clínicas atípicas, especialmente niños sin antecedentes familiares positivos previos. Por el contrario, una sola prueba para la WGS puede diagnosticar muchos trastornos.

Los hallazgos respaldan el uso de la secuenciación del genoma completo dentro del NHS para diagnosticar pacientes cuyos médicos creen que pueden tener un trastorno de expansión repetida. Los beneficios de hacerlo incluirían:

dar una respuesta para enfermedades anteriormente no diagnosticadas

familiares que sepan que la enfermedad genética está en la familia

conocimiento mejorado sobre la frecuencia en la que una mutación genética aparece en la población

aumento de los fármacos clínicos / ensayos de tratamiento

El profesor Sir Mark Caulfield, de la Universidad Queen Mary de Londres, y antiguo director científico de Genomics England, afirmó: "Esto representa un gran avance en la aplicación de genomas completos que permiten la detección de trastornos neurológicos hereditarios previamente inesperados. Por el momento, diagnosticar este tipo de trastornos neurológicos a menudo depende de que las personas tengan antecedentes familiares de la enfermedad o síntomas clínicos específicos, utilizando la WGS podemos detectar estos y nuevos trastornos dentro de la expansión repetitiva".

La doctora Arianna Tucci, becaria científica clínica del Consejo de Investigación Médica de la Universidad Queen Mary de Londres y el University College London, destacó: "Se estima que los trastornos de expansión repetida afectan a 1/3.000 personas. Antes de este estudio, se pensaba que sería difícil diagnosticarlos utilizando secuenciación del genoma completo. Nuestro estudio valida el uso de la secuenciación del genoma completo, una prueba genética recientemente introducida en el Servicio Nacional de Salud, para diagnosticar la forma más común de enfermedades neurológicas hereditarias".

El doctor Richard Scott, director médico de Genomics England, comentó: "Este es un claro ejemplo del tipo de innovación que nos enorgullece haber ayudado a acelerar y del impacto que el Reino Unido ha podido tener al vincular la investigación con la atención de rutina en genómica. Este trabajo nos ha permitido implementar nuevas herramientas que pueden detectar variaciones en el genoma que la secuenciación más específica pasa por alto. Esto ya ha llevado a diagnósticos y una mejor atención para las familias con enfermedades raras en el 100,000 Genomes Project y se está utilizando para apoyar diagnóstico en el Servicio de Medicina Genómica del NHS".

El doctor Ryan Taft, vicepresidente de investigación científica de Illumina, indicó: "Este estudio demuestra que la secuenciación del genoma completo se puede usar en laboratorios clínicos para el diagnóstico de pacientes que tienen un trastorno neurológico, como la enfermedad de Huntington. Para el gran porcentaje de pacientes con sospecha de trastornos de expansión repetidos que permanecen sin diagnosticar, esto debería traer esperanza de que pronto sea posible un diagnóstico".

La profesora Dame Sue Hill, directora científica de Inglaterra, explicó: "Esta investigación demostró el poder de la secuenciación del genoma completo para ayudar a detectar afecciones neurológicas comunes y cómo puede conducir a diagnósticos más rápidos y precisos. Ya estamos viendo el beneficio de la WGS en un entorno clínico a través del Servicio de Medicina Genómica del NHS y esta investigación demuestra aún más los beneficios de este tipo de prueba".

Eileen, una paciente del Centro de Ataxia de Londres y a quien se le diagnosticó ataxia de Friedreich a través del estudio, dijo: "El hecho de padecer ataxia de Friedreich me ha quitado todo lo que amaba. En los últimos 15 años he pasado de ser alguien que tenía confianza, le encantaba bailar y socializar a ahora usar un andador y tener dificultad para hablar. Ahora, cuando conozco gente, inmediatamente pienso que podrían estar juzgándome".

"Antes de mi diagnóstico, pensé que sería mejor si tuviera cáncer, ya que generalmente hay un camino de acción claro para ayudarte a combatir la enfermedad. Tener un diagnóstico no es una cura, pero al fin supe lo que estaba pasando y entender lo que tenía que hacer para retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible. Hago Pilates y trabajo con un entrenador personal dos veces por semana para maximizar mi fuerza y estado físico para combatir la progresión. Estoy agradecido con el Centro Especialista en Ataxia de Londres, cuyo programa de investigación me permitió para tener un diagnóstico genético definitivo, que de otro modo habría llevado muchos años para hacer, en todo caso. Pienso que es beneficioso para los pacientes con enfermedades raras ir a centros especializados donde la investigación está en curso".

"Igual de importante, recibir un diagnóstico definitivo significaba que mi familia también podría hacerse una prueba genética. Lamentablemente, el Centro de Ataxia pudo confirmar rápidamente que mi hermana menor también tiene FRDA, por lo que está haciendo todo lo posible para combatir las progresiones".

"Actualmente no hay curas para la FRDA, pero miro hacia el futuro con mucho más optimismo - espero que haya un tratamiento en un futuro no muy lejano".

El profesor Patrick Chinnery, director clínico del Consejo de Investigación Médica, comentó: "Muchos pacientes con trastornos neurológicos nunca reciben un diagnóstico preciso. Este nuevo estudio muestra cómo la secuenciación del genoma completo puede abordar este desafío a través de un programa genuinamente nacional, llevando la investigación líder mundial a pacientes en toda Inglaterra y mejorando su atención médica".

NOTAS PATRA LOS REDACTORES

Esta investigación fue financiada por el Instituto Nacional de Investigación en Salud, Wellcome, el Consejo de Investigación Médica, la Investigación del Cáncer del Reino Unido, el Departamento de Salud y Atención Social y el NHS de Inglaterra.

Acerca de Genomics England ( https://www.genomicsengland.co.uk )

Genomics England trabaja con el NHS para impulsar el uso de la atención médica y la investigación genómica en Gran Bretaña para ayudar a las personas a vivir una vida más larga y saludable. La genómica es un área innovadora de la medicina que utiliza nuestro código genético único para ayudar a diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Establecido en el año 2013, Genomics England lanzó el proyecto 100,000 Genomes Project, que es líder en el mundo junto al NHS, demostrando cómo los conocimientos genómicos pueden ayudar a los médicos en todo el NHS y construyendo una base para el futuro mediante el ensamblaje de un conjunto de datos único. El proyecto se logró gracias a los pacientes y participantes que ayudaron a darle forma y guiaron las decisiones sobre datos y privacidad.

Genomics England ya está expandiendo su impacto. Nuestro próximo capítulo involucra trabajar con pacientes, médicos y científicos para mejorar las pruebas genómicas en el NHS y ayudar a los investigadores a acceder a los datos de salud y la tecnología que necesitan para hacer nuevos descubrimientos médicos y crear medicamentos más efectivos y específicos para todos.

Acerca del 100,000 Genomes Project

El 100,000 Genomes Project es un proyecto del Gobierno del Reino Unido que en la actualidad está completado y administrado por Genomics England que secuenció genomas completos de pacientes del NHS. El proyecto se centró en enfermedades raras, algunos tipos comunes de cáncer y enfermedades infecciosas.

Los participantes dieron su consentimiento para que los datos de su genoma se vincularan con información sobre su condición médica y registros de salud. Los datos médicos y genómicos se comparten con los investigadores para mejorar el conocimiento de las causas, el tratamiento y la atención de las enfermedades.