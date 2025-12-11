SecureAuth ficha a Geoffrey Mattson para proteger identidades complejas humanas, de máquinas y agentes de IA

SecureAuth ficha a Geoffrey Mattson - SecureAuth

California, 11 de diciembre de 2025.-

La compañía impulsa una nueva etapa de expansión con la incorporación de un directivo reconocido por su experiencia en ciberseguridad y en tecnologías de IA, en un momento en el que las empresas afrontan un crecimiento sin precedentes de identidades digitales complejas que exigen controles más avanzados

SecureAuth, empresa líder en seguridad de identidad impulsada por IA, anunció hoy el nombramiento de Geoffrey Mattson como director ejecutivo (CEO). Su incorporación marca el inicio de una nueva fase de crecimiento para la compañía, en un contexto en el que las organizaciones se enfrentan a un rápido aumento de agentes de IA con autoridad operativa real, un cambio que incrementa la complejidad de las relaciones empresariales y genera una demanda urgente de soluciones modernas de seguridad de identidad.



El Consejo de Administración agradece al CEO saliente, Joseph Dhanapal, quien continuará como asesor estratégico. Durante su mandato, SecureAuth realizó importantes inversiones para crear una plataforma de seguridad de nueva generación, dotada con su motor de riesgo líder en el mercado basado en IA. Con esta plataforma ya consolidada, SecureAuth está preparada para captar una demanda creciente en gestión de identidades y accesos, en un momento en el que la IA agentica transforma la identidad: de simple control de acceso a un plano dinámico para gestionar relaciones complejas entre personas, máquinas y agentes de IA.



Mattson es un ingeniero y ejecutivo de ciberseguridad e IA reconocido a nivel mundial, con un historial destacado escalando compañías de seguridad de alto crecimiento y desarrollando tecnologías avanzadas de identidad y detección de amenazas para grandes empresas. Anteriormente fue CEO de Xage Security, cofundó y dirigió MistNet.ai (adquirida por LogRhythm) y ocupó puestos de liderazgo en producto e ingeniería en organizaciones que van desde startups en expansión hasta Juniper Networks, Huawei, Nortel y Bell Labs, en Europa, Asia y Estados Unidos. Tiene un máster en informática y es inventor de múltiples patentes en IA, ciberseguridad y redes.



"Geoff combina una profunda credibilidad técnica con experiencia operativa demostrada en los mercados en los que SecureAuth está preparada para liderar", señaló Vik Verma, presidente del Consejo de SecureAuth. "La identidad ya no consiste solo en autenticar usuarios; se está convirtiendo en el plano de control que permite la colaboración entre personas, máquinas y agentes de IA. Geoff ha dedicado su carrera a construir y escalar plataformas en esa intersección entre seguridad, redes e inteligencia artificial. Es el líder adecuado para ayudar a los clientes a gestionar con seguridad la creciente red de agentes de IA, flujos de trabajo y servicios que actúan en su nombre, y para convertir esa necesidad en un motor de crecimiento explosivo para SecureAuth".



SecureAuth ofrece seguridad de identidad impulsada por IA que evalúa continuamente el riesgo y adapta la autenticación en tiempo real, combinando una protección sólida con una experiencia de usuario fluida. Su plataforma abarca identidades de empleados, clientes y agentes en entornos cloud e híbridos, e incluye innovaciones como la Verificación Biométrica Continua de Identidad (BCIA) y el Microperimeter Authorizer, que extienden los controles Zero Trust más allá de usuarios humanos hacia agentes de IA, servicios y flujos de trabajo automatizados.



"SecureAuth ya está abordando algunos de los retos más complejos en seguridad de identidad y relaciones, permitiendo que las organizaciones avancen más rápido, fortalezcan sus vínculos digitales y mantengan siempre la certeza de quién —o qué— está actuando", afirmó Geoffrey Mattson, nuevo CEO de SecureAuth. "El auge de los agentes de IA está transformando la identidad en un mapa vivo y constantemente actualizado de relaciones y autorizaciones. A medida que las empresas conceden a estos agentes la capacidad de acceder a datos sensibles, mover dinero o modificar sistemas, necesitan un sólido plano de control de identidad que defina, delegue y verifique de forma continua quién o qué está actuando, qué puede hacer y en nombre de quién. Eso es exactamente lo que está construyendo SecureAuth. Estoy entusiasmado por trabajar con nuestros clientes, nuestro equipo y nuestros inversores para escalar este impacto a nivel mundial".



SecureAuth es un líder galardonado en seguridad de identidad impulsada por IA, que ofrece autenticación inteligente, continua y sin fricciones para accesos de empleados y clientes. Su plataforma combina un motor de riesgo basado en IA con innovaciones como la Verificación Biométrica Continua de Identidad (BCIA), autorizaciones de granularidad fina y el Microperimeter Authorizer, que extiende la protección Zero Trust a usuarios humanos, agentes de IA y flujos de trabajo automatizados. SecureAuth presta servicio a algunas de las mayores organizaciones del mundo —incluidos bancos globales, grandes compañías sanitarias y retailers— y autentica millones de identidades cada día. La compañía está dando forma al futuro de la identidad en entornos digitales y habilitados por IA. Más información en www.secureauth.com.



