Securitas Healthcare adquiere ZulaFly para avanzar en RTLS basado en la nube

Securitas Healthcare adquiere ZulaFly - Securitas Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición refuerza la estrategia de Securitas Healthcare en soluciones RTLS al integrar la plataforma cloud de ZulaFly, mejorando la visibilidad en tiempo real, la seguridad y la eficiencia operativa en entornos sanitarios

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Securitas Healthcare, un proveedor líder de soluciones de visibilidad y protección en tiempo real para el sector sanitario, anuncia con orgullo la adquisición de ZulaFly, una empresa centrada en el ámbito sanitario especializada en sistemas de localización en tiempo real (RTLS) y tecnologías de seguridad del personal, conocida por su moderna plataforma basada en la nube.



La plataforma RTLS basada en la nube de ZulaFly ofrece visibilidad en tiempo real y conocimientos accionables a través de una arquitectura flexible basada en datos. Construida como una única instancia conforme a SOC 2 Tipo II, ZulaFly ofrece una experiencia de usuario intuitiva, fácil configuración, modelos de datos estandarizados, analítica centralizada y gestión simplificada del sistema. Este enfoque permite a las organizaciones sanitarias desplegar más rápidamente, obtener información antes y reducir el coste total de propiedad (TCO) a largo plazo.



"Esta adquisición se alinea con nuestro enfoque y compromiso de ofrecer soluciones RTLS de primera clase tanto en entornos basados en la nube como on-premise, manteniendo a nuestros clientes del sector sanitario en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Tony Byerly, presidente global y CEO de Securitas Technology. "Nos enorgullece dar la bienvenida al talentoso equipo de ZulaFly a Securitas Healthcare y esperamos aportar un valor añadido a nuestros clientes en todo el mundo".



Durante más de 40 años, Securitas Healthcare ha apoyado a los proveedores sanitarios con tecnología fiable y experiencia probada en el sector. Esta adquisición refuerza la estrategia de innovación de la compañía —ampliando su capacidad para ofrecer soluciones basadas en la nube mientras sigue apoyando implementaciones on-premise—, reflejando la creciente demanda del mercado de modelos de adopción flexibles y permitiendo a las organizaciones sanitarias evolucionar a su propio ritmo con una hoja de ruta clara hacia la nube.



"Las organizaciones sanitarias están sometidas a una presión creciente para mejorar la seguridad, operar de forma más eficiente y modernizar la tecnología en entornos donde la fiabilidad es crítica", afirmó Bill McCarthy, presidente de Securitas Healthcare. "ZulaFly impulsa nuestra estrategia de plataforma RTLS al ampliar nuestras capacidades en la nube mientras seguimos dando soporte a entornos on-premise, traduciendo nuestra visión a largo plazo en opciones de despliegue flexibles que se alinean con la forma en que operan hoy las organizaciones sanitarias. Esto permite a nuestros clientes gestionar la complejidad, escalar con confianza y lograr una mayor rapidez en la obtención de valor, al tiempo que apoyan mejor a las personas y entornos a los que sirven".



Estas capacidades son cada vez más esenciales a medida que las organizaciones sanitarias afrontan crecientes exigencias operativas, presión sobre el personal y mayores expectativas en torno a la seguridad y la eficiencia. Las plataformas RTLS —disponibles tanto en entornos en la nube como on-premise— proporcionan visibilidad y conocimiento en tiempo real a nivel empresarial para respaldar soluciones hospitalarias clave como la protección infantil, la seguridad del personal, la gestión de activos, la monitorización ambiental y los flujos de trabajo del personal. En entornos de atención a personas mayores, RTLS se extiende a la respuesta a emergencias, sistemas de llamada de enfermería, gestión de deambulación y otras soluciones de seguridad relacionadas.



"Este es un paso importante para ZulaFly", afirmó Stephanie Andersen, CEO y socia directora de ZulaFly. "Securitas Healthcare comparte nuestro enfoque en el sector sanitario y el éxito del cliente, así como la convicción de que una tecnología bien diseñada puede impulsar mejoras significativas en los entornos de atención. Juntos, nuestra tecnología basada en la nube y experiencia en flujos de trabajo nos permiten ofrecer soluciones flexibles y preparadas para el futuro que ayudan a las organizaciones sanitarias a operar de manera más eficaz".



Juntas, Securitas Healthcare y ZulaFly seguirán impulsando tecnologías que ayuden a las organizaciones sanitarias a crear entornos de atención seguros, protegidos y eficientes, permitiendo a los equipos y líderes centrarse en lo que realmente importa.



Sobre Securitas Technology

Securitas Technology, parte de Securitas, es un proveedor líder mundial de soluciones de seguridad integradas que protegen, conectan y optimizan empresas de todo tipo y tamaño. Más de 13.000 empleados en 40 países trabajan cada día con el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro y con el compromiso de ofrecer una experiencia de cliente inigualable. Con los clientes en el centro de todo, su equipo, conocimiento y tecnología impulsan un ecosistema conectado de soluciones de salud, seguridad y protección. www.securitastechnology.com



Sobre Securitas Healthcare

Securitas Healthcare, parte de Securitas Technology, ayuda a las organizaciones sanitarias a crear entornos de atención seguros, protegidos y eficientes para que los equipos puedan centrarse en lo más importante: cuidar de las personas. Con la confianza de más de 15.000 hospitales y comunidades de atención a mayores en todo el mundo, ofrece soluciones sanitarias escalables —incluyendo marcas líderes como Hugs, MobileView y WanderGuard— que protegen a las personas, mejoran la eficiencia, optimizan el cumplimiento normativo y reducen costes y complejidad, respaldadas por una profunda experiencia en el sector, tecnología conectada y relaciones a largo plazo con los clientes. www.securitashealthcare.com



Sobre ZulaFly

ZulaFly proporciona sistemas de localización en tiempo real (RTLS) y soluciones de alerta para el personal diseñadas para entornos sanitarios, incluyendo hospitales y centros de atención a mayores. Su plataforma en la nube mejora la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento mediante funcionalidades como gestión de activos, monitorización ambiental y alertas de seguridad para el personal. La empresa busca optimizar los flujos de trabajo y mejorar la atención al paciente mediante el uso de datos y analítica en tiempo real. Sus soluciones están diseñadas para ofrecer a los proveedores sanitarios acceso inmediato a información crítica, garantizando un mejor uso de los recursos y una mayor seguridad tanto para el personal como para los pacientes. www.zulafly.com

Contacto

Emisor: Securitas Healthcare

Nombre contacto: Katrina McSweeney

Descripción contacto: Marketing en Securitas Technology

Teléfono de contacto: +34 91 277 60 00