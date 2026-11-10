Securitas Healthcare presenta una nueva generación de sistemas RTLS diseñados para operaciones sanitarias

Securitas Healthcare presenta nueva generación de sistemas RTLS - Securitas Healthcare

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma RTLS ampliada combina innovación en la nube, nuevas funcionalidades, una experiencia de usuario modernizada, precisión avanzada en la localización y opciones flexibles de implementación, tecnología e integración para ayudar a las organizaciones sanitarias a transformar la visibilidad en tiempo real en inteligencia operativa

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Securitas Healthcare, proveedor líder de soluciones de visibilidad y protección en tiempo real para el sector sanitario, ha anunciado hoy la próxima generación de su plataforma de sistemas de localización en tiempo real (RTLS) MobileView.



La plataforma ampliada incorpora MobileView Cloud, nuevas funcionalidades, experiencias de usuario mejoradas y opciones flexibles de implementación, tecnología e integración que ayudan a las organizaciones sanitarias a transformar la visibilidad en tiempo real en inteligencia operativa.



A medida que los sistemas sanitarios afrontan la escasez de personal, las limitaciones de capacidad y las crecientes exigencias de eficiencia y de mejora de la experiencia del paciente, el acceso oportuno a la información operativa y clínica se ha convertido en un elemento esencial para gestionar entornos asistenciales cada vez más complejos.



Las plataformas RTLS actuales proporcionan la visibilidad y la inteligencia necesarias para mejorar el flujo de pacientes, reforzar la seguridad, optimizar la utilización de los recursos y respaldar las operaciones conectadas necesarias para hacer posible el hospital inteligente.



En el centro de esta evolución de la plataforma se encuentra MobileView Cloud, una solución alojada en la nube diseñada para simplificar la implementación, reducir los requisitos de infraestructura y agilizar la administración del software.



MobileView Cloud permite a los sistemas sanitarios implementar y ampliar sus sistemas RTLS de manera más eficiente, al tiempo que reduce la carga de trabajo de los equipos internos de TI y facilita un acceso más rápido a nuevas funcionalidades e innovaciones.



Gracias a su interfaz intuitiva y sus modernos paneles de control, ayuda a los responsables sanitarios y a los equipos de primera línea a acceder rápidamente a la información que necesitan para mejorar el rendimiento operativo y respaldar la toma de decisiones diaria.



Su arquitectura basada en la nube también proporciona una base sólida para futuros avances en análisis de datos, automatización e inteligencia artificial.



MobileView Cloud incorpora nuevas funcionalidades para la gestión del flujo de pacientes (Patient Flow), las rondas del personal (Staff Rounding) y el cumplimiento de los protocolos de higiene de manos (Hand Hygiene Compliance), ampliando el apoyo de la plataforma a las iniciativas operativas, clínicas y de seguridad del paciente.



Junto con las soluciones de gestión de activos (Asset Management), monitorización ambiental (Environmental Monitoring), protección infantil Hugs (Infant Protection), protección del personal (Staff Protection), protección del paciente (Patient Protection) y gestión de los flujos de trabajo del personal (Staff Workflow), MobileView ofrece un conjunto integral de soluciones que ayuda a las organizaciones sanitarias a mejorar la seguridad y la protección, optimizar las operaciones, agilizar los flujos de trabajo clínicos, facilitar el cumplimiento normativo, mejorar la experiencia del paciente y reducir los costes.



En su última versión de software instalada en las propias instalaciones, MobileView también introduce una experiencia de usuario modernizada, con una navegación más sencilla, flujos de trabajo simplificados para la gestión de activos, paneles de control mejorados y funcionalidades avanzadas de gestión de alertas, lo que facilita a los profesionales asistenciales y a los equipos técnicos el acceso a información relevante y la adopción de medidas.



"Las organizaciones sanitarias están sometidas a una enorme presión para ofrecer mejores resultados con recursos limitados", afirmó Bill McCarthy, presidente de Securitas Healthcare. "Creemos que los sistemas RTLS se están convirtiendo en un elemento fundamental de las organizaciones sanitarias modernas, tanto en grandes sistemas de salud como en hospitales comunitarios y centros de atención ambulatoria. A medida que los hospitales y las clínicas avanzan hacia operaciones más inteligentes y conectadas, necesitan soluciones flexibles, escalables y fáciles de adoptar. Igualmente importante es que necesitan libertad para elegir las tecnologías, los modelos de implementación y las funcionalidades que mejor se adapten a sus necesidades y prioridades específicas. Ese es el futuro que estamos construyendo con MobileView".



La plataforma MobileView incluye ahora una cartera ampliada de etiquetas, identificadores y sensores RTLS diseñados para abordar una mayor variedad de aplicaciones operativas y de seguridad.



Gracias a su compatibilidad con las tecnologías Wi-Fi, Bluetooth de bajo consumo (BLE), ultrasonidos y baja frecuencia (LF), las organizaciones sanitarias disponen de una mayor flexibilidad para seleccionar las infraestructuras y tecnologías de localización que mejor se adapten a sus entornos, flujos de trabajo y objetivos específicos.



Securitas Healthcare también ha ampliado las capacidades de integración de la plataforma, facilitando la conexión de los datos RTLS con los sistemas clínicos, operativos, de seguridad y de gestión empresarial.



Desarrollada sobre una arquitectura abierta, MobileView ayuda a las organizaciones a integrar información de todo el entorno asistencial para mejorar los flujos de trabajo, respaldar la toma de decisiones y obtener un mayor valor de sus inversiones tecnológicas.



La plataforma admite implementaciones en la nube, en las propias instalaciones e híbridas, lo que proporciona a las organizaciones la flexibilidad necesaria para ampliar sus sistemas RTLS en función de sus requisitos operativos y técnicos.



"Hemos mejorado todas las capas de la plataforma, desde la experiencia de usuario y la arquitectura en la nube hasta nuestras tecnologías de localización y funcionalidades de software", afirmó Ara Kouchakdjian, vicepresidente de Desarrollo de Producto de Securitas Healthcare. "Nuestra capacidad para combinar datos de forma inteligente proporciona la precisión, fiabilidad y conocimientos que las organizaciones sanitarias necesitan para sus flujos de trabajo esenciales. Junto con una arquitectura segura y escalable, MobileView proporciona la base necesaria para impulsar la innovación actual y, al mismo tiempo, preparar a las organizaciones para los próximos desafíos".



Durante más de 40 años, Securitas Healthcare ha ayudado a las organizaciones sanitarias a resolver complejos desafíos operativos y de seguridad mediante soluciones innovadoras de visibilidad y protección en tiempo real.

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