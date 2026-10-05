Securitas Technology publica el Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027

Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027 - Securitas Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo informe destaca cómo la IA, las plataformas en la nube y los ecosistemas de seguridad conectados están transformando el futuro de la seguridad

Estados Unidos, 5 de octubre de 2026.- Securitas Technology, una de las mayores empresas de seguridad electrónica del mundo, ha anunciado hoy la publicación de su Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027, que ofrece a las organizaciones información práctica sobre las tecnologías, tendencias y prioridades empresariales que están transformando el sector de la seguridad electrónica.



Muy esperado por los profesionales de la seguridad de todo el mundo —y ahora en su novena edición anual—, el Informe Global de Perspectivas Tecnológicas reúne las perspectivas de más de 16.000 clientes usuarios finales de 19 países, una investigación independiente con más de 575 responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad, 26 de los principales fabricantes e innovadores del mundo, así como expertos en la materia de Securitas Technology de todo el mundo.



El resultado es la visión más completa del sector sobre cómo están evolucionando los programas de seguridad para hacer frente a una complejidad cada vez mayor, los riesgos emergentes y una tecnología que cambia rápidamente.



A medida que la seguridad contribuye cada vez más a la resiliencia empresarial, la continuidad operativa y la confianza de las organizaciones, el informe revela un claro cambio hacia estrategias de seguridad más conectadas y basadas en inteligencia, que permiten a las organizaciones anticiparse a los riesgos, tomar decisiones más rápidamente y operar de forma más eficiente.



"Los responsables de seguridad se enfrentan hoy a un entorno definido por una aceleración del cambio", ha declarado Tony Byerly, presidente global y director ejecutivo de Securitas Technology. "El Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027 se ha creado para ayudar a las organizaciones a comprender qué está cambiando, por qué es importante y cómo avanzar con confianza. Nuestro objetivo es proporcionar información práctica que ayude a los responsables de seguridad a tomar decisiones fundamentadas y construir organizaciones más resilientes", ha añadido.



Principales conclusiones del Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027

El informe identifica varias tendencias que se espera que configuren los programas de seguridad en los próximos años:



La IA avanza hacia las operaciones de seguridad principales

La IA está avanzando más allá de la fase de experimentación y se está convirtiendo en parte de las operaciones de seguridad cotidianas. Las organizaciones están utilizando la IA para mejorar la precisión de la detección, reducir las falsas alarmas, agilizar las investigaciones y hacer que la información de seguridad sea más accesible, manteniendo al mismo tiempo una gobernanza y una supervisión humana adecuadas.



Las soluciones en la nube están transformando la arquitectura de seguridad

Las plataformas en la nube y los servicios remotos se están convirtiendo en componentes fundamentales de las estrategias de seguridad modernas. Las organizaciones buscan cada vez más una visibilidad centralizada, una mayor resiliencia de los sistemas y la capacidad de gestionar de forma proactiva los entornos de seguridad en múltiples ubicaciones.



Los drones y los robots amplían la visibilidad y el alcance

Los drones y la robótica están comenzando a pasar de ser conceptos de tecnología emergente a aplicaciones prácticas. Sigue creciendo el interés por la detección de drones, las patrullas automatizadas y una mayor conciencia situacional en entornos complejos y de alto riesgo.



La resiliencia del ecosistema es esencial para una seguridad física sólida

A medida que los sistemas de seguridad están cada vez más conectados y basados en datos, las organizaciones están haciendo mayor hincapié en la ciberseguridad, la integridad de los datos y la resiliencia de los sistemas a largo plazo. Los responsables de seguridad reconocen cada vez más que la confianza en los sistemas de seguridad es tan importante como su funcionalidad.



Más allá de las tendencias tecnológicas, el informe concluye que las organizaciones están dando cada vez más prioridad a la fiabilidad, la gestión proactiva de riesgos, la resiliencia operativa y la continuidad empresarial a la hora de tomar decisiones de inversión en seguridad. La seguridad ya no se considera únicamente una función de protección, sino una capacidad estratégica que contribuye a respaldar objetivos empresariales más amplios.



"El ritmo de innovación en nuestro sector sigue acelerándose", ha declarado Byerly. "Las organizaciones que comprendan cómo interactúan la tecnología, las operaciones y la confianza estarán mejor posicionadas para adaptarse a los retos y oportunidades del futuro", ha finalizado.



El Informe Global de Perspectivas Tecnológicas 2027 ya está disponible y ofrece orientación práctica para ayudar a las organizaciones a alinear las inversiones tecnológicas con sus objetivos de seguridad y empresariales a largo plazo.



Es posible visitar la página de información aquí: https://www.securitastechnology.com/global-technology-outlook-report-2027.

Contacto

Nombre contacto: Chris Cugini

Descripción contacto: Director global de Comunicación de Securitas Technology

Teléfono de contacto: 330. 581.2910.