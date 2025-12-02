Sedus pregunta: ¿Tiene la oficina un problema de concentración?

(Información remitida por la empresa firmante)

DOGERN, Alemania, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vivimos en un mundo que exige nuestra atención constante: cada gesto, cada pantalla, cada ruido está diseñado para distraernos. Las continuas notificaciones de las aplicaciones, teléfonos sonando o compañeros que hablan demasiado alto nos roban tiempo de trabajo, y no poco. La empresa especializada en inteligencia artificial de voz Saima ha publicado recientemente un estudio, según el cual cada día se pierden dos horas de trabajo debido a las distracciones en la oficina. Si lo calculamos para todo un año, cada empleado pierde una media de 23 días laborables debido a las interrupciones en su entorno de trabajo directo.

El mayor error de la última década en las oficinas ha sido creer que la concentración es simplemente "menos ruido". Sin embargo, las investigaciones demuestran claramente que las personas no pierden la concentración por el ruido, sino porque no tienen control sobre su entorno, afirma Ernst Holzapfel, director de marketing de Sedus. Muchas oficinas cansan a las personas antes de que puedan llegar a ser productivas. Los mejores espacios de trabajo funcionan como un filtro de energía: reducen los estímulos, estabilizan el espacio peripersonal y dan fuerza mental a los empleados, en lugar de agotarlos. Una oficina no tiene valor solo porque las personas se reúnen en ella, sino porque les permite pensar con más precisión, claridad y concentración que en cualquier otro lugar.

Deep Working: diseño de espacios de trabajo que favorecen la concentración

En el diseño de las oficinas modernas, la sucesión de espacios que favorecen diferentes tipos de concentración es decisiva. Algunas zonas pueden ser abiertas y sociables. Otras deben diseñarse de forma que sean tranquilas y estén aisladas. Para alcanzar este objetivo, Sedus apuesta cada vez más por soluciones que favorecen el ritmo natural de la concentración y tienen en cuenta diferentes necesidades sensoriales. La concentración no surge por sí sola, afirma Holzapfel. Hay que activarla. Los puestos de trabajo que están sensorialmente desequilibrados impiden este proceso, mientras que los que están diseñados de forma equilibrada lo aceleran. Precisamente por eso desarrollamos espacios que favorecen la concentración individual, desde zonas acústicamente protegidas como los cubículos se:cube, pasando por conceptos equilibrados de iluminación y materiales, hasta entornos flexibles y modulares que permiten diferentes modos de trabajo. Cuanto mejor canaliza un espacio la energía mental, mayor es su efecto en las personas.

- Foto está disponible en AP -

Sedus Press Office

Bernadette TrepteEmail: sedus@real-communications.comFon: +49 (0) 7751 840

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sedus-pregunta-tiene-la-oficina-un-problema-de-concentracion-302630369.html