Seedtag lanza un estudio neurocientífico que redefine la efectividad publicitaria centrada en las personas

El estudio, basado en la actividad cerebral, muestra que la publicidad Neuro-Contextual genera 3,5 veces más de engagement neuronal y un aumento del 26% en la respuesta positiva que impulsa a la acción

MADRID, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Seedtag, empresa global de publicidad neuro-contextual, presenta los resultados de un estudio neurocientífico, el primero de este tipo, realizado en colaboración con el Profesor Moran Cerf, un destacado neurocientífico de la Universidad de Columbia. El estudio muestra que los anuncios Neuro-Contextuales generan 3,5 veces más de engagement neuronal que los anuncios no contextuales, y un 30% más que los anuncios contextuales estándar de la IAB. En un momento en el que los métodos tradicionales de segmentación se están volviendo menos fiables y es más difícil captar la atención del usuario, estos resultados ofrecen a la industria un marco de trabajo validado para impulsar un engagement significativo en un futuro centrado en la privacidad.

Los resultados del estudio muestran que los emplazamientos Neuro-Contextuales superan significativamente a los otros formatos, logrando:

3,5x más engagement neuronal frente a los anuncios no contextuales

frente a los anuncios no contextuales +30% de aumento en engagement neuronal frente a los anuncios contextuales estándar

frente a los anuncios contextuales estándar +26% de incremento en la respuesta emocional positiva que impulsa a la acción

Los anuncios Neuro-Contextuales en móvil generan mayor atención

Enfoque sostenido sin efecto de fatiga, incluso después de múltiples exposiciones

Para marcas y media planners, los resultados indican que la efectividad publicitaria es mayor cuando los anuncios se ajustan al interés, la intención y el tono emocional principales del artículo. El estudio sugiere que las decisiones de planificación basadas en señales emocionales y cognitivas, en lugar de categorías superficiales o palabras clave, pueden mejorar la receptividad de la audiencia y reducir la fricción cognitiva. La alineación neuro-contextual proporciona un método de identificar los momentos en los que las audiencias están más receptivas al engagement, lo que permite que la inversión en medios se lleve a cabo en base a indicadores medibles de atención y resonancia emocional, en lugar de en base a perfiles demográficos definidos.

"Este estudio demuestra lo que siempre hemos sabido de forma instintiva: que la relevancia trata de la conexión humana", afirma Brian Gleason, CEO de Seedtag. "Al combinar IA con neurociencia, podemos llegar a las personas en los momentos en que están más receptivas, mediante una publicidad natural, significativa y con resonancia emocional sin depender de datos personales".

El estudio también prueba que los anuncios Neuro-Contextuales aumentan la actividad cerebral alfa del lado izquierdo, el cual regula las emociones que impulsan la interacción, generando un aumento del 26% en las emociones positivas y orientadas a la acción en comparación con los anuncios contextuales estándar. El efecto es considerablemente mayor con los anuncios alineados Neuro-Contextualmente y diseñados para evocar emociones de confianza, entusiasmo y aprobación, factores clave que impulsan la acción del consumidor. El estudio también revela que el móvil es el medio que más atención genera. Su contexto de visualización personal y de corta distancia mejora el enfoque cognitivo, amplificando el impacto de los anuncios Neuro-Contextuales.

"La publicidad Neuro-Contextual permite que las marcas planifiquen más allá del alcance, creando una resonancia real al conectar con cómo la gente piensa y siente", dice Shari Muñoz, Head of Research North America en Seedtag. "Al comprender conjuntamente el interés, la emoción y la intención, estamos redefiniendo la forma en que se toman las decisiones de medios y creando un futuro en el que la publicidad se conecte de manera fluida con las audiencias".

"La alineación cerebral es la clave del buen contenido", comenta el Profesor Moran Cerf de la Universidad de Columbia. "Este estudio demuestra que cuando la emoción de un anuncio coincide con la emoción de su entorno, el cerebro trabaja menos y recuerda más. La publicidad neuro-contextual es simplemente más humana."

El estudio utilizó electroencefalografía (EEG) para medir la actividad cerebral en tiempo real y correlación inter-cerebral (CBC) mientras los participantes eran expuestos a tres tipos de anuncios: neuro-contextuales, contextuales estándar y no contextuales. El objetivo del estudio era aportar un marco científico a la publicidad, explorando cómo la alineación Neuro-Contextual mejora la efectividad de la segmentación contextual y aumenta el impacto general. Gracias a la IA propia de Seedtag, Liz, quien impulsa la segmentación neuro-contextual mediante embeddings avanzados, los participantes pudieron ver anuncios que coincidían en tiempo real con el tono emocional, la intención y las señales de interés en distintos entornos. Basándose en el funcionamiento natural del cerebro, Liz garantizó que los anuncios aparecieran en entornos alineados con aquello que le importa a la gente, así como con lo que siente, permitiendo una precisión centrada en la privacidad y que impulsa el rendimiento.

El estudio completo, "Tapping Into the Brain's Design: Neuroscience and AI for Real Human Connection," ya está disponible en: https://info.seedtag.com/neuro-contextual-research

Metodología

El estudio se llevó a cabo entre agosto y noviembre de 2025 en Nueva York en colaboración con el neurocientífico Profesor Moran Cerf, de la Universidad de Columbia, quien contribuyó a este proyecto de manera independiente a su afiliación universitaria.. Utilizando electroencefalografía (EEG), se midió la actividad cerebral de los participantes mientras navegaban por entornos de contenido simulados en ordenador y móvil que contaban con tres tipos de anuncios: neuro-contextuales, contextuales estándar y no contextuales. Se analizaron indicadores neuronales, como la correlación inter-cerebral (para medir el engagement compartido) y la asimetría frontal alfa (para evaluar la valencia emocional y motivacional), con el fin de determinar cómo los distintos emparejamientos de anuncio y contexto afectaban la atención, la implicación y la respuesta emocional. Este marco de trabajo proporcionó una medida objetiva de cómo la alineación entre contenido y cognición influye en el impacto publicitario.

Sobre Seedtag

Seedtag aplica IA avanzada para ofrecer publicidad privacy-first a gran escala. Como empresa global en publicidad neuro-contextual, Seedtag va más allá de los métodos tradicionales de segmentación contextual, como palabras clave y categorías. En su lugar, Seedtag entiende señales más profundas de interés, intención y emoción para crear audiencias personalizadas basadas en los objetivos de la marca. El agente de IA de Seedtag activa esta inteligencia en campañas optimizadas de full-funnel en inventarios premium de CTV, video y web abierta.

Fundada en 2014, Seedtag tiene sus sedes centrales en Nueva York y Madrid, con un equipo global de +600 profesionales en EMEA, LATAM, Norteamérica y APAC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826357/Neuro_contextual_Research.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2743614/5629685/Seedtag_Logo.jpg

