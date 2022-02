Seegene anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2021

Las ventas totales de 2021 ascendieron a 1,37 billones de KRW, un aumento interanual del 22%

Ingresos del cuarto trimestre de 410.000 millones de KRW, un aumento del 34% intertrimestral

La utilidad operativa se mantuvo estable año contra año en 666.700 millones de KRW a pesar de sus inversiones estratégicas triplicadas en I+D.

Seegene hará un cambio estratégico a una 'compañía de plataforma de diagnóstico molecular (MDx)' y fortalecerá su cartera de productos para satisfacer la demanda del mercado

SEÚL, Corea del Sur, 18 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la empresa líder en diagnóstico molecular de Corea del Sur, anunció hoy los resultados financieros de todo el año 2021 que marcaron un récord histórico con un aumento total de las ventas del 22% año tras año (YoY) hasta los 1,37 billones de KRW (aproximadamente 1.140 millones de dólares estadounidenses). El beneficio operativo se mantuvo estable año contra año en 666.700 millones de KRW (aproximadamente 556 millones de dólares estadounidenses).

Las ventas récord de Seegene fueron respaldadas por el crecimiento tanto en las ventas de productos SARS-CoV-2 como en su cartera más amplia de diagnóstico molecular. Con un resurgimiento posterior de los casos de la COVID-19 después de la aparición de la variante Omicron en el cuarto trimestre de 2021, los casos de gripe también comenzaron a aumentar durante la temporada de invierno. Esto condujo a un aumento en las ventas de ensayos sindrómicos que pueden identificar simultáneamente la COVID-19 y otros virus respiratorios en una sola prueba.

Como resultado, las ventas totales de Seegene en el cuarto trimestre alcanzaron los 410.000 millones de KRW (aproximadamente 342 millones de dólares estadounidenses), superando las estimaciones del mercado en un 7%. Su beneficio operativo superó las expectativas en un 9% y finalizó el trimestre en 199.900 millones de KRW (aproximadamente 166 millones de dólares estadounidenses). Desde diciembre pasado, Seegene ha exportado 2,8 millones de pruebas a cinco países europeos, 5,1 millones de pruebas a Israel y otros cuatro millones de pruebas a Brasil.

Además, las ventas de productos que no son de la COVID de Seegene se fortalecieron aún más en el cuarto trimestre. Las ventas de productos no relacionados con la COVID, incluidos otros ensayos respiratorios, de VPH y de ITS, aumentaron un 33% interanual, lo que muestra un sólido crecimiento.

El beneficio operativo de la empresa de 666.700 millones de KRW (aproximadamente 556 millones de dólares estadounidenses) se mantuvo sin cambios interanuales, mientras que la empresa aumentó la inversión estratégica en I+D y recursos humanos. Seegene ejecutó una inversión de 75.000 millones de KRW (aproximadamente 62,6 millones de dólares estadounidenses) en I+D, un aumento del triple desde 2020, añadiendo empleados talentosos de varios campos, incluidos biología y tecnología de la información, duplicando el número de empleados en 2021 a aproximadamente 1.100 miembros del equipo global. Además, Seegene amplió la cartera de instrumentos propios de la empresa y comenzó a internalizar la producción de materias primas básicas, incluidos reactivos de extracción, oligonucleótidos y enzimas.

Debido a estas inversiones estratégicas, Seegene está listo para transformar su proceso de desarrollo de ensayos de manual a digital, lo que permitirá a los expertos en biología de todo el mundo desarrollar sus propios ensayos de diagnóstico. Al hacerlo, Seegene ampliará su cartera de productos, desde ensayos relacionados con la COVID hasta ensayos no relacionados con la COVID, incluidos plantas, alimentos y animales. De hecho, en 2021, Seegene había desarrollado con éxito tecnologías autóctonas para ingredientes de ensayo y mejorado sus instrumentos de PCR, que serán la base para el negocio de la plataforma de la empresa. La empresa ha anunciado previamente planes para proporcionar una herramienta estandarizada para el desarrollo a medida que realiza un cambio estratégico a una empresa de plataforma de diagnóstico molecular (MDx), que forma parte de la estrategia de plataforma de la empresa.

"Hoy, las pruebas rápidas, precisas y a gran escala se están volviendo cruciales sin precedentes para luchar contra el panorama pandémico en constante cambio. Seegene continuará presentando la mejor solución que satisfaga la demanda del mercado", comentó Thomas Bum-Joon Kim, director gerente de Seegene. "Apoyaremos las pruebas masivas en instalaciones de uso público como aeropuertos, escuelas y estadios mediante la movilización de nuestro sistema MDx completamente automatizado, AIOS y MOBILE STATION de laboratorio móvil junto con nuestras nuevas pruebas de diagnóstico. Además, pondremos más énfasis en expandir nuestra cartera de ensayos sindrómicos, así como productos que no son de la COVID, como VPH, ITS y otras enfermedades, para prepararnos para la era endémica. Nuestro objetivo es establecer un crecimiento sostenible al continuar construyendo una base sólida para nuestro futuro, mientras transformamos a la compañía en una compañía de la plataforma MDx".

Acerca de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. fue fundada en Seúl, Corea del Sur en 2000 y tiene filiales en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Medio Oriente. Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que ha convertido tecnologías innovadoras en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es propietaria de su tecnología patentada original, que incluye DPO™ (oligonucleótido de doble cebado) para la amplificación de objetivos múltiples; TOCE™ para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que proporciona valores de Ct individuales para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y tecnología de detección de mutaciones multiplexadas mTOCE™. Con estas tecnologías de diagnóstico molecular (MDx) de vanguardia aplicadas a los kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad, la especificidad y la cobertura de enfermedades por una prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes al proporcionar alta precisión múltiplex Productos de PCR que apuntan y detectan genes de múltiples patógenos simultáneamente por cada canal de fluorescencia. Esta característica ahorra drásticamente el tiempo y el coste de las pruebas. Seegene continúa estableciendo nuevos estándares en MDx a través de innovaciones de vanguardia.