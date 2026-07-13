Seegene lanza el primer Estudio Clínico para definir nuevos estándares de pruebas para cada enfermedad

(Información remitida por la empresa firmante)

-Seegene lanza el primer Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos para definir nuevos estándares de pruebas para cada enfermedad

Seegene lanza el Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés), con un millón de casos de prueba, para definir estándares de pruebas específicas para cada enfermedad.

El estudio está diseñado para evaluar la utilidad clínica de los enfoques de pruebas PCR sindrómicas y generar evidencia científica del mundo real que respalde una toma de decisiones clínicas mejor informada.

La empresa ha sido reconocida por la revista TIME como una de las "Empresas más influyentes del mundo en 2026", destacando su labor para abordar desafíos globales de alta prioridad como parte de su actividad principal, así como su alcance económico global y su impacto positivo en el mundo.

SEUL, Corea del Sur, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene anunció hoy el lanzamiento del Estudio Clínico Global de Un Millón de Casos (GMCS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es evaluar la utilidad clínica y el impacto potencial de los enfoques integrales de pruebas PCR sindrómicas utilizando datos del mundo real.

Este proyecto comenzará en Corea del Sur y en instituciones sanitarias de todo el mundo para recopilar datos de pruebas globales a gran escala y evaluar el valor clínico de los métodos de diagnóstico específicos para las principales enfermedades infecciosas. El objetivo es sentar las bases científicas para nuevos estándares de pruebas globales y fomentar un entorno de diagnóstico más completo y preciso, en el que todas las personas, independientemente de su país o región, puedan acceder a las mejores pruebas disponibles.

Para este proyecto, Seegene proporciona STAgora™, una plataforma de análisis de datos de pruebas en tiempo real. Esta plataforma está diseñada para facilitar el análisis estadístico de la prevalencia de patógenos y las tendencias de infección en diferentes tipos de enfermedades y regiones geográficas.

GMCS generará datos de pruebas reales manteniendo la práctica clínica existente

GMCS pretende ir más allá de las pruebas dirigidas convencionales y evaluar el valor clínico de las pruebas PCR integrales que permiten la detección múltiple de los principales patógenos causantes en una sola prueba. El estudio analizará datos de pruebas del mundo real que han sido difíciles de capturar completamente solo con las pruebas convencionales, incluidos patógenos no detectados previamente, coinfecciones, genotipos y patrones epidemiológicos regionales y estacionales.

Evaluación de estrategias de diagnóstico específicas para cada enfermedad

El estudio se centrará inicialmente en los principales tipos de enfermedades infecciosas, incluidas las infecciones del tracto reproductivo, las infecciones del tracto respiratorio y las infecciones del tracto gastrointestinal. De este modo, el estudio pretende aportar información adicional sobre las pruebas diagnósticas, más allá de la que ofrecen los métodos de prueba existentes, y evaluar cómo esta información puede contribuir a la toma de decisiones clínicas.

Generación de información basada en evidencia para el nuevo estándar de pruebas

Las tecnologías de diagnóstico PCR de última generación ofrecen un nivel de precisión diagnóstica constante. Sin embargo, las prácticas de análisis pueden variar según el sistema sanitario de cada país. Incluso para la misma enfermedad, los patógenos objetivo, los protocolos de análisis recomendados y las políticas de reembolso difieren según las guías clínicas nacionales y los sistemas sanitarios. Esto significa que los pacientes con la misma enfermedad pueden tener acceso a distintos niveles y alcances de pruebas diagnósticas, condicionados por las estrategias de análisis y los sistemas sanitarios de sus respectivos países.

Por consiguiente, Seegene se propone crear una sólida base de evidencia científica para impulsar nuevos estándares de análisis globales alineados con las necesidades clínicas reales.

"GMCS va más allá de la simple recopilación de datos de análisis reales", afirmó el Dr. Jong-Yoon Chun, consejero delegado y fundador de Seegene. "Es el primer estudio clínico global de esta envergadura en el sector, diseñado para recopilar evidencia científica que ayude a abrir un nuevo paradigma en el diagnóstico".

"La innovación en Seegene no se limita al desarrollo de tecnologías avanzadas", añadió el Dr. Chun. "Nuestro objetivo es traducir la tecnología avanzada en nuevas estrategias de diagnóstico en el ámbito sanitario global. Al acumular continuamente evidencia científica, esperamos ofrecer mejores opciones de diagnóstico a los pacientes".

El Dr. Chun también hizo hincapié en la visión a largo plazo de la empresa de ampliar el acceso a diagnósticos de alta calidad en todo el mundo.

"Todos merecen acceso a pruebas de diagnóstico de alta calidad, independientemente de dónde vivan. Un diagnóstico más completo y preciso puede facilitar una toma de decisiones clínicas más temprana e informada y ayudar a reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Mediante la evidencia clínica real generada por GMCS, nuestro objetivo es respaldar estrategias de diagnóstico que permitan a los pacientes de todo el mundo beneficiarse de un alto nivel de excelencia diagnóstica".

Aviso

GMCS es una iniciativa de generación de evidencia y no constituye asesoramiento médico, guía de diagnóstico ni una afirmación de rendimiento específica del producto.

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