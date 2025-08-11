Seegene presenta CURECA™ y STAgora™ en ADLM 2025, Avanzando hacia la siguiente etapa del diagnóstico

El Dr. Jong-Yoon Chun , presidente y CEO de Seegene, destaca el progreso hacia un sistema de prueba molecular basado en datos y totalmente automatizado

SEÚL, Corea del Sur, 11 de agosto, 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., líder global en diagnóstico molecular, presentó dos nuevas tecnologías en ADLM 2025 en Chicago (29–31 de julio) diseñado para avanzar en la automatización del laboratorio y el monitoreo de enfermedades infecciosas basado en datos. La empresa presentó CURECA™, el primer sistema de automatización PCR sin atención humana del mundo, y STAgora™, una plataforma de análisis de datos en tiempo real pensada para respaldar la detección temprana y los cuidados de precisión.

El presidente destaca el siguiente paso en el diagnóstico molecular

Con CURECA™ y STAgora™ estamos dando un paso importante hacia el futuro del diagnóstico, dijo Dr. Jong-Yoon Chun, presidente y CEO de Seegene, durante una conferencia de prensa con medios estadounidenses y mundiales el 30 de julio. Nuestro objetivo es que los laboratorios de todo el mundo automaticen flujos complejos de trabajo de pruebas y utilicen datos de diagnóstico de manera más efectiva, ayudando en última instancia a avanzar en los esfuerzos globales hacia un mundo libre de enfermedades.

Hoy, la mayoría de sistemas de pruebas moleculares solo están parcialmente automatizados y dependen de personal cualificado para realizar pasos manuales repetitivos y flujos de trabajo fijos que limitan la eficiencia y la escalabilidad.

CURECA™ rompe los límites de automatización para dar nueva forma al diagnóstico global

CURECA™ es el primer sistema de la industria del diagnóstico diseñado para automatizar plenamente cada paso de las pruebas PCR, incluida la etapa pretratamiento que es tradicionalmente manual. Seegene señala que lograr una verdadera automatización total en el diagnóstico requiere tres condiciones clave: operaciones sin profesionales altamente capacitados, procesamiento continuo las 24 horas y entrada ininterrumpida de muestras. CURECA™ está diseñado para satisfacer las tres condiciones.

Su módulo específico, CURECA™ Prep, procesa una amplia gama de tipos de muestras como orina, sangre, esputo y heces, superando una de las barreras más persistentes para la automatización. Con el módulo que gestiona diversos pretratamientos de muestras, el sistema completo CURECA™ completa todo el flujo de trabajo de PCR desde la carga de la muestra hasta la extracción de ácido nucleico, la amplificación y el análisis de resultados sin intervención manual. El sistema está diseñado para un funcionamiento continuo las 24 horas con el objetivo de minimizar los errores humanos, mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y permitir que los laboratorios asignen personal cualificado a actividades de valor añadido más alto.

La automatización total ha sido durante mucho tiempo un desafío en el diagnóstico debido a la variabilidad de las muestras y la dependencia de personal capacitado para tareas repetitivas de preprocesamiento. CURECA™ está pensado para ayudar a los laboratorios a superar estas limitaciones proporcionando un sistema escalable y adaptable que pueda configurarse para ajustarse a diferentes tamaños de laboratorio y flujos de trabajo. A medida que Seegene continúa explorando soluciones de automatización más amplias, CURECA™ Prep también podría extenderse potencialmente a otros campos de pruebas, como la química clínica y el inmunodiagnóstico.

STAgora™ transforma datos de diagnóstico en inteligencia clínica en tiempo real

STAgora™ es la más reciente plataforma de Seegene, diseñada para recopilar y analizar datos de pruebas PCR en tiempo real, proporcionando a los laboratorios un contexto más amplio que informe a los flujos de trabajo de diagnóstico. La plataforma incluye más de 40 herramientas analíticas que ofrecen funciones como seguimiento de tendencias de infección, monitoreo de positividad a nivel hospitalario y análisis de patrones de coinfección de múltiples patógenos. Más que servir como un simple repositorio de datos, STAgora™ está diseñado como una plataforma integrada destinada a ayudar a los laboratorios a obtener información agregada y significativa de los datos de pruebas.

Hoy día, los resultados de las pruebas individuales normalmente proporcionan información limitada sin puntos de referencia más amplios. STAgora™ está diseñado para abordar esta cuestión al facilitar que los hospitales creen sus propios conjuntos de datos estadísticos y comparen datos agregados entre instituciones, lo que los ayuda a detectar patrones de infección más rápidamente y respaldar una toma de decisiones más informada. Los datos compartidos a través de la plataforma son desidentificados y formateados según los requisitos de cada institución, lo que permite un intercambio seguro y en tiempo real a nivel local, nacional o global.

Avanzando hacia un mundo libre de enfermedades

El Dr. Chun reiteró la visión a largo plazo de Seegene de construir un mundo libre de enfermedades y señaló que CURECA™ y STAgora™ completan los cinco pilares tecnológicos fundamentales de la empresa. Estos incluyen la tecnología PCR patentada de Seegene, el SGDDS (Sistema de desarrollo digitalizado de Seegene) para el desarrollo de ensayos automatizados, su Iniciativa global de intercambio de tecnología y ahora la incorporación de pruebas PCR totalmente automatizadas y capacidades de análisis de datos en tiempo real.

Expertos de la industria en ADLM 2025 expresaron un gran interés en las nuevas tecnologías de Seegene. He asistido a muchas conferencias de ADLM a lo largo de los años y CURECA™ es una de las soluciones más innovadoras que he visto hasta ahora, dijo Jamel Giuma, presidente y CEO de JTG Consulting Group, empresa de consultoría de TI de laboratorio con sede en Miami. Creo que tiene el potencial de simplificar los flujos de trabajo en laboratorios, reducir la carga del personal y mejorar considerablemente la eficiencia operativa general.

Con CURECA™ y STAgora™ estamos superando las barreras tradicionales en el diagnóstico molecular, añadió el Dr. Chun. Así como los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos transformaron sus industrias, creemos que estas tecnologías redefinirán las posibilidades de las pruebas de diagnóstico, ayudando a los laboratorios de todo el mundo a lograr una verdadera automatización, a aprovechar al máximo los datos de diagnóstico y, en última instancia, a contribuir a la construcción de un mundo libre de enfermedades.

Exención de responsabilidad

CURECA™ y STAgora™, presentadas en ADLM 2025, son tecnologías precomerciales en desarrollo no disponibles en el mercado, y actualmente no están autorizadas para uso de diagnóstico clínico en ninguna jurisdicción.

