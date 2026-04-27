(Información remitida por la empresa firmante)

-Seegene presenta STAgora en ESCMID Global 2026, destacando el análisis de datos en tiempo real con flujos de trabajo de PCR automatizados

La compañía destaca su enfoque para integrar el análisis de datos en tiempo real con la infraestructura de PCR automatizada.

El expositor independiente incluye una simulación de STAgora y una experiencia interactiva con pantalla táctil.

Se presenta un modelo CURECA mejorado, que ilustra los flujos de trabajo de laboratorio automatizados de última generación.

Gran participación presencial de profesionales de la salud y laboratorios, investigadores y representantes del sector a nivel mundial.

SEÚL, Corea del Sur, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, una empresa global de diagnóstico molecular, anunció la presentación de STAgora™, una plataforma de análisis de datos en tiempo real basada en datos agregados de pruebas estadísticas, y presentó un modelo mejorado de su concepto de flujo de trabajo automatizado de PCR, CURECA™, en ESCMID Global 2026 (anteriormente ECCMID), celebrada del 17 al 21 de abril en Múnich, Alemania, lo que despertó el interés de los profesionales sanitarios asistentes al evento.

Durante toda la exposición, el expositor de Seegene atrajo un gran interés de profesionales sanitarios, especialistas de laboratorio, investigadores académicos y representantes del sector a nivel mundial. Los visitantes exploraron el flujo de trabajo automatizado de PCR en la estación CURECA y participaron en debates sobre sus posibles aplicaciones. En la estación STAgora, los asistentes experimentaron simulaciones en vivo de la plataforma, demostrando un gran interés en su interfaz intuitiva y sus capacidades de visualización de datos agregados.

En la conferencia, Seegene presentó su mensaje clave: De los números a la información, destacando cómo la infraestructura de pruebas automatizadas y el análisis de datos en tiempo real pueden trabajar conjuntamente para comprender mejor las tendencias poblacionales y de salud pública.

"STAgora está diseñada para conectar los datos de pruebas de PCR generados en todo el mundo en tiempo real y proporcionar una visión más clara de las tendencias de enfermedades infecciosas a partir de estadísticas agregadas", afirmó Young Seag Baeg, director de Desarrollo de Negocio de Seegene. "Seguimos explorando cómo el análisis de datos en tiempo real, combinado con la infraestructura de pruebas automatizadas, puede ayudar a los laboratorios a comprender mejor los patrones de infección y ampliar el uso práctico de los datos de pruebas agregados".

En el expositor, los visitantes exploraron paneles de control en tiempo real que presentaban datos comparativos entre los resultados de las pruebas PCR de un solo objetivo y las pruebas PCR sindrómicas, las tendencias de infección regionales a lo largo del tiempo, las tasas de positividad específicas de cada patógeno y los patrones de coinfección. La capacidad de analizar los resultados agregados de las pruebas junto con los datos epidemiológicos regionales atrajo la atención de los asistentes.

Seegene también presentó un modelo mejorado de CURECA. Los visitantes examinaron la estructura modular del sistema y su flujo de trabajo automatizado, que integra el preprocesamiento, la extracción de ácidos nucleicos, la amplificación y el procesamiento de resultados. Muchos asistentes participaron en debates en profundidad sobre la arquitectura del sistema y su aplicabilidad en entornos de laboratorio reales.

Un médico de un hospital universitario en Alemania que presenció la demostración de STAgora comentó que la plataforma ofrecía una forma más intuitiva de explorar y visualizar las tendencias de los datos de pruebas agregadas. El médico destacó que la capacidad de visualizar las tendencias regionales de infección junto con los resultados de las pruebas agregadas en tiempo real fue particularmente impactante.

"El interés en las capacidades de datos en tiempo real y las aplicaciones prácticas de STAgora fue notable durante todo el evento", declaró Daniel Shin, vicepresidente ejecutivo y director global de Ventas y Marketing de Seegene. "Planeamos ampliar los programas piloto y las evaluaciones colaborativas con instituciones sanitarias y laboratorios para seguir evaluando la plataforma y respaldar su posible adopción futura".

También se observó que este enfoque se alineaba con las pruebas de PCR sindrómicas, que permiten la detección simultánea de múltiples patógenos, lo que respalda un análisis más amplio de los patrones de infección agregados en diferentes entornos.

Seegene ya había presentado STAgora y CURECA a la comunidad global de diagnóstico en importantes conferencias internacionales, como ADLM y ESCMID Global 2025. En ESCMID 2026, la compañía contó con un expositor independiente ampliado donde los visitantes pudieron interactuar con STAgora a través de una zona de demostración interactiva con pantalla táctil. También se exhibió un modelo mejorado de CURECA, que ilustraba la visión de la compañía para la automatización de flujos de trabajo futuros.

Durante la conferencia, Seegene mantuvo conversaciones con socios globales y laboratorios líderes sobre la adopción y validación de STAgora y CURECA. La compañía también organizó sesiones específicas para profesionales de la salud y de laboratorio, especialmente en Europa, para presentar casos de uso y posibles aplicaciones de sus tecnologías.

Desde Seegene informaron que está previsto ampliar aún más la colaboración con socios clínicos, académicos y de investigación para apoyar la implementación y validación de su plataforma de diagnóstico basada en datos, con el objetivo de acelerar su adopción en entornos sanitarios globales.

Acerca de Seegene Seegene es una empresa global de diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de PCR en tiempo real para síndromes. La empresa es ampliamente reconocida por su tecnología patentada de PCR multiplex, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica fundamental de la tecnología de PCR en tiempo real para síndromes de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que causan signos y síntomas similares en un solo tubo, proporcionando información cuantitativa para una toma de decisiones clínicas más eficiente.

Las capacidades tecnológicas de Seegene quedaron demostradas durante la pandemia de la COVID-19, cuando la empresa suministró más de 340 millones de pruebas de la COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo.

Aprovechando su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está expandiendo sus servicios más allá de los diagnósticos basados en ensayos para desarrollar un ecosistema de diagnóstico integrado. La compañía está impulsando nuevas tecnologías, como STAgora™, una plataforma de análisis de datos de diagnóstico en tiempo real, y CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de las pruebas moleculares.

A través de su Iniciativa de Intercambio Tecnológico y sus alianzas globales, Seegene busca ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y fortalecer la preparación global ante las enfermedades infecciosas.

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