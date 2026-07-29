Seegene propone un enfoque integral para las pruebas de infecciones del tracto reproductivo a través de GMCS

(Información remitida por la empresa firmante)

-Seegene propone un enfoque integral para las pruebas de infecciones del tracto reproductivo a través del Estudio Clínico Global Million (GMCS)

El análisis STAgora™ de aproximadamente 60.000 resultados de pruebas recopilados durante 42 meses ha demostrado que se detectaron patógenos de ITS en el 82% de los casos positivos de VPH.

Los hallazgos proporcionan un respaldo de cara al valor potencial de un enfoque de pruebas integral que proporciona información tanto sobre el VPH como sobre los patógenos de ITS.

Seegene validará la utilidad clínica de las pruebas integrales de VPH e ITS a través del Estudio Clínico Global Million y establecerá evidencia científica para nuevos estándares globales de pruebas de PCR.

SEUL, Corea del Sur, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., empresa global de diagnóstico molecular, ha dado a conocer su enfoque integral de pruebas sindrómicas basadas en PCR para infecciones del tracto reproductivo (ITR) mediante la detección simultánea de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el virus del papiloma humano (VPH).

Este anuncio se ha llevado a cabo después de realizar el lanzamiento del Estudio Clínico Global Million (GMCS) por parte de Seegene el 8 de julio. La iniciativa busca generar evidencia científica para establecer un nuevo estándar global en las pruebas de PCR, mediante la recopilación de datos clínicos reales de instituciones sanitarias de todo el mundo y la evaluación de la utilidad clínica de estrategias de diagnóstico específicas para cada enfermedad.

El VPH es ampliamente reconocido como la principal causa del cáncer de cuello uterino, y ciertos genotipos de alto riesgo, en particular el VPH-16 y el VPH-18, están estrechamente relacionados con la progresión de la enfermedad. Dado que las estrategias de detección y seguimiento pueden variar según el genotipo de VPH detectado, identificar no solo la presencia del VPH, sino también su genotipo, proporciona información clínica importante para el manejo de la paciente.

Las ITS son causadas por diversos patógenos, como Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Pueden presentar una amplia gama de síntomas, que incluyen secreción anormal, disuria, dolor o picazón genital, dispareunia, dolor abdominal bajo, úlceras genitales, vesículas o verrugas e infertilidad. Debido a que diferentes patógenos suelen causar síntomas clínicos similares, identificar el patógeno causante basándose únicamente en los síntomas puede ser difícil. Además, las infecciones asintomáticas son comunes y pueden contribuir a la transmisión no detectada.

Estudios recientes sugieren que las ITS y la disbiosis vaginal pueden estar asociadas con cambios en el entorno inflamatorio, inmunitario y microbiano local del cuello uterino, lo que podría influir en la adquisición, persistencia o eliminación del VPH. Esta creciente evidencia subraya la importancia de interpretar los hallazgos de VPH e ITS dentro del contexto clínico más amplio, que incluye la edad de la paciente, los síntomas, el historial sexual y el riesgo de exposición, el plan de embarazo, los antecedentes de infecciones previas y el microorganismo específico detectado. En conjunto, estos hallazgos proporcionan una base científica para evaluar más a fondo un enfoque integral de pruebas de VPH e ITS que evalúe el riesgo de VPH junto con las infecciones concurrentes de transmisión sexual y del tracto reproductivo.

Utilizando STAgora™, la plataforma estadística y de análisis de datos de pruebas en tiempo real de Seegene, la empresa analizó internamente aproximadamente 60.000 resultados de pruebas combinadas de VPH e ITS generados durante un período de 42 meses. El análisis mostró que se detectaron patógenos de ITS en el 82% de los casos positivos de VPH, mientras que el VPH se detectó en el 46% de los casos positivos de ITS. Además, se observó la codetección de VPH y patógenos de ITS en el 71% de los casos positivos identificados mediante pruebas integrales de VPH e ITS.

Estos hallazgos demuestran la posible aplicación de las pruebas simultáneas de las ITS con la detección del VPH. Entre las aplicaciones prometedoras se incluyen la identificación de ITS asintomáticas, la evaluación de coinfecciones en personas positivas para VPH y el apoyo a las evaluaciones de salud reproductiva durante la planificación del embarazo o la evaluación de la infertilidad.

A través de GMCS, Seegene planea continuar acumulando evidencia clínica sobre las pruebas integrales de VPH e ITS y evaluar estadísticamente su utilidad y aplicabilidad clínicas utilizando STAgora™.

La compañía también presentará la importancia y la dirección futura de su enfoque integral de pruebas PCR en la Asociación para el Diagnóstico y la Medicina de Laboratorio (ADLM 2026), que se celebrará del 28 al 30 de julio en Anaheim, California.

Glosario y referencias

ITR (Infección del tracto reproductivo) Categoría de enfermedad que abarca las infecciones del tracto reproductivo, incluidas las infecciones relacionadas con el VPH y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Analitos objetivo de la prueba de ITS Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) y Candida albicans (CA).

Referencias seleccionadas

Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.

2019. Koster BD, et al. Nature Communications . 2022.

. 2022. Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

Acerca de SeegeneSeegene es una empresa global de diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de PCR en tiempo real para síndromes. La empresa es ampliamente reconocida por su tecnología patentada de PCR multiplex, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica fundamental de la tecnología de PCR en tiempo real para síndromes de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que causan signos y síntomas similares en un solo tubo, proporcionando información cuantitativa para una toma de decisiones clínicas más eficaz.

Las capacidades tecnológicas de Seegene quedaron demostradas durante la pandemia de la COVID-19, cuando la compañía suministró más de 340 millones de pruebas de la COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo.

Aprovechando su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está expandiendo su oferta más allá de los diagnósticos basados en ensayos para desarrollar un ecosistema de diagnóstico integrado. La compañía está impulsando nuevas tecnologías, como STAgora™, una plataforma de análisis de datos de diagnóstico en tiempo real, y CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de las pruebas moleculares.

A través de su Iniciativa de Intercambio Tecnológico y sus alianzas globales, Seegene busca ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y fortalecer la preparación global ante las enfermedades infecciosas.

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