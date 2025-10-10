Seegene y Springer Nature aceptan solicitudes para becas de impacto 2025-2026 Nature Awards MDx

(Información remitida por la empresa firmante)

- El programa se centra en la resistencia a los antibióticos en las infecciones del tracto urinario (UTI-DR), con solicitudes abiertas hasta el 20 de noviembre; los premiados finales se anunciarán en agosto de 2026.

- Los investigadores seleccionados recibirán hasta 600 000 USD en concepto de fondos para investigación junto con acceso a ensayos de PCR sindrómica, instrumentos y software de Seegene

- El programa se propone impulsar la Iniciativa para Compartir Tecnología de Seegene y expandir el acceso al diagnóstico molecular

SEÚL, Corea del Sur, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., líder global en diagnóstico molecular, anunció hoy el lanzamiento de las becas 2025–2026 Nature Awards MDx Impact Grants en colaboración con Springer Nature, un proveedor fiable de la comunidad científica global y el editor de la prestigiosa revista científica Nature. El programa de este año se centrará en la resistencia de los antibióticos en infecciones del tracto urinario (UTI-DR), uno de los desafíos de salud pública más urgentes a nivel mundial.

Ahora en su tercer ciclo desde 2023, el programa invita a investigadores de todo el mundo para que propongan ideas de desarrollo de producto y proyectos de investigación clínica. En función de las necesidades clínicas no satisfechas, los solicitantes pueden proponer hasta 18 genes de resistencia asociados con infecciones del tracto urinario como objetivos de ensayo. Los premiados finales recibirán hasta 600 000 USD en fondos para investigación, junto con acceso a ensayos de PCR sindrómica, consumibles, instrumentos y software de Seegene para apoyar el desarrollo de diagnósticos innovadores.

Como uno de los editores científicos líderes a nivel global, Springer Nature está comprometido con la construcción de plataformas que conecten a científicos y amplifiquen la investigación innovadora, dijo Richard Hughes, vicepresidente de publicaciones de Nature y servicios de contenido de Springer Nature. Mediante este programa, nos proponemos ayudar a los investigadores a desarrollar soluciones de diagnóstico que pueden marcar la diferencia en la atención médica a nivel mundial.

La función de Seegene es proporcionar las herramientas y tecnologías a científicos e investigadores que puedan convertir ideas innovadoras en soluciones reales, afirmó el Dr. Jik Young Park, vicepresidente y director de la División de I+D de Seegene. En estrecha colaboración con Springer Nature, estamos impulsando los esfuerzos de investigación a nivel global apoyando a científicos con fondos y acceso a nuestras tecnologías de PCR sindrómica. Mediante estos esfuerzos, nuestro objetivo es acelerar el desarrollo del diagnóstico molecular que nos acerque a nuestra visión de crear 'un mundo libre de enfermedades'

Las becas Nature Awards MDx Impact Grants están pensadas para complementar iniciativas globales en curso en diagnóstico y proporcionar a los investigadores recursos para acelerar soluciones prácticas. El ciclo 2024-2025 apoyó proyectos centrados en la detección rápida de ViruResist Klebsiella pneumoniae y el ensayo de PCR multiplex para la detección viral en pacientes inmunodeprimidos.

Acerca de Seegene

Seegene Inc. es un líder mundial en diagnóstico molecular con más de 20 años de experiencia en investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías de PCR sindrómica en tiempo real. Durante la pandemia de COVID-19, Seegene suministró más de 340 millones de test a más de 100 países, lo que subraya su impacto global.

La tecnología de PCR cuantitativa sindrómica patentada de Seegene permite la detección simultánea de hasta 14 patógenos que causan síntomas similares en un solo tubo. Con pruebas de panel de múltiples tubos, se puede ampliar la cobertura a docenas de patógenos clínicamente significativos. La tecnología proporciona información cuantitativa y sobre el estado de coinfección, lo que supone una ventaja única en la gestión de infecciones complejas.

Mediante su Iniciativa para Compartir Tecnología, Seegene combina su tecnología de PCR cuantitativa sindrómica con el Sistema de Desarrollo Digitalizado de Seegene (SGDDS, por sus siglas en inglés) para codesarrollar a nivel local productos de diagnóstico a medida con instituciones y expertos líderes en todo el mundo. Al fomentar la colaboración global, la empresa avanza en su visión de crear un mundo libre de enfermedades.

Visite Seegene.com y síganos en LinkedIn (linkedin.com/company/seegene-inc).

Acerca de Nature Portfolio

Los productos y servicios de alta calidad de Nature Portfolio en las ciencias biológicas, físicas, químicas y aplicadas están dedicados a servir a la comunidad científica.

Nature (fundada en 1869) es la publicación semanal internacional líder en ciencia. Nature Portfolio también alberga las revistas de investigación Nature y Nature Reviews, la revista multidisciplinaria de acceso abierto líder Nature Communications y revistas de acceso abierto incluida Scientific Reports. En conjunto, estas revistas publican algunos de los descubrimientos científicos más importantes del mundo.

En Internet, nature.com proporciona contenido de Nature Portfolio a más de nueve millones de visitantes únicos al mes, incluidas noticias y comentarios de Nature, y la principal bolsa de trabajo científica, Nature Careers. Nature Portfolio también ofrece una gama de servicios para el investigador, incluidos la formación en persona y en línea, y servicios expertos de edición e idiomas. Para más información, visite nature.com y siga @Nature. Nature Portfolio es parte de Springer Nature

