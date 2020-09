Seeing Machines anuncia la próxima generación de Embedded Product Strategy (1)

-Seeing Machines anuncia la próxima generación de Embedded Product Strategy para el mercado DMS de automóviles

CANBERRA, Australia, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ --Seeing Machines, la empresa de tecnología de visión artificial avanzada que diseña sistemas de control de operadores impulsados por IA para mejorar la seguridad del transporte, se complace en anunciar su próxima generación de 'Embedded Product Strategy' para el mercado del automóvil.

Lo más destacado

-- La nueva estrategia de "tres pilares" se dirige a la rápida expansión del mercado de control interior basado en cámaras:- Primer pilar: FOVIO Chip, recientemente avanzado con la introducción de Seeing Machines' Occula(TM) Neural Processing Unit- Segundo pilar: Una vía de integración de baja fricción en cualquier punto de integración del vehículo, incluidos espejos inteligentes, cuadros de instrumentos, ECU de infoentretenimiento o sistemas de procesamiento ADAS centralizados- Tercer pilar: Occula(TM) ya está disponible para licencia, en forma ASIC, a empresas de semiconductores líderes en el mundo para la integración con cualquier plataforma de computación automóvil.

Al representar un cambio en la entrega de la tecnología del Sistema de Control del Conductor (DMS, por sus siglas en inglés) a proveedores y fabricantes de equipamiento original de nivel 1 del automóvil, Seeing Machines ha dado a conocer una estrategia ampliada y una cartera de productos que incorpora su tecnología de canalización de procesamiento integrada de próxima generación. La oferta mejorada de "tres pilares" se dirige al mercado de control interior basado en cámaras en rápida expansión, ampliando los beneficios de coste, escalabilidad e integración para los fabricantes de automóviles, así como la seguridad y la comodidad para sus clientes.

Seeing Machines sigue creciendo como líder del mercado de automóviles en tecnología DMS, ahora con seis fabricantes de equipos originales en todo el mundo, a través de nueve programas en curso en una amplia gama de modelos de vehículos. El Seeing Machines FOVIO Chip (entregado en asociación con Xilinx) sigue siendo la solución de mercado de mayor rendimiento y menor coste para la integración independiente de vehículos DMS y ahora representa casi un tercio del negocio reservado de Seeing Machines, y se prevé que crezca aproximadamente la mitad en respuesta a los requisitos de Euro NCAP.

Los fabricantes de equipamiento original de hoy en día se enfrentan a un laberinto de opciones de integración de electrónica, software y sensores para sistemas de control interior. Junto con la dinámica del mercado, como la regulación y los requisitos de Euro NCAP para la seguridad (que ahora están impulsando una rápida adopción y penetración masiva del mercado), la Estrategia de Producto Integrado ha sido diseñada para apoyar una amplia gama de desafíos comunes de integración, costes y rendimiento de seguridad, con la flexibilidad para apoyar lo inesperado.

El primer pilar de la estrategia de Seeing Machines sigue siendo FOVIO Chip. Sin embargo, el rendimiento del dispositivo se ha mejorado recientemente con la introducción de Seeing Machines' Occula(TM) Neural Processing Unit ("Occula(TM)"):

-- Occula(TM) es un diseño de procesamiento personalizado que acelera el enfoque algorítmico único de Seeing Machines para el problema de la detección y el seguimiento humano, colocando la tecnología de la Compañía en el "borde profundo" -- Occula(TM) ofrece un avance en la utilización del silicio al ejecutar los algoritmos de control de controladores altamente maduros de Seeing Machines, reduciendo la carga computacional del chip FOVIO en más de un 50%, al tiempo que ofrece la misma funcionalidad y rendimiento de la señal -- Occula(TM) añade las capacidades de aceleración de propósito general necesarias para futuras necesidades de visión artificial basadas en IA. Los clientes de Seeing Machines también estarán encantados de saber que, dado que el chip FOVIO utiliza la tecnología FPGA, Occula(TM) es una oferta totalmente actualizable en el campo -- Occula(TM) da paso a nuevas funciones de control de conductores e interiores en los chips FOVIO existentes, ampliando aún más la característica, el rendimiento y el liderazgo de costes de Seeing Machines.

El segundo pilar de la estrategia de productos integrados ofrece una vía de integración de baja fricción para la tecnología de control interior y conductor de la Compañía en cualquier punto de integración del vehículo, incluidos espejos inteligentes, cuadros de instrumentos, ECU de infoentretenimiento o sistemas de procesamiento ADAS centralizados:

-- Esta vía se habilita de manera eficiente a través de la introducción del motor de control del conductor integrado (e-DME) de Seeing Machines. El e-DME es la pila de algoritmos de control de conductores central de la compañía que soporta opciones de computación aceleradas y no aceleradas, en una amplia gama de plataformas informáticas automotrices populares -- El e-DME incluye versiones que están profundamente optimizadas e integradas para plataformas SoC automotrices clave, aprovechando las diferentes arquitecturas de aceleración de visión de IA de última generación en esos dispositivos.

Como tercer pilar estratégico, Occula(TM) ahora está disponible para licencia, en forma ASIC, a empresas de semiconductores líderes en el mundo para su integración con cualquier plataforma de computación automotriz que se beneficiaría de controlador líder mundial, altamente optimizado, controlador de "borde profundo" y / o control interior.

Paul McGlone, consejero delegado de Seeing Machines comentó: "Es un momento emocionante en la industria automotriz y estoy encantado de anunciar nuestra estrategia de tecnología detallada, que ha sido construida para apoyar de cerca a los fabricantes de equipos originales a medida que diseñan automóviles para cumplir con los estándares de seguridad de montaje y ofrecer características de conveniencia para sus clientes.

"Seeing Machines ha estado liderando este mercado durante muchos años y nuestro enfoque de tres pilares no es un accidente. Hemos aprovechado los años de experiencia de nuestros equipos, el profundo conocimiento de los requisitos de la industria y las estrechas relaciones con los clientes para apoyar los muchos y variados requisitos para la integración de DMS en los automóviles a medida que la demanda continúa acelerándose en todo el mundo."

Acerca de Seeing Machines

Seeing Machines Ltd., es un líder de la industria en tecnología de control basada en la visión que permite a las máquinas ver, entender y ayudar a las personas. La cartera tecnológica de algoritmos de IA de Seeing Machines, procesamiento integrado y óptica, productos de potencia que necesitan ofrecer una comprensión fiable en tiempo real de los operadores de vehículos. La tecnología abarca la medición crítica de dónde está mirando un conductor, a través de la clasificación de su estado cognitivo, ya que se aplica al riesgo de accidente. La medición fiable del "estado del conductor" es el objetivo final de la tecnología Driver Monitoring Systems (DMS). Seeing Machines desarrolla tecnología DMS para seguridad para automoción, flota comercial, todoterreno y aviación.

