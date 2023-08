Seeking.com ofrece consejos sobre el efecto "Barbenheimer" en las citas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de agosto de 2023.

Cuando Barbie encontró a Oppenheimer: que hacer y qué no hacer al salir con alguien opuesto a uno mismo

Recientemente se han estrenado en los cines españoles dos películas muy aplaudidas que no podrían ser más diferentes: la película que da vida a la icónica muñeca "Barbie" con Margot Robbie como protagonista, y la histórica película "Oppenheimer" con Cillian Murphy en el papel principal, que cuenta la historia de vida del inventor de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer. En los cines probablemente hubo un choque de dos mundos: el de los fanáticos en conjuntos de color rosa brillante y los dignos espectadores de Oppenheimer en trajes de los años 40.



Esto ha desencadenado el llamado efecto "Barbenheimer". Emma Hathorn, experta de la plataforma de citas online Seeking.com, explica que esto ya no es solo cuestión de unos cuantos memes en las redes sociales, sino que ya se está abriendo camino en el mundo de las citas online.



El éxito de las parejas Barbenheimer

Según la experta en citas: "si bien las citas fuera de tu prototipo habitual pueden ser intimidantes para algunos, puedes conectar a personas que se empujen a convertirte en las mejores versiones de ellos mismos. Al compartir experiencias y presentarse mutuamente a nuevos conceptos y puntos de vista, construirán una relación a un nivel emocional más profundo. A nivel físico, es poco probable que la chispa se desvanezca: es un ‘match’ dinámico que fomenta un período continuo de luna de miel debido al atractivo de explorar territorios desconocidos".



"Aunque la emoción de entrar en los mundos de los demás puede cosechar muchos beneficios, es probable que surjan puntos de vista y creencias contrarias en algún momento que conduzcan a una posible confrontación. Estos no son fáciles de analizar en una relación, pero son la mejor ruta para evolucionar la propia madurez y cómo ver a los demás que son diferentes a uno mismo".



"Siendo realistas, no todo el mundo quiere una relación como Barbie y Ken, donde ambas partes son demasiado similares".



Aunque 'Barbenheimer' se originó como un meme online, la locura se ha convertido en planes de la vida real con muchos fanáticos organizando fechas para ver las dos películas consecutivas en un día. Las películas ofrecen experiencias muy diferentes, contrastando un tenso thriller biográfico contra un nostálgico mundo de sueños rosa. La gente está encantada de profundizar en una experiencia que evoca una variedad de emociones diferentes y da una idea de múltiples mundos, y esta es la emoción que la gente anhela en sus vidas amorosas hoy en día.



Consejos sobre qué se debe y no se debe hacer al salir con alguien aparentemente opuesto a uno mismo

Hacer

Salir con una persona que sea opuesta a uno mismo es un momento realmente emocionante para aprender más sobre sí mismo y experimentar el mundo a través de una lente diferente, por ejemplo, ampliar el gusto musical, dar a conocer nuevas actividades culturales y permitir conocer nuevas culturas y perspectivas.



Hay que mantenerse abierto de mente: si bien nunca hay un día aburrido dentro de las parejas "Barbenheimer", sí requieren personalidades de mente abierta para que la relación prospere. Se debe estar dispuesto a desafiar las creencias, actitudes y expectativas de relación previas, de lo contrario podría surgir un conflicto potencial y discordia.



Comunicar: la comunicación es la clave para tener una relación feliz y saludable con alguien opuesto. Por naturaleza, surgirán diferentes formas de pensar y hacer las cosas, y se debe estar abierto a comprometerse y mantenerse firme dependiendo de la situación.



No hacer

No hay que intentar cambiar a la pareja: cada uno tiene su propia personalidad única, y eso se acepta cuando se elige tener una cita. No hay que intentar moldearlo al otro para convertirlo en algo distinto. Este emparejamiento se trata de elevar las experiencias de los demás y abrazar sus diferencias.



No hay que enjuiciar: cuando se sale del prototipo, las personas tienden a juzgar rápidamente. Hay que recordar que cada uno busca pareja por sí mismo y solo uno mismo puede decidir qué es lo mejor para él.



No hay que ponerse triste: incluso si las cosas no funcionan a largo plazo y la pareja se rompe, se habrá ganado en valiosas experiencias de vida durante el tiempo juntos. Esta es una buena forma de engrandecer el viaje individual y el autodesarrollo saltando fuera de la zona de confort, y fomentando la madurez de cara a una futura relación



