Seeking.com ofrece trucos para "seducir con la mejor foto de perfil"

La web de citas especializada en citas de lujo colabora con Vanessa Catalá, fotógrafa experta en fotogenia, para crear 5 consejos sobre cómo crear la foto de perfil ideal para triunfar en una app de citas

La fotografía es un elemento crucial en los perfiles de redes sociales y también en las webs de citas. La información visual es la más poderosa y la calidad y la elección de las fotografías que se incluyen en un perfil pueden tener un gran impacto en las interacciones que los usuarios tienen con otros miembros de la plataforma. Las fotografías pueden transmitir mucho sobre la persona, incluyendo su apariencia física, su estilo de vida, sus intereses y su personalidad. Es importante crear y elegir fotografías que sean claras y nítidas, y que muestren al usuario de manera positiva y atractiva.



Para conocer todos los secretos sobre este tema, Seeking.com, la web de citas especializada en citas de lujo, con 44 millones de usuarios en el mundo, se ha puesto en contacto con Vanessa Catalá, fotógrafa experta en fotogenia y creadora de contenidos en Instagram y Youtube, entre otras redes sociales.



Según comenta Vanessa, "tendemos a rechazar o aceptar a otra persona dependiendo de su imagen. Sólo si le gustas a alguien leerá tu perfil o se interesará por tus gustos y aficiones. Tenemos que ser estrategas a la hora de hacernos nuestra foto de presentación. Es difícil extraer la esencia de una persona en una sola instantánea. Al igual que una fotografía de Linkedin, a priori, debería mostrar nuestra imagen más profesional las fotografías en una web de citas deberían tener aspecto más personal, sexy y divertido".



Así pues, es recomendable incluir varias fotografías en el perfil, que muestran a la persona en diferentes situaciones y con diferentes atuendos, para que los demás miembros puedan tener una idea más completa de su personalidad y estilo de vida.



En general, una buena fotografía puede generar más interacciones y atraer a más personas a visitar el perfil, lo que aumenta las posibilidades de encontrar un ‘match’.



Para Vanessa Catalá, estos son los principales consejos para seducir a través de una buena imagen de perfil en las webs de citas:



1. Autoconfianza y Seguridad. La autoestima es un factor muy importante, ya que la actitud en las fotos es fundamental. Con autoconfianza la imagen habla por sí sola. Es importante hacer la foto de perfil el día que uno se siente bien consigo mismo, un día de alegría y no poner fotos hechas en una boda o graduación, ya que no es una situación de todos los días.



2. Realismo. Ser realista no quiere decir que hacerse una foto nada más salir de la cama, quiere decir que si alguien, por ejemplo, no está en Roma no debería poner un fondo ficticio de esta ciudad o cualquier otra. Se puede incluir algún guiño en las fotos a cosas que gustan sin tener que inventar situaciones ficticias. Por ejemplo, para dejar claro que "nos gusta viajar" basta con ponerlo claramente en nuestro perfil y, quizás, elegir una foto en la que estemos en un aeropuerto, un barco o simplemente en algún lugar real de vacaciones. Ser abierto y honesto es esencial en las citas online, y esto se extiende también a las fotografías.



3. Ser el protagonista. En la foto debe aparecer solo el interesado, no se deben usar fotos de grupo ya que podría despistar a la persona que visita el perfil y obligar a jugar a las adivinanzas. Sería un chasco que la cita finalmente se vuelva loco por esa amiga o amigo "cañón" que aparece en la foto. Por otro lado, es recomendable usar la foto en su tamaño original, sin recortar para que no pierda calidad, y usar fondos neutros (blanco, negro, gris) evitando "ruido" y perdidas de atención en cualquier elemento superfluo que aparezca detrás de la foto.



4. Buscar puntos fuertes. Es importante que el dueño del perfil se muestre en la foto tal y como es. No forzar una sonrisa si se es una persona seria o no ocultar si se es tímido. Por otro lado, hay que destacar los puntos fuertes como unos ojos o unos labios bonitos y tener muy en cuenta el ángulo desde el que se toma la foto ya que eso ayuda a resaltar los puntos fuertes y sentirse más atractivo.



5. Relájate y disfruta. No pretender salir bien en la primera foto, esto casi nunca pasa salvo que se sea modelo o actor. (Tan solo un 10% de las personas saben cómo van a salir en una imagen o video, y suele ser porque es su trabajo) el resto de los mortales necesitan entrenarse un poco más, pero conseguir buenas fotos puede ser muy divertido, la recomendación es realizar fotos desde varios lugares y diferentes planos y seleccionar las mejores.







Según Emma Hathorn, experta en citas de Seeking.com: "la imagen es fundamental para atraer o no a las personas con las que más afinidad se tiene. Es una forma de mostrar tu estilo de vida y de ofrecer a una pareja potencial una ventana a través de la cual vislumbrar tu vida".



Seeking.com es el sitio líder de citas de élite donde más de 44 millones de miembros en más de 130 países encuentran relaciones reales y honestas que se ajustan a su estilo de vida.







