Segovia vuelve a congregar a un centenar de empresarios, en la VII Cumbre CEO

Gloria Lomana y Pilar Gómez-Acebo, realizaron la inauguración y clausura respectivamente, de la VII Cumbre CEO, que se celebró los días 1 y 2 de junio en la Finca El Rancho de Torrecaballeros (Segovia). Se entregó además el premio "CEO del año 2023" a Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, CEO y cofundador de la empresa

Segovia, 8 de junio de 2023.- La prestigiosa periodista y líder de la plataforma 50&50 LG, Gloria Lomana, fue la encargada de abrir la séptima edición de esta Cumbre empresarial, hablando sobre liderazgo humanista y liderazgo femenino.



La primera jornada estuvo moderada por Pilar G. Almendral presentadora de Telemadrid, quien fue descubriendo y entrevistando a los ponentes de la exigente agenda que el Club Ceo España había diseñado.



El coronel Pedro Baños, se encargó de explicar la nueva arquitectura global que se está constituyendo, ayudando a los asistentes a entender los desafíos geoestratégicos.



Tras la charla magistral del coronel Baños, fue el turno de Luis Álvarez (presidente EMEA de Neoris) y César Cernuda (presidente mundial de Netapp) quienes hablaron sobre innovación, transformación digital y ciberseguridad, algo crucial para las empresas en la actualidad, debido a la creciente dependencia de las tecnologías digitales en todos los aspectos de los negocios.



El empresario Tomás Pascual (presidente del Grupo Calidad Pascual) e Ignacio Babé (director de la Asociación Excelencia en la Gestión) mantuvieron una interesante charla sobre cómo crecer en el futuro, gracias a una gestión excelente, innovadora y sostenible.



La mañana la cerró María Cudeiro (directora general de Croma Pharma), quien analizó cómo una marca personal coherente de uno mismo, en el entorno profesional puede ser especialmente importante, y puede ayudarnos a conectar mejor con las audiencias, facilitarnos la construcción relaciones valiosas y diferenciarnos de la competencia.



En la Cumbre CEO se tratan temas transversales y tendencias que ayudan a los empresarios a liderar sus equipos y dirigir las empresas con éxito. En esta línea Pablo Gimeno (analista económico) y Álvaro Saez (CEO de Saez.Law) debatieron sobre cómo maximizar ganancias, transformando la carga impositiva, y explicaron algunas estrategias de inversión innovadoras, para maximizar la rentabilidad en un entorno fiscal tan asfixiante como el actual.



Cuando el ESG no es postureo, sino el propósito de una empresa, fue el tema elegido para la charla de Antonio Espinosa de los Monteros, (CEO de LIUX y Auara), quien hizo un repaso a su impresionante experiencia empresarial desde el lado de un emprendedor social.



Al igual que la Inteligencia Artificial, concepto muy utilizado durante las charlas, la tecnología cuántica es una rama emergente de la ciencia, que se está desarrollando rápidamente, y tiene el potencial de transformar la manera en que las empresas operan en una variedad de campos. Para hablar de ello estuvieron Esperanza Cuenca, (directora de estrategia de Multiverse Computing) y Pablo Peláez (presidente de Plain Concepts).



La sesión de tarde la cerraron Miguel Alcañiz (General R, y ex jefe de la UME), Javier Martínez de Lagos, (Coronel del Ejército de Tierra R) y Miguel Álvarez de Eulate, (Director General de FESEI) con una interesante reflexión sobre sobre el liderazgo y cómo la inteligencia Militar puede ser muy útil para los entornos corporativos.



Todos los asistentes cerraron la intensa jornada con una cata del vino especialmente seleccionado para la Cumbre CEO, elaborado para la ocasión por Pago de los Capellanes, la prestigiosa bodega de la Ribera del Duero.



Varios serían los protagonistas de la segunda jornada que abrió magistralmente Javier G. Recuenco (presidente de Mensa y CSO de Singular Solving) para hablarnos de estoicismo y como la sabiduría clásica puede ayudaros para la vida moderna.



En el siguiente panel, Juanma Santiago (CEO de Mercedes Benz Parts Logisics UK) y José Luis Abajo "Pirri" (medallista olímpico y presidente de la Real Federación Española de Esgrima) debatieron sobre cómo el liderazgo y la toma de decisiones bajo presión son habilidades transferibles del deporte al entorno empresarial, y cómo los valores del deporte mejoran la cultura empresarial, impulsando el rendimiento, la productividad y el trabajo en equipo.



La Dra. Paloma Fuentes (Gerente de Felicidad) y el Dr. Raúl Alelú, CEO de EVER3, Healthy Minds Analitycs y Thera4all, hablaron sobre talento, ese recurso cada vez más escaso y valioso para cualquier empresa, esencial para el éxito a largo plazo. Analizaron los nuevos desafíos en la retención, motivación y cuidado del talento, relacionándolo además con la salud mental.



Otra de las charlas magistrales, fue la ofrecida por Honorio González (Coach Ejecutivo y CEO de POWER 8) quien habló con el corazón en la mano, sobre su propia experiencia aprendiendo a liderarse uno mismo para poder alcanzar el éxito profesional.



La forma de gestionar una multinacional y la forma de gestión de una pequeña y mediana empresa, presentan desafíos y oportunidades únicas. En esta mesa redonda Lourdes López (CEO de la multinacional BD Iberia) y Pedro Palomo, (CEO de O. Palomo) debatieron sobre las diferencias y similitudes entre la gestión de una multinacional y una pyme, así como las estrategias eficaces para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en cada uno de los entornos.



La clausura llegó con el sugerente título "Sociedad en jaque, sentido común al rescate", con la escritora y conferenciante Pilar Gómez-Acebo, quien animó a no mirar a otro lado ante la realidad que vive España. Es tiempo de despertar, de afrontar sin enfrentar, de aportar el granito de arena para que la historia pueda hablar de cómo se respondió ante una confluencia de situaciones que ponen en jaque la convivencia, la libertad, la seguridad y el diseño de un mundo hecho para las personas.



Durante el evento se entregó el premio "CEO del Año 2023", que este año se ha considerado entregarlo a Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, CEO y cofundador de la empresa alimentaria Cascajares, en reconocimiento a su ejemplar e inspiradora gestión de la crisis ocasionada por el incendio de su fábrica en el mes de enero. El presidente ejecutivo del Club CEO España, Mariano Llorente Suárez, entregó al premiado una gran copa estilo borgoña, de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. tallada con sus iniciales.



Desde su primera edición en 2017, el Club CEO España celebra este encuentro empresarial exclusivo y de referencia para primeros ejecutivos del país. para hablar sobre tendencias y temas estratégicos clave, que los empresarios tienen en su agenda o que repercuten en su entorno. El excelente ambiente de confianza que se genera en la Cumbre es muy propicio para mirar juntos al futuro con optimismo, bajo un clima de cooperación y colaboración.



