El seguimiento médico eleva a 17.155 € la indemnización de un motorista tras una colisión lateral - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.-

Calculatuindemnizacion destaca la importancia de mantener abierta la valoración del daño mientras continúa el proceso de recuperación del lesionado.

Un motorista que sufrió un accidente de moto tras una colisión lateral con un turismo ha recibido finalmente una indemnización por lesiones de 17.155,39 euros, después de que el seguimiento realizado por Calculatuindemnizacion permitiera incorporar nueva documentación médica y laboral a la reclamación.

El accidente provocó al afectado una omalgia con limitación severa de la movilidad, hematomas y posteriores secuelas físicas y estéticas en el hombro. Durante su recuperación tuvo que realizar 78 sesiones de rehabilitación.

El expediente muestra uno de los problemas habituales en las reclamaciones por accidentes de tráfico: la valoración económica del daño no siempre puede cerrarse en el momento en el que comienza la negociación con la aseguradora.

En este caso, Calculatuindemnizacion había recopilado la documentación médica disponible y realizado el seguimiento de la evolución del motorista, pero todavía faltaba un documento relacionado con su alta laboral.

Para evitar retrasar innecesariamente la reclamación, el equipo jurídico presentó inicialmente una valoración aproximada de 16.000 euros y continuó paralelamente con la recopilación documental. Una vez obtenido el documento pendiente, se remitió a la aseguradora para acreditar correctamente el periodo de perjuicio sufrido por el lesionado.

La nueva información fue incorporada a la valoración y el expediente terminó cerrándose por 17.155,39 euros.

“En lesiones que necesitan rehabilitación prolongada, la reclamación no consiste únicamente en recopilar informes médicos y aplicar el Baremo. Hay que seguir la evolución del lesionado, comprobar qué documentación falta y asegurarse de que todos los periodos de perjuicio y las secuelas que persisten queden correctamente acreditados de acuerdo con el sistema de valoración de los daños por accidentes de tráfico antes del cierre del expediente”, explica Betsaida Arévalo, abogada responsable del caso en Calculatuindemnizacion.

De la lesión inicial a la valoración completa del daño

El seguimiento médico permitió documentar no solo el periodo de recuperación, sino también las consecuencias que permanecieron posteriormente en el hombro: limitación de movilidad, dolor y perjuicio estético.

Para Calculatuindemnizacion, este tipo de expedientes evidencia la importancia de que la reclamación evolucione al mismo ritmo que el estado médico del accidentado.

Especialmente cuando existen fracturas, rehabilitaciones prolongadas, bajas laborales o secuelas, una documentación incompleta puede provocar que determinados conceptos indemnizables no queden inicialmente reflejados.

La reclamación continúa después del pago

Tras recibir la indemnización, Calculatuindemnizacion ha iniciado además la gestión de la cobertura de defensa jurídica de su seguro.

El motorista abonó 2.588,31 euros por la contratación de asistencia jurídica independiente y el equipo está tramitando la recuperación de la cantidad que pueda corresponderle de acuerdo con los límites establecidos en su póliza.

La libre elección de abogado y la cobertura de defensa jurídica permiten que, dependiendo de las condiciones contratadas, el asegurado pueda recuperar parte de los honorarios satisfechos a profesionales externos.

El cliente ha valorado especialmente el acompañamiento y la comunicación mantenidos durante todo el proceso, otorgando al servicio la máxima puntuación durante una llamada posterior con el equipo de Atención al Cliente.

Expedientes que requieren seguimiento más allá del accidente

Calculatuindemnizacion gestiona reclamaciones por accidentes de circulación en las que la dimensión del daño obliga a coordinar documentación médica, evolución clínica, periodos de incapacidad, rehabilitación y secuelas antes de establecer la valoración definitiva.

La compañía considera especialmente relevante este seguimiento en los expedientes con lesiones graves o recuperaciones prolongadas, donde una correcta acreditación médico-jurídica resulta fundamental para reclamar la totalidad de los perjuicios derivados del accidente.

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