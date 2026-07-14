Segunda opinión médica, una herramienta clave para valorar alternativas antes de la cirugía, segun KLINIK PM - KLINIK PM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio 2026.- La toma de decisiones en el ámbito sanitario ha evolucionado significativamente en los últimos años. Cada vez más pacientes buscan información contrastada sobre su diagnóstico y las distintas opciones terapéuticas disponibles antes de someterse a una intervención quirúrgica, especialmente cuando se enfrentan a una cirugía de columna, una prótesis de rodilla o conviven desde hace meses con dolor lumbar o ciática. Esta tendencia ha impulsado el interés por la segunda opinión médica, especialmente en patologías relacionadas con la columna vertebral, las articulaciones y el dolor persistente. En este contexto, KLINIK PM, bajo la dirección del Dr. Pablo Martínez, ha desarrollado un modelo asistencial basado en el diagnóstico de precisión, la traumatología conservadora y el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar. Cada vez son más los pacientes que viajan desde diferentes puntos de España hasta Alicante para solicitar una segunda opinión médica antes de tomar una decisión tan importante como una cirugía de columna o una prótesis de rodilla.

La segunda opinión médica permite valorar todas las alternativas terapéuticas

La recomendación de una intervención quirúrgica responde siempre a criterios médicos y, cuando está indicada, constituye la mejor opción para muchos pacientes. Sin embargo, según explica el Dr. Pablo Martínez, antes de tomar una decisión definitiva resulta fundamental confirmar el diagnóstico, valorar la evolución clínica y estudiar todas las alternativas terapéuticas disponibles.

Patologías como la hernia discal, la estenosis lumbar, la ciática, el dolor lumbar, el dolor crónico o determinadas patologías de rodilla generan con frecuencia dudas entre los pacientes, especialmente cuando afectan de forma importante a su calidad de vida. En estos casos, una segunda opinión médica permite revisar las pruebas diagnósticas, analizar si el origen del dolor se corresponde realmente con los hallazgos en las pruebas de imagen y determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada persona.

Este proceso también resulta especialmente útil cuando existen diferentes opciones terapéuticas. La posibilidad de contrastar diagnósticos y conocer otros enfoques ayuda al paciente a tomar una decisión más informada, personalizada y adaptada a su situación clínica.

Diagnóstico de precisión y traumatología conservadora

En los últimos años, la traumatología conservadora y la medicina regenerativa han adquirido un papel cada vez más relevante al ofrecer alternativas que, en muchos casos, pueden aliviar el dolor, mejorar la movilidad y favorecer la recuperación funcional antes de plantear una intervención quirúrgica.

Para el Dr. Pablo Martínez, el elemento clave no es únicamente identificar una lesión, sino determinar si esa lesión explica realmente los síntomas del paciente y cuál es el tratamiento que ofrece un mayor beneficio en cada caso. Por ello, el diagnóstico de precisión permite diferenciar cuándo una cirugía es realmente necesaria y cuándo existen alternativas terapéuticas eficaces y eso constituye uno de los pilares del modelo asistencial desarrollado por KLINIK PM.

Un abordaje multidisciplinar centrado en el paciente

La creciente complejidad de muchas patologías musculoesqueléticas ha impulsado la creación de unidades especializadas capaces de abordar cada caso desde diferentes perspectivas médicas. En este sentido, la Unidad del Dolor de KLINIK PM desempeña un papel fundamental en la valoración y tratamiento de pacientes con síntomas persistentes o que no han obtenido los resultados esperados tras tratamientos previos o incluso cirugías.

El objetivo consiste en identificar el origen real del dolor, reducir su impacto sobre la vida diaria y recuperar la funcionalidad mediante un tratamiento individualizado que integra el diagnóstico por imagen, la traumatología conservadora, la Unidad del Dolor, procedimientos intervencionistas, técnicas mínimamente invasivas y un abordaje terapéutico personalizado para cada paciente.

Cada vez son más los pacientes que viajan desde diferentes puntos de España hasta Alicante para solicitar una segunda opinión médica al Dr. Pablo Martínez y al equipo de KLINIK PM antes de una cirugía de columna, una prótesis de rodilla o un tratamiento complejo del dolor, para confirmar un diagnóstico, conocer todas las opciones disponibles y tomar una decisión con mayor seguridad.

Para el Dr. Pablo Martínez, la segunda opinión médica no pretende cuestionar diagnósticos previos, sino ofrecer una valoración completa e individualizada que permita indicar el tratamiento más adecuado para cada paciente. En algunos casos la cirugía será la mejor opción; en otros, un diagnóstico de precisión permitirá valorar alternativas terapéuticas antes de llegar al quirófano. Ese enfoque ha convertido a KLINIK PM en un centro de referencia para pacientes de toda España que buscan una segunda opinión médica antes de una cirugía de columna, una prótesis de rodilla o un tratamiento especializado del dolor.



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