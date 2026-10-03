La Segunda Oportunidad permite a un emprendedor de Ourense (Galicia) liberarse de 95.060 € de deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Ourense, 03 de octubre de 2026.- “Volver a empezar” cobra un significado especial cuando un proyecto empresarial no consigue salir adelante pese a los esfuerzos realizados para mantenerlo. Es lo que ocurrió a un emprendedor de Ourense que, después de intentar sostener dos negocios, acabó en una situación económica difícil de asumir. Repara tu Deuda Abogados, referencia en España para quienes recurren a la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado su procedimiento.

Dos negocios y varios intentos por mantener los pagos

Los abogados de Repara tu Deuda señalan que las dificultades comenzaron con la apertura de una tienda de artículos y ropa deportiva. Para iniciar la actividad y afrontar el alquiler del local se solicitaron varios préstamos, pero el negocio no consiguió generar ingresos suficientes para atender puntualmente las cuotas.

Ante esta situación, se trató de reorganizar las obligaciones mediante un nuevo préstamo destinado a liquidar los anteriores y reducir los pagos. El intento no logró estabilizar el comercio y finalmente fue necesario cerrarlo.

Posteriormente se puso en marcha un gimnasio con la intención de alcanzar mayor independencia laboral y financiera. Sin embargo, tras aproximadamente seis meses de baja actividad y pérdida de clientes, los ingresos volvieron a ser insuficientes. Los retrasos generaron intereses de demora y aumentaron un endeudamiento que hasta entonces se había intentado atender con regularidad.

Los últimos préstamos se solicitaron en un intento desesperado por salvar el negocio y sus intereses superaban lo reglamentario. Esta situación agravó todavía más el sobreendeudamiento. Los ingresos procedentes del negocio, incluso sumados a los obtenidos mediante trabajos por cuenta ajena, ya no bastaban para cubrir los gastos comunes, esenciales y vitales junto con las obligaciones financieras.

Precisamente para dar respuesta a situaciones como esta surgieron mecanismos que permiten afrontar las consecuencias de un fracaso económico. La Ley de Segunda Oportunidad tiene como antecedente el concepto estadounidense del fresh start y llegó a España en 2015. Ese mismo año inició su actividad Repara tu Deuda, pionero en la aplicación de esta herramienta en el país.

Una herramienta que continúa ampliando su alcance

Desde entonces, la normativa ha seguido evolucionando. Uno de los avances más relevantes afecta a la deuda pública, cuya exoneración ha estado sometida a importantes restricciones. El criterio europeo ha impulsado una mayor protección para el deudor de buena fe, aunque la posibilidad de cancelar estas obligaciones depende de los requisitos y límites aplicables en cada procedimiento.

El acompañamiento durante la tramitación se completa con MyRepara, una aplicación desde la que los clientes pueden consultar el estado de su expediente, seguir sus diferentes fases y aportar documentación. La cercanía durante el proceso es, además, uno de los aspectos que aparecen con frecuencia en las opiniones sobre el despacho, junto con la profesionalidad, el trato humano, la orientación constante y la capacidad de transmitir tranquilidad durante momentos económicamente complicados.

Después de dos intentos empresariales que no dieron los resultados esperados, la Segunda Oportunidad permite ahora mirar más allá de esas dificultades. El cierre de un negocio puede marcar el final de un proyecto, pero no tiene por qué cerrar también las posibilidades de futuro.



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