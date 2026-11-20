Jorge Werner, socio de Empezar de Nuevo - Empezar de Nuevo

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como indican desde Empezar de Nuevo, el IBI, las multas y la plusvalía municipal ya pueden cancelarse con los mismos límites que las deudas con Hacienda, después de que el Tribunal Supremo haya puesto fin a la distinción entre administraciones

España, 20 de noviembre de 20256.- Hasta este año, quien se acogía a la Ley de la Segunda Oportunidad podía salir del juzgado sin deudas con el banco y seguir debiendo el IBI. Muchos juzgados entendían que el perdón parcial de la deuda pública valía para Hacienda y la Seguridad Social, pero no para los ayuntamientos, las diputaciones ni las haciendas autonómicas. El Tribunal Supremo ha cerrado esa puerta en su sentencia 264/2026: el límite de exoneración se aplica a toda deuda de Derecho público, la recaude quien la recaude, y a cada administración por separado.



El cambio ya se ve en los juzgados. Empezar de Nuevo, despacho especializado en insolvencia de particulares y autónomos, ha publicado dos resoluciones propias que lo muestran. En 2025, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife canceló a un deudor más de 80.000 euros de deuda privada, pero le dejó intactos 7.467 euros con su ayuntamiento y otros 655 de IBI y multas de tráfico, porque no los cobraba la Agencia Tributaria. En 2026, ya con la doctrina del Supremo, el tribunal de Tarragona ha exonerado la deuda municipal de otro deudor al declarar exonerables los créditos públicos "con independencia del Organismo público".



La regla es la misma que para Hacienda. El crédito público subordinado, como los recargos y los intereses, se exonera, con las exclusiones que mantiene la ley, entre ellas las sanciones muy graves y las multas penales. Del resto se perdonan los primeros 5.000 euros y la mitad de lo que exceda, hasta el tope legal, y la cuenta se hace con cada administración. El propio auto de Tarragona pone el ejemplo: de una deuda de 13.000 euros se exoneran 9.000 y quedan 4.000.



"Durante años vimos a gente que salía del concurso sin deudas con cinco bancos y seguía embargada por un IBI atrasado. Ahora la deuda municipal también puede quedar exonerada, dentro de los mismos límites que la de Hacienda", explica Jorge Werner, socio de Empezar de Nuevo y abogado concursalista con más de quince años de trayectoria en Garrigues, PwC y KPMG, que fue responsable del equipo concursal de Anticipa y Aliseda para Blackstone.



El efecto alcanza a cualquier municipio. En otro procedimiento llevado por el despacho en Guadalajara se personó el Ayuntamiento de Madrid, que no se opuso a la exoneración. Y en Zaragoza un juez ha exonerado una plusvalía municipal de 2012 después de rechazar la oposición de la Agencia Tributaria.



La exoneración no es automática. Exige ser insolvente, actuar de buena fe y no estar en ninguna de las exclusiones de la ley. Y lo que supere el límite se sigue debiendo: en estos casos el juzgado no aprueba un plan de pagos para esa parte.



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