COMUNICADO: El segundo informe anual de Supermicro sobre centros de datos ecológicos muestra una oportunidad de ahorro (2)

El segundo informe anual Data Centers & the Environment de Supermicro ofrece una visión general de las principales tendencias que conforman la entrega y la estrategia de la infraestructura de tecnologías de la información. Este año, la encuesta se realizó por correo electrónico en octubre de 2019. Incluye respuestas de 1.362 operadores de centros de datos y profesionales de tecnologías de la información de empresas, proveedores de servicios y PYMES de todo el mundo. Recoge una amplia muestra representativa de datos demográficos clave, entre los que se incluyen la función laboral, la geografía del centro de datos, la verticalidad del sector y el tamaño.

Sam Liccardo, alcalde de la ciudad de San José, afirmó: «La encuesta internacional de Supermicro, con sede en San José, relativa a los centros de datos ecológicos, revela que la mayoría de las empresas no tienen muy en cuenta el consumo de energía y la minimización de los residuos electrónicos a la hora de elegir los equipos de los centros de datos. Como empresa líder de Silicon Valley en innovación y sostenibilidad, Supermicro ha defendido desde hace tiempo la informática ecológica; invito a la industria a aprender más sobre sus repercusiones y oportunidades».

El sector de los centros de datos tiene que hacer muchas mejoras para ser considerado ecológico. La elección de equipos innovadores para centros de datos que aprovechen los avances tecnológicos puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. Por ejemplo, las configuraciones de servidores desagregados pueden dar lugar a ahorros significativos en la actualización y brindar la oportunidad de aprovechar rápidamente las últimas tecnologías de servidores de cara a reducir los ciclos de actualización.

Otra elemento que tener en cuenta es la eficacia energética de los centros de datos. Los servidores de alta eficiencia y densidad pueden reducir la cantidad de energía requerida y el espacio físico necesario. Además, los sistemas diseñados para soportar la refrigeración por aire libre, que no requiere equipos de aire acondicionado de sala de ordenadores (CRAC, por sus siglas en inglés) para la refrigeración, también pueden reducir los requisitos de energía del centro de datos.

Más información acerca de las conclusiones del informe y las innovaciones en ahorro de recursos de Supermicro, así como sobre su compromiso con la informática ecológica, en: www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

