El segundo usuario de VIMworld gana un premio mayor de 25.000 dólares de un HUEVO digital

Second VIMworld User Wins $25,000 Jackpot from a Digital EGG! - VIMWORLD/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 21 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, la plataforma líder de activos digitales basada en blockchain, ha anunciado un segundo ganador del premio mayor cuando otro usuario afortunado incubó un HUEVO digital para encontrar un Compañero con un airdrop único de 10 millones de tokens VEED valorado en 25.000 dólares. La innovadora función de Incubación y Compañero ha llevado a los usuarios a incubar miles de HUEVOS para perseguir a los valiosos Súper Compañeros y el segundo llega menos de dos meses después del primero. El ganador describió el momento exacto de la eclosión con glorioso detalle.

La historia del ganador

"Había estado trabajando fuera de la ciudad toda la semana, así que esperaba abrir mi EGG digital cuando estuviera listo para salir del cascarón", compartió. "Trabajé pacientemente hasta el almuerzo y finalmente salí a mi coche para abrirlo en la aplicación de billetera móvil. Toqué el botón Hatch y el huevo se sacudió y se abrió. Miré con incredulidad mientras una oleada de euforia me invadía. Me quedé sin palabras, pero sabía que tenía que compartir esta experiencia de inmediato, así que llamé a mi padre. No respondió de inmediato, así que le envié un mensaje de texto con una foto e inmediatamente me llamó. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron 'Wow, simplemente guau... Tuve que salir de mi reunión para llamarte'. La alegría que compartimos fue inigualable y es un momento que ninguno de nosotros olvidará."

El próximo ganador

Esta experiencia es solo la punta del iceberg cuando se trata de cómo los usuarios pueden participar y jugar en VIMworld. Hay infinitas oportunidades para usar activos digitales únicos para ganar. Con todo, esto es solo el comienzo a medida que más usuarios se unen a las filas de exploradores legendarios que están adoptando nuevas tecnologías para marcar una diferencia en sus vidas.

VIMworld 101

Para comenzar, los usuarios pueden comprar un VIM digital en el Marketplace o jugar en una de las máquinas Arcade durante los eventos mensuales para obtener uno. Aquellos que buscan probar su suerte pueden comenzar con Cajas en la Tienda que contienen HUEVOs únicos y raros. Estos HUEVOS se pueden incubar con una Incubadora emparejada con un VIM para iniciar el proceso de incubación.

¡VIMworld continúa creando más formas de divertirse y ganar recompensas, lo que la convierte en una de las plataformas más emocionantes! Los usuarios interesados pueden visitar VIMworld , unirse a Discord o encontrarnos en las redes sociales . Los próximos lanzamientos de VIMworld seguirán ampliando su compatibilidad multicadena.

Acceda a VIMworld ahoraPara conectarse a VIMworld y explorar todas las funciones, descargue nuestra billetera criptográfica y NFT especialmente diseñada, Nufinetes compatible con dispositivos Apple y Android o el escritorio de su elección. Esta billetera multicadena integral se puede usar en varias cadenas de bloques populares, lo que permite a los usuarios interactuar con dApps, ver colecciones de NFT y almacenar tokens en un entorno seguro y elegante.

