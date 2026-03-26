SegurChollo identifica varios bulos sobre el seguro de vida que siguen afectando a hipotecados y familias

8 bulos sobre los seguros de vida - SegurChollo

(Información remitida por la empresa firmante)

La idea de que el seguro del banco es obligatorio, el miedo a perder la bonificación hipotecaria y la creencia de que estas pólizas "nunca pagan" siguen condicionando decisiones económicas relevantes en muchas familias, según SegurChollo

Madrid, 26 de marzo de 2026.- SegurChollo, comparador especializado en seguros de vida y de salud, alerta de que varios bulos sobre el seguro de vida siguen influyendo en la contratación de hipotecas y en la protección económica familiar. Según la compañía, estas creencias erróneas llevan a muchas personas a pagar más de lo necesario, a no comparar alternativas y a mantener pólizas que no siempre son las más adecuadas para su situación.



Uno de los errores más extendidos es pensar que el seguro de vida debe contratarse obligatoriamente con el banco para conseguir una hipoteca. La Ley 5/2019 prohíbe con carácter general las ventas vinculadas y establece que, si el prestamista exige una póliza en garantía del préstamo, debe aceptar alternativas con condiciones y nivel de prestaciones equivalentes, sin cobrar comisión por analizarlas ni empeorar las condiciones del préstamo por presentarlas. El Banco de España también recuerda que, ante productos vinculados o combinados, conviene comparar alternativas y valorar el coste real del conjunto.



A este bulo se suma otro muy frecuente: creer que no compensa sacar el seguro de vida del banco porque la hipoteca subirá demasiado. SegurChollo sostiene que, en la práctica, muchas familias analizan solo la bonificación del tipo de interés y no el coste total de los productos asociados. La entidad recomienda comparar la hipoteca con y sin vinculación, incluyendo seguros y servicios añadidos, porque una pequeña rebaja en la cuota no siempre compensa pagar durante años primas más altas.



La compañía también cuestiona otra idea muy repetida fuera del ámbito hipotecario: que el seguro de vida apenas paga siniestros. Frente a esa percepción, los datos sectoriales muestran el peso real de esta protección en España. UNESPA señaló al presentar la Memoria Social del Seguro 2024 que 21,8 millones de personas tienen un seguro de vida riesgo en España. Además, el anexo de esa memoria recoge que las aseguradoras abonaron 1.540 millones de euros en prestaciones de seguros de vida riesgo por fallecimiento e invalidez durante 2024.



"El problema no es solo económico. Cuando una familia toma una decisión importante basándose en una creencia errónea, puede acabar pagando de más durante años o confiando en una protección que ni ha comparado ni entiende del todo", señala un portavoz de SegurChollo. "Con la hipoteca ocurre mucho: se firma con prisa, se da por hecho que el seguro del banco es obligatorio y después cuesta revisar una decisión que quizá nunca fue la mejor opción".



SegurChollo subraya, además, que reducir el seguro de vida a una mera herramienta para cancelar la hipoteca es una visión incompleta. UNESPA ha señalado que los seguros de vida ligados a préstamos saldan miles de hipotecas cada año tras un fallecimiento, pero la utilidad de estas pólizas va más allá de la deuda: también sirven para proteger los ingresos familiares y amortiguar el impacto económico que puede dejar un fallecimiento o una invalidez en el hogar.



Ante este escenario, SegurChollo recomienda revisar tres cuestiones antes de contratar o renovar un seguro de vida: si existe libertad real para elegir proveedor, cuál es el coste total de la hipoteca con y sin productos vinculados, y qué papel tendría la póliza en la estabilidad económica de la familia si faltara uno de sus ingresos principales. Estas comprobaciones, sostiene la compañía, ayudan a separar la información útil de los mensajes comerciales o directamente erróneos que todavía siguen circulando alrededor de este producto.



Sobre SegurChollo

SegurChollo es un comparador especializado en seguros de vida y de salud que ayuda a particulares y familias a comparar coberturas, precios y condiciones del mercado asegurador en España, con especial atención al ahorro en seguros vinculados a hipoteca y a la protección económica familiar.

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