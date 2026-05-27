SegurChollo presenta su estudio anual 2026 sobre precios de seguros de vida y salud

Estudio anual 2026 sobre precios de seguros de vida y salud - SEGURCHOLLO

(Información remitida por la empresa firmante)

El comparador especializado analiza más de 4.000 precios de seguros de vida, 2.101 registros de seguros de salud y más de 50 códigos postales para mostrar cómo influyen la edad, el capital, la modalidad, la compañía, los copagos y la zona geográfica en el precio final

Madrid, 27 de mayo de 2027.- SegurChollo, comparador especializado en seguros de vida y de salud, ha presentado su estudio anual SegurChollo 2026: precios de seguros de vida y salud en España, un informe elaborado para ayudar a los consumidores a entender mejor por qué cambia el precio de los seguros personales y qué variables deben tener en cuenta antes de contratar.

El estudio analiza precios visibles de algunas de las principales compañías aseguradoras del mercado y compara escenarios de seguro de vida y seguro de salud privado en España. Su objetivo es ofrecer una fotografía útil del mercado español, ayudar al consumidor a entender qué variables influyen en el precio y mostrar que el ahorro suele estar más en comparar entre compañías y productos equivalentes que en reducir garantías dentro de la misma compañía.

Según el informe, el bloque de vida recoge 4.073 precios analizados, con escenarios por edad, capital asegurado, compañía y cobertura. En este apartado, una de las conclusiones principales es que la edad es el factor que más encarece el seguro de vida: entre los 30 y los 55 años, la prima media anual de un seguro de vida básico se multiplica casi por ocho.

El informe también muestra que aumentar el capital asegurado no siempre incrementa la prima de forma proporcional. En los escenarios analizados, pasar de 100.000 a 150.000 euros supone una subida media del 47,0%; pasar de 100.000 a 200.000 euros, del 91,0%; y pasar de 200.000 a 400.000 euros, del 95,9%. Esta lectura refuerza una de las ideas centrales del estudio: antes de bajar capital o reducir protección, conviene comparar el mismo nivel de cobertura entre distintas aseguradoras.

Otro punto relevante del bloque de vida es el peso de las coberturas adicionales. El estudio estima que añadir incapacidad permanente absoluta supone un sobrecoste medio del 47,1% frente a una póliza de solo vida; el doble capital por accidente, un 116,9%; y el triple capital por accidente de circulación, un 171,1%. Por este motivo, SegurChollo recuerda que dos pólizas pueden parecer similares si solo se mira la cuota, pero ofrecer niveles de protección muy diferentes.

En el bloque de salud, el estudio reúne 2.101 registros de seguros de salud individual para una persona de 40 años, con 52 códigos postales y 9 aseguradoras analizadas. La principal conclusión es que, en el seguro médico privado, la modalidad pesa más que el territorio. No es lo mismo comparar un seguro solo de especialistas, un seguro con copagos, uno con copagos limitados, una póliza completa sin copagos, un producto de reembolso o una modalidad para autónomos.

El informe sitúa el precio medio mensual de las modalidades analizadas en 33,58 euros para solo especialistas, 52,15 euros para copagos limitados, 62,38 euros para completa con copagos, 65,57 euros para autónomos, 82,97 euros para completa sin copagos y 122,32 euros para reembolso. La diferencia entre extremos supera los 1.000 euros al año, lo que demuestra la importancia de elegir primero la modalidad adecuada y comparar después entre compañías.

El código postal también influye en el precio y en la disponibilidad de opciones. El estudio detecta zonas con precios medios más bajos y otras con precios más elevados, aunque advierte de que estos datos no deben leerse como un ranking absoluto de provincias. La comparación correcta debe hacerse siempre con el mismo perfil, la misma modalidad y condiciones equivalentes.

Uno de los apartados específicos del informe analiza los seguros médicos con copagos limitados frente a seguros sin copagos. En Madrid 28001, con 21 comparativas para edades de 30, 35 y 40 años, el estudio concluye que el copago limitado compensa incluso con uso alto en 13 de los 21 escenarios analizados. El ahorro medio frente a un seguro sin copagos es de 568 euros con uso bajo, 385 euros con uso medio y 238 euros incluso con uso alto.

El informe también dedica un bloque al seguro de salud familiar, con un perfil de dos adultos de 40 años y un menor de 5 años. En este caso, la lectura cambia porque no basta con mirar la cuota individual: hay que calcular el coste conjunto del hogar. Según los datos analizados, añadir familiares modifica de forma importante la comparación y puede alterar la modalidad o compañía más conveniente.

SegurChollo subraya que el estudio debe entenderse como una guía comparativa de precios visibles y no como una recomendación universal de contratación. Los precios pueden variar según el momento, la compañía, el perfil, las coberturas, la disponibilidad real y las condiciones particulares de cada póliza.

"Este informe ayuda a pasar de una pregunta simple, cuánto cuesta un seguro, a una pregunta más útil: qué estoy comparando realmente. En seguros de vida y salud, la cuota mensual o anual es solo una parte de la decisión", señala SegurChollo.

El estudio anual SegurChollo 2026 sobre precios de seguros de vida y salud en España está disponible para descarga gratuita en la web del comparador. El documento incluye conclusiones generales, metodología, análisis de vida, análisis de salud, diferencias por modalidad, comparativas por código postal, copagos limitados, salud familiar y notas prácticas para interpretar correctamente los precios.

Descarga gratuita del informe completo: Estudio anual SegurChollo 2026 sobre precios de seguros de vida y salud en España

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Sobre SegurChollo

SegurChollo es un comparador especializado en seguros de vida y salud que ofrece acceso a más de 50 opciones para analizar precios, coberturas y alternativas disponibles en el mercado. Además, acompaña al cliente con un único asesor durante todo el proceso y mantiene el compromiso de no vender sus datos a otras

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