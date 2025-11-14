El seguro de coche de Línea Directa, entre los mejor valorados de España según Inteliens

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de noviembre de 2025.- La movilidad eléctrica se ha consolidado como una opción cada vez más extendida entre los conductores que buscan eficiencia, sostenibilidad y ahorro a largo plazo. En paralelo, la demanda de pólizas que se adapten a las particularidades de estos vehículos ha impulsado el desarrollo de soluciones aseguradoras más específicas.

En este escenario, Línea Directa ha reforzado su posicionamiento como una de las compañías con mejor valoración en este segmento. De acuerdo con los últimos resultados del informe elaborado por Inteliens en 2024, el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Este reconocimiento, basado en un análisis comparativo de coberturas y servicios, incluye además una mención específica a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, para los cuales la aseguradora ha diseñado un producto a todo riesgo que cubre las necesidades reales de esta tipología.

El Seguro de Coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Fuente: Inteliens 2024

Este reconocimiento se recoge en el informe anual elaborado por Inteliens, consultora especializada que colabora con las principales aseguradoras del país. El estudio compara de forma independiente la oferta de seguros de coche en el mercado español, tomando como referencia tanto las coberturas como los servicios incluidos en las pólizas.

Entre los elementos evaluados figuran garantías esenciales como responsabilidad civil, defensa jurídica, seguro de accidentes, incendio, robo, lunas o daños propios. También se valoran prestaciones adicionales como asistencia en viaje, vehículo de sustitución, asesoramiento legal, cobertura de averías, coberturas específicas para vehículos eléctricos, programas de fidelización, condiciones de contratación, bonificaciones, sistemas de pago o gestión de franquicia.

La posición obtenida por Línea Directa en este análisis la sitúa entre las compañías mejor valoradas a nivel nacional por la calidad global de su seguro y por su capacidad para adaptarse a las necesidades de distintos perfiles de conductor.

El Seguro de Coche para eléctricos e híbridos enchufables de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Fuente Inteliens 2024

La posición destacada que ha alcanzado Línea Directa en el estudio comparativo de Inteliens encuentra respaldo en la estructura de coberturas que ofrece su seguro de coche para eléctricos e híbridos enchufables. No se trata solo de una póliza adaptada, sino de una propuesta específica que responde a las necesidades reales del conductor actual, combinando protección integral con condiciones de contratación accesibles.

Entre las garantías más valoradas se encuentra la cobertura de la batería en caso de siniestro, ya sea propiedad del asegurado o perteneciente a un contrato de renting, así como la protección ante el robo del cable de recarga, incluida como parte de la cobertura sin coste adicional. También se incorpora asistencia en viaje 365 días al año, desde el domicilio o cualquier punto de España o Europa, incluso por descarga de batería, sin límite de kilometraje.

El seguro incluye, además, la posibilidad de elegir libremente el taller dentro de una red especializada, y ofrece una cobertura voluntaria de asesoramiento legal y administrativo proporcionada por una empresa especializada en asesoramiento jurídico, que aborda aspectos clave como movilidad, fiscalidad, instalación del punto de recarga o gestiones de consumo.

Esta póliza, actualmente en promoción para nuevas contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2025, ha sido valorada positivamente por integrar coberturas completas, enfoque especializado y facilidad en la contratación. Su estructura ha contribuido de forma decisiva al reconocimiento obtenido por Línea Directa en el informe de Inteliens, posicionando a esta aseguradora como un referente en la adaptación del seguro de coche a la movilidad eléctrica.

Emisor: Línea Directa

Contacto: Línea Directa

Número de contacto: 918072000