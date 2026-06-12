Seguro de coche y seguro de hogar, la fórmula que ayuda a ahorrar en Línea Directa - Línea Directa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio 2026.- La contratación de diferentes seguros para proteger los principales bienes de una familia forma parte de la planificación habitual de muchos hogares españoles. Entre ellos, el seguro de coche y el seguro de hogar destacan por su relevancia en el día a día, ya que ofrecen cobertura frente a situaciones que pueden afectar tanto a la movilidad como a la vivienda. Con el objetivo de facilitar la gestión de estas pólizas y contribuir al ahorro, Línea Directa ha desarrollado la Fórmula Coche+Casa, una propuesta que permite agrupar ambos seguros dentro de la misma compañía.

Actualmente, más de 3,7 millones de clientes confían en Línea Directa para la protección de sus vehículos y viviendas, consolidando una trayectoria basada en la especialización aseguradora y en la apuesta por soluciones adaptadas a las necesidades cotidianas.

La Fórmula Coche+Casa permite ahorrar al agrupar pólizas

Agrupar seguros en una misma compañía se ha convertido en una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan simplificar trámites y optimizar gastos. La Fórmula Coche+Casa de Línea Directa se orienta precisamente a este objetivo, ofreciendo la posibilidad de reunir el seguro de coche y el seguro de hogar para acceder a condiciones económicas más ventajosas.

La propuesta busca facilitar la gestión de ambas pólizas desde un mismo entorno, reduciendo la complejidad administrativa que puede surgir al trabajar con diferentes proveedores. De esta manera, los usuarios cuentan con una solución unificada para gestionar dos de los seguros más habituales dentro del ámbito familiar.

Además, el seguro de coches de Línea Directa continúa recibiendo reconocimientos. Según la consultora Inteliens, se sitúa entre los seguros de coche mejor valorados en España durante 2025, un dato que refuerza el posicionamiento de la compañía dentro del sector asegurador nacional.

Un nuevo seguro de hogar diseñado para simplificar la protección de la vivienda

Junto al seguro de coche, Línea Directa ha renovado su oferta con un nuevo seguro de hogar concebido para adaptarse a los diferentes tipos de viviendas y usos, facilitar la comprensión de las coberturas y mejorar la experiencia de los asegurados. La propuesta pone el foco en la claridad de la información, permitiendo identificar de forma sencilla todo lo que el seguro cubre.

Otro de los aspectos destacados es la agilidad en la prestación de servicios, un factor especialmente relevante cuando se producen incidencias que requieren una respuesta rápida. A ello se suma una experiencia orientada a la satisfacción del cliente y la posibilidad de acceder al pago mensual, una modalidad que facilita la planificación económica de muchos hogares.

La protección de la vivienda es una de las principales preocupaciones para las familias, especialmente ante imprevistos que pueden generar gastos significativos. Por ello, disponer de un seguro adaptado a las necesidades reales de cada hogar resulta cada vez más importante.

Con la Fórmula Coche+Casa, Línea Directa reúne en una misma propuesta el seguro de coche y el seguro de hogar, ofreciendo una alternativa que combina ahorro, simplicidad y gestión centralizada.



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