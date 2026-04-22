Segway Navimow líder mundial en ventas de cortacéspedes robóticos por segundo año consecutivo

Segway Navimow - Segway Navimow

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - Más de 400.000 usuarios de todo el mundo cuidan sus jardines con los cortacéspedes robóticos inalámbricos de Segway Navimow, al recurrir cada vez más a soluciones inteligentes y sin complicaciones para disfrutar de su tiempo libre

Navimow, líder en el mercado de cortacéspedes robóticos inteligentes sin cable, ha sido reconocida oficialmente como la marca número uno del mundo en volumen de ventas al por menor por segundo año consecutivo*. Este logro pone de relieve no solo el éxito comercial, sino también un cambio fundamental en la forma en que los usuarios cuidan sus espacios exteriores.



Los usuarios españoles, acostumbrados desde hace tiempo a las limitaciones de los cables tradicionales y al trabajo intensivo que supone el mantenimiento del jardín, están adoptando una nueva generación de sistemas inteligentes para el cuidado del césped. Desde diseños de jardinería complejos hasta condiciones meteorológicas impredecibles, la demanda de soluciones fiables y autónomas nunca ha sido tan alta.



Según George Ren, director ejecutivo de Segway Navimow, este cambio viene impulsado por un nuevo estándar en materia de innovación y rendimiento. "Navimow ha redefinido lo que los usuarios deben esperar del cuidado robótico del césped", explica Ren. "El hecho de haber sido reconocidos como la marca número uno del mundo en volumen de ventas minoristas de cortacéspedes robóticos sin cables durante dos años consecutivos refleja nuestro compromiso de hacer que el cuidado del césped sea realmente sencillo".



La clave de este liderazgo es la innovadora tecnología de Navimow. Su configuración totalmente inalámbrica elimina la necesidad de instalar molestos cables perimetrales, mientras que las normas "Lawn Care"**, certificadas por TÜV Rheinland, garantizan la precisión y la protección del césped. El avanzado sistema EFLS™LiDAR⁺, que cuenta con un triple posicionamiento basado en IA, funciona en combinación con el mapeo 3D GeoSketch™ para permitir una navegación precisa incluso en los jardines más complejos.



Este compromiso con la innovación va de la mano con un liderazgo continuo en el mercado. Navimow ha alcanzado la primera posición en volumen de ventas minoristas a nivel mundial de cortacéspedes robóticos sin cables durante dos años consecutivos, lo que pone de manifiesto su creciente dominio en esta categoría.



"Los usuarios buscan resultados, no complicaciones", continúa Ren. "En Navimow creemos que la tecnología avanzada debe simplificar la vida cotidiana, no complicarla. Nuestro equipo seguirá ampliando los límites de lo posible en el campo de la robótica para exteriores, garantizando que cualquier jardín, por complejo que sea, pueda mantenerse sin esfuerzo".



En toda su línea de productos, Navimow sigue superando límites. Modelos como el X4 y el i2 AWD cuentan con la certificación Lawn Care de TÜV Rheinland, y el i2 AWD destaca por ser el único modelo de tres ruedas con tracción total del mercado que cuenta con este reconocimiento oficial. La serie i2 LiDAR ofrece una auténtica experiencia "Soltar y Segar" nada más salir de la caja, mientras que la variante i2 LiDAR Pro afronta pendientes extremas con facilidad. Por su parte, el modelo H2 incorpora un radar de estado sólido de alta resolución, lo que garantiza un rendimiento extremadamente estable incluso en los entornos más exigentes.



"Desde los jardines domésticos hasta los paisajes más complejos, el objetivo final sigue siendo el mismo", añade Ren. "Liberar tiempo, simplificar el cuidado del césped y ofrecer a las personas más libertad para disfrutar de sus espacios al aire libre. Esto es solo el principio".



*Fuente de datos: Euromonitor International, calculado en términos del volumen total de ventas minoristas de la marca en unidades en 2024 y 2025, respectivamente; basado en un estudio realizado en 2026. Un robot cortacésped inalámbrico con delimitación se define como un robot cortacésped, utilizado tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, que funciona sin necesidad de un cable delimitador físico para desplazarse por el césped o el campo, mediante la adopción de tecnologías como UWB, Virtual, RTK, Lidar 3D, etc., y que suele identificarse en el nombre del producto o en la descripción del envase.



**Aviso legal: Los datos proceden de los informes de certificación de TÜV Rheinland (X420: Certificado Q 50714188 0001 / Informe CN26DPDC 001; i2 AWD: Certificado Q 50714192 0001 / Informe CN263HAU 001). Las pruebas utilizaron un modelo de envejecimiento acelerado para simular escenarios de uso residencial de alta frecuencia para usuarios europeos a lo largo de un año natural (calculado sobre la base de un corte de césped dos veces por semana durante 10 meses), en un entorno que incluía obstáculos comunes como mesas, sillas, tuberías de agua, cables eléctricos y juguetes.







Contacto

Nombre contacto: Hugo Páez

Descripción contacto: Archetype Spain

Teléfono de contacto: 649910758





Imágenes

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Pie de foto: Segway Navimow

Autor: Segway Navimow