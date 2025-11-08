Segway Powersports amplía la diversión y los límites del todoterreno en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, líder mundial en micromovilidad, deportes de motor y robótica de consumo, presenta su última gama de productos e innovaciones de sistemas que amplían la experiencia todoterreno con inteligencia de última generación en EICMA 2025 (Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios para Deportes de Motor), que se celebra del 4 al 9 de noviembre en Fiera Milano.

Bajo el lema SE ACERCA LA ONDA EXPANSIVA, la presentación de Segway destaca el lanzamiento del sistema inteligente iFun, una plataforma que transforma cada salida todoterreno en una aventura compartida, memorable y divertida que va más allá de la simple conquista del terreno.

Gracias a iFun, la conducción todoterreno con Segway se convierte en una aventura inteligente, conectada y social con funciones que incluyen:

Captura cada momento destacado : el reconocimiento de vídeo inteligente multiángulo graba y recopila automáticamente los mejores momentos en clips para compartir.

: el reconocimiento de vídeo inteligente multiángulo graba y recopila automáticamente los mejores momentos en clips para compartir. Intercomunicador de voz para el equipo : mantente conectado con el chat de voz en tiempo real para una coordinación más fluida durante las salidas en grupo.

: mantente conectado con el chat de voz en tiempo real para una coordinación más fluida durante las salidas en grupo. Navegación inteligente y sincronización de datos : consulta rutas, senderos y estadísticas de tus recorridos en cualquier momento y lugar.

: consulta rutas, senderos y estadísticas de tus recorridos en cualquier momento y lugar. Conectividad en la nube: sincroniza y comparte tus experiencias de ciclismo fácilmente con una comunidad más interactiva.

La familia Segway, totalmente mejorada e inteligente, está lista para conquistar

En EICMA 2025, Segway también presenta una línea de productos completamente nueva para 2026, que amplía su catálogo de vehículos todoterreno con diseños y tecnologías mejorados.

El Super Villain SX20T 4 está diseñado para desatar toda la potencia y multiplicar la diversión, destacando su sistema de potencia recientemente optimizado que ofrece un 6% más de potencia: ¡más de 250 CV de fuerza bruta! Su espaciosa configuración de cuatro plazas brinda emoción a familiares y amigos, mientras que la suspensión de competición, junto con los neumáticos todoterreno de 35 pulgadas, garantiza estabilidad y comodidad en cualquier terreno.

El UT10 Pro HVAC es un UTV verdaderamente versátil que combina rendimiento con practicidad para el día a día, con un sistema de propulsión mejorado con cambio electrónico para una conducción más suave y con mejor respuesta. La cabina totalmente cerrada con climatizador proporciona comodidad en cualquier clima, mientras que el panel de control inteligente y la caja de carga eléctrica lo hacen perfecto tanto para el trabajo diario como para las actividades al aire libre.

El AT10 W Mud está diseñado para los más intrépidos, con una capacidad de vadeo de 1 metro y 97 CV de potencia para dominar cualquier terreno fangoso. Su carrocería ancha de 58 pulgadas mejora la estabilidad y la precisión de manejo, además de ofrecer una gran autonomía y una tracción superior.

Desde sistemas inteligentes de vanguardia hasta una cartera de productos en constante expansión, Segway Powersports evoluciona continuamente para satisfacer las necesidades de los usuarios en diversos terrenos y estilos de vida. Su gama abarca desde vehículos de alto rendimiento para aventuras todoterreno extremas hasta modelos versátiles diseñados para el ocio y la vida cotidiana, combinando ingeniería avanzada con funciones de conectividad inteligente.

Guiados por su espíritu de marca, Sin miedo a ningún lugar, Segway seguirá superando los límites de la tecnología, impulsando la innovación que abre nuevas posibilidades para la movilidad inteligente en todo tipo de terrenos. Ya sea conquistando terrenos desafiantes, explorando nuevos destinos o compartiendo momentos inolvidables en vibrantes comunidades de usuarios, Segway se compromete a hacer que cada viaje sea no solo más inteligente y conectado, sino también más atractivo y divertido para los usuarios de todo el mundo.

Únase a Segway en el expositor A74, hall 18, si desea conocer la emoción de darse una vuelta en EICMA 2025.

Acerca de Segway

En 1999, Segway revolucionó la micromovilidad con el revolucionario Personal Transporter, despertando la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Simplemente Moverse", Segway se dedica a simplificar el movimiento de personas y mercancías, mejorando la eficiencia y enriqueciendo la experiencia cotidiana. Durante décadas, Segway ha marcado nuevos hitos en el transporte de corta distancia y la robótica de consumo, superando constantemente los límites de la innovación. Hoy, como líder mundial en soluciones de micromovilidad, la oferta de Segway ha evolucionado mucho más allá de sus orígenes. Desde patinetes eléctricos y karts hasta bicicletas eléctricas, vehículos deportivos motorizados y robots personales, Segway lidera el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, ofreciendo productos innovadores que redefinen nuestra forma de movernos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815694/IFUN_System.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815695/Super_Villain_SX20T_4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815696/UT10_Pro_HVAC.jpg

