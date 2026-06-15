Segway Powersports participa en Europa con el Super Villain SX20T en el Hellas Rally Raid

(Información remitida por la empresa firmante)

- Segway Powersports refuerza su presencia en las carreras europeas con el Super Villain SX20T en el Hellas Rally Raid

CHALKIDA, Grecia, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports ha competido con éxito en el Hellas Rally Raid 2026, uno de los eventos de rally todoterreno de varios días más prestigiosos y exigentes del sur de Europa, llevando su modelo insignia SSV, el Super Villain SX20T, para competir en el terreno extremo de la isla de Evia, Grecia. El evento sirvió como marco para demostrar la capacidad del Super Villain en las exigentes condiciones de un rally raid, al tiempo que reforzó la creciente presencia de Segway en Europa.

Celebrado en la isla de Evia y con una duración de siete días, el Hellas Rally Raid incluye senderos de montaña, cruces de ríos, terrenos rocosos y tramos rápidos de grava, lo que supone una exigente prueba de resistencia, tracción y fiabilidad del vehículo.

Impulsado por un motor turboalimentado de 2.0 litros que produce 235 caballos de potencia y 380 N•m de par motor, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades, el Super Villain SX20T completó el rally en una amplia variedad de terrenos. Equipado con amortiguadores ajustables K-Man 3.0, un diferencial delantero bloqueable y modos de conducción seleccionables (Normal, Carrera y Ascenso), el vehículo se adaptó por completo a las condiciones cambiantes del terreno.

Este evento se basa en la campaña de carreras de Super Villain de 2026, que incluye un tercer puesto en la categoría UTV Pro Stock Modified en el Mint 400 de Las Vegas a principios de este año. Segway Powersports también fue patrocinador oficial del Red Bull Erzbergrodeo 2026 en Austria, donde la compañía participó con un AT10 modificado. En conjunto, estos eventos destacan el compromiso de Segway con el desarrollo de productos en condiciones reales y su creciente presencia en el mercado global de vehículos todoterreno.

Segway Powersports va a seguir ampliando sus actividades de carreras internacionales, utilizando la competición como plataforma para fortalecer el desarrollo de productos y profundizar la relación con los pilotos de todo el mundo. Dado que Europa sigue siendo un mercado clave, Segway se compromete a fortalecer su presencia en la región y a apoyar el continuo crecimiento de los deportes de motor todoterreno.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, reconocida por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se especializa en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de última generación, incluyendo vehículos todoterreno (ATV) y vehículos side-by-side (SxS) para uso utilitario y deportivo. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una sólida cadena de suministro con capacidades de fabricación propias, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa.

Si desea más información visite https://powersports.segway.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-powersports-participa-en-europa-con-el-super-villain-sx20t-en-el-hellas-rally-raid-302800319.html