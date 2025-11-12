Segway Powersports presenta el AT10 W MUD en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports , empresa innovadora a nivel mundial en vehículos todoterreno inteligentes y sistemas de conducción conectados, presentó recientemente el AT10 W MUD en EICMA 2025 en Milán. Este nuevo ATV está diseñado específicamente para lodo profundo, humedales y senderos forestales, combinando un alto rendimiento con una interfaz intuitiva para el usuario, lo que permite a aficionados y profesionales llegar más lejos en condiciones adversas con mayor control y confianza.

El AT10 W MUD cuenta con un potente motor de 97 hp que proporciona una aceleración fuerte e inmediata, respaldada por una amplia distancia entre ejes para mayor estabilidad y 320 mm de altura libre al suelo para sortear raíces y salientes. Un cabrestante estándar de 4.500 lb garantiza una extracción fiable cuando el vadeo es más profundo de lo previsto. La máquina está configurada para vadear hasta un metro de agua, con un sistema de entrada de agua, protección eléctrica y drenaje que permite la inmersión repetida en lodo y agua estancada.

Los componentes y accesorios personalizables se adaptan a su uso durante todo el año. Los neumáticos diseñados para barro y la robusta geometría del chasis garantizan tracción y estabilidad para una experiencia de conducción óptima. Los usuarios también pueden añadir una pala quitanieves para operaciones invernales, así como protección de bajos, un parachoques trasero y almacenamiento de carga que aumentan la durabilidad y la flexibilidad de carga para un uso frecuente y exigente. El sistema de refrigeración optimizado está diseñado para reducir el calor del conductor durante largas jornadas, lo que mejora la comodidad durante trayectos prolongados, ya sean laborales o recreativos.

La inteligencia es un elemento clave de la experiencia AT10 W MUD y de todos los productos Segway Powersports. Los conductores pueden conectarse a la aplicación Smart Moving, activar la navegación y la comunicación, visualizar el progreso con la guía de mapas todoterreno y emparejar auriculares Bluetooth o sistemas de casco para mantenerse localizables.

El AT10 W MUD es versátil y está diseñado para destacar en una amplia gama de perfiles de usuario. Los propietarios de terrenos y los equipos forestales valoran su entrega de potencia fiable y su excepcional flexibilidad de ruta. Los aficionados al off-road de fin de semana pueden disfrutar con confianza incluso en barro profundo y terrenos técnicos estrechos, donde la conducción se mantiene predecible y estable. Para los pilotos de competición, el AT10 W MUD está optimizado para mantener la inercia en las secciones donde la tracción y la visibilidad son más difíciles de mantener.

Junto con el AT10 W MUD, Segway Powersports presentó una amplia gama de productos en EICMA, incluyendo vehículos todoterreno, vehículos utilitarios y deportivos side-by-side, y vehículos para carretera. La colección refleja el enfoque de la compañía en chasis de alta resistencia, sistemas de propulsión refinados, dirección asistida electrónica y software centrado en el usuario, lo que subraya la tecnología fundamental de Segway para vehículos deportivos al aire libre y sus productos únicos y vanguardistas.

Acerca de Segway Powersports

En el año 1999, Segway revolucionó la micromovilidad con el revolucionario Personal Transporter, despertando la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Simplemente Moverse", Segway se dedica a simplificar el movimiento de personas y mercancías, mejorando la eficiencia y la experiencia cotidiana. Durante décadas, Segway ha marcado nuevos hitos en el transporte de corta distancia y la robótica de consumo, superando constantemente los límites de la innovación. Segway lidera en la actualidad el futuro de la movilidad con tecnología de vanguardia, ofreciendo productos innovadores que redefinen nuestra forma de movernos.

Visite https://powersports.segway.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820708/image_5053593_7626071.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820709/1.jpg

