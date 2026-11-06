Segway Powersports refuerza sus alianzas con distribuidores europeos en EICMA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 6 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Segway Powersports, la gama de deportes motorizados de alto rendimiento y nivel profesional de Segway para mercados globales, organizó su Conferencia Internacional de Socios Comerciales 2026 durante la celebración de EICMA 2026 para discutir la próxima fase de su negocio europeo. Asistieron más de 100 distribuidores y socios de más de 50 países y regiones, incluidos participantes de Europa, Asia-Pacífico y África, Estados Unidos y Sudamérica.

Bajo el lema "Unidos como uno solo, sin miedo a ningún lugar", los debates se centraron en el lanzamiento europeo del modelo del año 2027 (MY27), el desarrollo de la red de concesionarios y el soporte local de posventa y repuestos. La conferencia sirvió como punto de reafirmación del compromiso de la marca con las alianzas a largo plazo y el crecimiento conjunto en un contexto de mercado cambiante.

Fortalecimiento de las alianzas con los concesionarios europeos

Europa sigue siendo un mercado estratégico para Segway Powersports, estando respaldado por sus concesionarios locales. Multimoto Group, por ejemplo, representa a Segway Powersports en España y Portugal desde 2020. Gracias a su red de distribución, modelos como el AT5 se encuentran ahora entre los líderes de sus respectivos segmentos en varios mercados europeos.

Además de la distribución, Segway Powersports apoya a sus concesionarios a través de eventos regionales. Su Día del Concesionario 2026 en el Red Bull Erzbergrodeo de Austria reunió a concesionarios de Alemania, Austria y Suiza para presentaciones de productos, debates sobre el mercado y pruebas de conducción.

Desarrollo de la red de distribución y la identidad de marca

En 2026, Segway Powersports inauguró tiendas insignia en Europa y también en otros mercados internacionales, como España, Arabia Saudita y Argentina.

Junto a estas aperturas, Segway Powersports presentó nuevos sistemas de identidad visual (IV) e identidad de tienda (IT) en sus distribuidores europeos. Centrado en el color Rojo Rider, el diseño distingue la gama de los productos Segway para uso urbano y de consumo masivo, que utilizan una identidad visual en negro.

Refuerza el posicionamiento de la marca como un producto profesional de alto rendimiento, todo ello al mismo tiempo que encarna sus valores de experiencia, excelencia y exploración.

Presentación de la gama MY27 en Europa

La gama MY27 presentada en EICMA servirá para hacer crecer la oferta de productos para los concesionarios europeos. Europa será uno de los primeros mercados en el lanzamiento global, junto con Norteamérica, Latinoamérica y mercados de Asia y África. Los pedidos se abrirán para concesionarios y clientes europeos en 2027, y las entregas comenzarán ese mismo año a través de la red de concesionarios existente.

Fortalecimiento del soporte local de ventas y servicio

De cara a satisfacer las necesidades del mercado local, Segway Powersports colabora con concesionarios autorizados en toda Europa para ofrecer venta de vehículos, mantenimiento, reparaciones, repuestos originales y servicios de garantía. En Francia, por ejemplo, el importador Delta Mics proporciona soporte adicional de posventa y repuestos.

La marca busca fortalecer aún más la coordinación entre los equipos de marketing, ventas y servicio de cara a ayudar a los concesionarios a gestionar las operaciones diarias y atender a los clientes con la introducción de nuevos modelos.

Impulsando la siguiente fase de crecimiento europeo

De cara al futuro, Segway Powersports aspira a fortalecer aún más su negocio en Europa mediante la expansión de su presencia en el mercado y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo.

"Europa es fundamental en relación a nuestra estrategia global. Nuestro progreso en la región refleja la dedicación y la estrecha colaboración de nuestros equipos de marketing, ventas y servicio", afirmó Ethan Zhang, presidente de Ventas y Marketing de Segway Powersports. "Nuestro compromiso con la experiencia, la excelencia y la exploración, junto con nuestra filosofía "Sin miedo a ningún lugar", va a continuar guiándonos mientras trabajamos con socios de todo el mundo con el fin de ofrecer experiencias todoterreno de alto rendimiento a más pilotos".

Entre las prioridades futuras se incluyen la adaptación de las operaciones a los mercados europeos, el desarrollo de un conocimiento más profundo de los clientes, la modernización de los concesionarios insignia y la expansión de experiencias de automovilismo como la Villain Cup.

Contando con una gama de productos más amplia, una identidad de marca distintiva y redes de ventas y servicio más sólidas, Segway Powersports está posicionada para acelerar su crecimiento global, trabajando con socios en todo el mundo para llevar su espíritu "Sin miedo a ningún lugar" a más pilotos.

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