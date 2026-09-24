Segway reúne a socios globales de micromovilidad compartida para dar forma al próximo capítulo de la industria

(Información remitida por la empresa firmante)

CHANGZHOU, China, 24 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- A principios de este mes, Segway reunió a más de 160 invitados en Changzhou, incluyendo representantes de más de 60 operadores de movilidad compartida, socios de la industria y medios de comunicación nacionales e internacionales. El evento fue una combinación de visitas a fábricas, lanzamientos de productos, pruebas de conducción y debates sobre los desafíos operativos a los que se enfrenta el sector.

Segway ha trabajado con operadores de micromovilidad compartida ya desde los primeros años de crecimiento de la industria. Al tiempo que los operadores han cambiado su enfoque del tamaño de la flota hacia la rentabilidad, el tiempo de actividad y el rendimiento de los activos a largo plazo, Segway ha ampliado su papel más allá del hardware hacia la tecnología, el servicio y el soporte del ciclo de vida.

"No solo proporcionamos productos. También nos encargamos de proporcionar servicios y soluciones. Queremos trabajar con nuestros socios para resolver desafíos del mundo real y ayudarlos a operar de manera más eficiente", destacó Cid Wang, consejero delegado y cofundador de Segway.

Un tema central del evento fue el TCO, el marco de Segway para evaluar la economía de la flota a través de la generación de ingresos, los gastos operativos y la inversión de capital. En lugar de centrarse únicamente en el precio de compra, considera la disponibilidad de los vehículos, el mantenimiento, el uso de energía y la vida útil de los activos, todo lo cual afecta los retornos de la flota a largo plazo.

"TCO nunca trata tan solo de construir un vehículo más barato. Se trata de diseñar flotas que ofrezcan mayores retornos año tras año", afirmó Alan Zhao, director general de la división de negocios de movilidad comercial de Segway-Ninebot.

Segway también presentó su scooter eléctrico compartido de tercera generación, el R1, junto con las nuevas bicicletas eléctricas compartidas de la Serie C, incluidas la C100 y la C200.

Las plataformas se han desarrollado girando en torno a lo que Segway denomina OCG: Operadores, Consumidores y Gobierno. Para los operadores, la prioridad es el tiempo de actividad, la facilidad de mantenimiento y la eficiencia operativa; para los usuarios, la seguridad, la comodidad y la facilidad de uso; y para las ciudades, un posicionamiento más preciso, una conducción más segura y una gestión de flotas más responsable.

La R1 cuenta con una arquitectura modular, IoT integrado, posicionamiento mejorado y tecnologías de asistencia al usuario. La Serie C aplica un enfoque de plataforma similar a las bicicletas eléctricas compartidas, con una mayor estandarización de componentes y un diseño centrado en el mantenimiento.

Segway también llevó a cabo la presentación del modelo F100, una bicicleta eléctrica desarrollada para aplicaciones de reparto, mientras explora casos de uso más amplios para la primera y la última milla junto con clientes y socios.

Para Segway, la siguiente etapa de la micromovilidad compartida consiste en mantener los vehículos en servicio durante más tiempo, reducir los recursos operativos y ayudar a las flotas a integrarse de manera más efectiva en los sistemas de transporte urbano.

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