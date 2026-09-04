Seis ciudades españolas para alargar el verano con una escapada cultural - MY TOP TOUR

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de septiembre de 2026.-

Septiembre es un buen mes para cambiar la playa por una ciudad. El verano todavía no ha terminado, pero el calor empieza a dar un respiro y muchas capitales españolas recuperan un ritmo más tranquilo. Es una época especialmente apropiada para hacer una escapada de dos o tres días y dedicar el viaje a conocer patrimonio, gastronomía y cultura. Así lo recoge My Top Tour en su selección de destinos recomendados para este mes.

Madrid es una de las opciones más completas. El Prado, el Reina Sofía y el Thyssen forman uno de los grandes ejes culturales de la ciudad, pero también merece la pena reservar tiempo para pasear por los barrios de Las Letras, Malasaña o La Latina. Una visita guiada puede ser una buena forma de descubrir la ciudad cuando dispones de poco tiempo.

En Barcelona, la arquitectura es uno de los principales motivos para viajar. La Sagrada Familia, el Park Güell y el barrio Gótico concentran buena parte del interés turístico, aunque la ciudad permite combinar las visitas culturales con paseos por el frente marítimo y sus barrios históricos.

Sevilla ofrece otro tipo de escapada. El Real Alcázar, la Catedral y la Giralda permiten concentrar en pocas horas buena parte de la historia de la ciudad. Para completar el viaje, el centro histórico y Triana ofrecen una forma más pausada de conocer su arquitectura, sus patios y su gastronomía.

Granada es otra de las grandes candidatas para una escapada de septiembre. La Alhambra y el Generalife son una visita imprescindible, pero la ciudad tiene mucho más que ofrecer: el Albaicín, el Sacromonte y sus miradores permiten descubrir otra cara de Granada. La combinación de patrimonio y vida urbana hace posible recorrerla sin necesidad de plantear un viaje largo.

En Córdoba, la Mezquita-Catedral es el gran punto de partida. El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, permite continuar el recorrido a pie entre calles estrechas, patios y plazas. Es una ciudad especialmente adecuada para una escapada corta, ya que buena parte de sus principales atractivos se encuentran concentrados en el centro.

Al norte, Santiago de Compostela plantea una experiencia diferente. La Catedral y su casco histórico son el centro de cualquier visita, pero también lo es caminar por sus calles y plazas después del recorrido. La ciudad ofrece además una gastronomía propia y una conexión directa con el Camino de Santiago que se percibe en cada rincón.

Si quieres aprovechar septiembre antes de que llegue el otoño, estas ciudades permiten plantear viajes muy distintos sin necesidad de esperar a las próximas vacaciones. My Top Tour reúne en su plataforma entradas, visitas guiadas y experiencias en estos destinos, facilitando la organización de una escapada cultural y la reserva de algunas de sus principales visitas en un mismo sitio.

La clave está en no intentar verlo todo. En un viaje de pocos días, elegir bien las visitas y reservar con antelación puede dejar más tiempo para lo que también forma parte del viaje: pasear, sentarse a comer y descubrir la ciudad a su propio ritmo.

Más ideas para viajar en septiembre y propuestas de escapadas culturales pueden consultarse en el blog de My Top Tour.

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