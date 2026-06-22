Seis premios avalan el rendimiento breeder de cannabis 42 Fast Buds en la Autoflower World Cup 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Seis premios avalan el rendimiento récord del breeder de cannabis 42 Fast Buds en la Autoflower World Cup 2026

BERLIN, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Breeder de cannabis 42 Fast Buds obtuvo seis premios en la Autoflower World Cup 2026, incluyendo el título de Mejor Cultivador de Autoflores 2026 y los primeros puestos para Mendo Frost Auto, Gorilla Z Auto, Mango Frost Auto, Mango Cherry Runtz Auto y GMO Auto. Juzgada por un panel internacional de expertos de Alemania, Canadá, España y Estados Unidos, la competición contó con más de 75 participantes de toda la industria. Cinco de las diez variedades de Fast Buds subieron al podio, convirtiendo a la compañía en el cultivador más premiado del evento de este año y marcando la campaña más exitosa en la historia de la Autoflower World Cup.

Los premios incluyeron:

Resultados récord gracias al cultivo interno

Por primera vez en la historia de la compañía, 42 Fast Buds seleccionaron, cultivaron y prepararon todas las variedades participantes en la competición íntegramente en sus instalaciones. Muchas de las victorias anteriores de la compañía en competiciones fueron logradas por cultivadores talentosos de la comunidad Fast Buds, y esos éxitos siguen siendo una parte importante de la historia de la marca. Sin embargo, para la edición de 2026, Fast Buds quiso ver qué sucedería cuando el mismo equipo responsable de la cría, las pruebas y el perfeccionamiento de la genética a través de miles de ciclos de selección y producción también las presentara en la competición. El resultado fue un rendimiento récord: 10 variedades presentadas, 5 podios, 6 premios y el 50% de todos los podios ocupados.

Mendo Frost Auto se lleva el primer lugar en la categoría Indica

La variedad Mendo Frost Auto, que lideró la lista de premiadas, se alzó con el primer puesto en la categoría Indica de la Autoflower World Cup 2026. Esta victoria representa un nuevo hito para uno de los proyectos de cultivo más ambiciosos de Fast Buds. Desarrollada a partir de dos genéticas campeonas de probada eficacia —Frostbanger Auto, reconocida entre las mejores de la Autoflower World Cup 2025, y Mendo Frost, ganadora de la American Autoflower Cup 2025 —, Mendo Frost Auto se creó para combinar una potencia, producción de resina y rendimiento excepcionales en una sola cepa. Un año después, el proyecto ya ha cosechado un título internacional.

La Colección de Campeones logra múltiples podios

Varias de las variedades más destacadas de la competición procedían de la Colección de Campeones de Fast Buds, un proyecto de cultivo basado en el cruce de genéticas premiadas de probada eficacia. Mango Frost Auto se aseguró el segundo puesto en la categoría Sativa, mientras que Mango Cherry Runtz Auto obtuvo el tercer lugar, lo que valida aún más el enfoque de cultivo de campeones que sustenta la colección.

Otro producto destacado fue GMO Auto, que obtuvo el 3er lugar en la categoría de Best New Autoflower el mismo día de su lanzamiento oficial. Con un perfil distintivo de terpenos con notas de ajo, cebolla y un toque sabroso que hizo famosa a la genética GMO, esta variedad representa una dirección de sabor completamente diferente dentro de la línea de Fast Buds. Su primer puesto en una competición convirtió a GMO Auto en uno de los lanzamientos nuevos más prometedores del evento.

Gorilla Z Auto continúa su legado ganador

Si bien varios lanzamientos nuevos captaron la atención, Gorilla Z Auto demostró una vez más por qué sigue siendo una de las variedades más emblemáticas de Fast Buds. La variedad se aseguró el 2º lugar en la categoría Indica, demostrando que, años después de su lanzamiento, continúa ofreciendo un rendimiento excepcional. Este resultado añade un nuevo capítulo al legado de premios de una de las variedades de autofloración más aclamadas de la marca.

Acerca de 42 Fast Buds

Con más de 13 años de experiencia, 42 Fast Buds es uno de los principales criadores mundiales de genéticas de cannabis de autofloración. La empresa es ampliamente reconocida por haber sido pionera en la introducción de genéticas estadounidenses en formato de autofloración y por haber desarrollado algunas de las variedades de autofloración de mayor rendimiento del mercado.

Durante el último año, la empresa se ha hecho con múltiples títulos de 'Mejor Cultivador', entre los que se incluyen galardones de la American Autoflower Cup, los Grow Awards, los NASC Grower's Choice Awards (Cultivador del Año en la categoría general y Cultivador del Año en la categoría de autoflorecientes) y la Autoflower World Cup, lo que ha consolidado aún más su posición como uno de los nombres más galardonados en el ámbito del cultivo de variedades de autofloración.

A lo largo de los años, las variedades de Fast Buds también han sido reconocidas en los principales eventos internacionales, entre los que se incluyen Dabadoo (Brasil), Spannabis Champions Cup (España), Farmers Cup (EE.UU.), BBQ Cup (Alemania), Calyx Cup (República Checa), Southside Cup (Alemania) y muchos otros.

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