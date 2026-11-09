Seleccionar talento internacional exige evaluar algo más que la experiencia profesional - CONSULTORA KLEINSON

(Información remitida por la empresa firmante)

La trayectoria y los conocimientos técnicos son fundamentales en un proceso de selección, pero no siempre permiten anticipar cómo se desenvolverá un candidato en un puesto con responsabilidades internacionales. Evaluar sus competencias lingüísticas en situaciones profesionales puede aportar información relevante para tomar decisiones de contratación.

Una empresa que busca incorporar a un responsable comercial para desarrollar un nuevo mercado puede encontrar candidatos con una trayectoria consolidada y un amplio conocimiento de su sector. Sin embargo, estos antecedentes no permiten saber cómo se desenvolverán cuando tengan que defender una propuesta ante un cliente extranjero o negociar condiciones comerciales en otro idioma.

Incluso entre profesionales que acreditan un nivel avanzado de inglés pueden existir diferencias importantes en su capacidad para comunicarse en el trabajo.

Esta realidad plantea una cuestión para los departamentos de Recursos Humanos: cómo comprobar que las competencias lingüísticas de un candidato responden a las exigencias de la posición que va a ocupar.

El mismo puesto puede exigir competencias diferentes

Las necesidades lingüísticas de una posición dependen de las responsabilidades que conlleva y del contexto en el que se desarrolla.

Un responsable de operaciones que trabaja con proveedores internacionales puede necesitar precisión para transmitir instrucciones y resolver incidencias. Un director comercial, en cambio, tendrá que desenvolverse en conversaciones donde la argumentación y la capacidad de respuesta adquieren especial importancia.

Ambos pueden necesitar un nivel avanzado de inglés, pero eso no significa que deban ser evaluados exactamente de la misma manera.

Esta distinción resulta especialmente relevante cuando el idioma constituye una herramienta habitual de trabajo. La evaluación debe permitir conocer no solo los conocimientos del candidato, sino también cómo los aplica en las situaciones que encontrará en su actividad profesional.

De comprobar conocimientos a evaluar el desempeño

Las certificaciones lingüísticas y las entrevistas en otros idiomas son herramientas habituales en los procesos de selección. Permiten conocer el dominio general de una lengua, aunque no siempre ofrecen información suficiente sobre su utilización en un contexto profesional específico.

Un candidato puede expresarse con fluidez durante una entrevista y encontrar dificultades al explicar una cuestión técnica compleja. Otro, con un nivel general similar, puede mostrar mayor precisión y capacidad de respuesta en esa misma situación.

La clave está en definir qué necesita hacer el profesional con el idioma y evaluar su capacidad para desenvolverse en esas situaciones. Dos candidatos pueden tener un nivel de inglés similar y, sin embargo, mostrar diferencias importantes cuando deben negociar, presentar resultados o comunicarse con clientes internacionales, señala Iñaki Nieto, CEO de Kleinson.

Las evaluaciones orientadas al desempeño profesional permiten observar estas diferencias mediante actividades relacionadas con las funciones del puesto. Su aportación no consiste en sustituir las certificaciones, sino en complementarlas con información que ayude a valorar la preparación lingüística del candidato.

La comunicación profesional también influye en la selección

El uso de un idioma en el trabajo incorpora habilidades que van más allá de la corrección gramatical o la amplitud del vocabulario.

La claridad al transmitir información, la escucha activa o la capacidad para adaptar una explicación al interlocutor pueden influir en el resultado de una conversación profesional.

En determinados entornos internacionales también interviene la inteligencia cultural. Reconocer que pueden existir distintas expectativas comunicativas, solicitar aclaraciones ante una ambigüedad o reformular un mensaje para evitar malentendidos son comportamientos que pueden observarse durante una evaluación lingüística.

Una evaluación lingüística profesional no debería limitarse a comprobar si el candidato habla correctamente. También interesa observar cómo organiza sus ideas, cómo responde ante una situación imprevista o cómo adapta su comunicación para conseguir un objetivo. Son aspectos que pueden marcar diferencias importantes en puestos con exposición internacional, explica Stephanie Valerio, especialista en desarrollo profesional internacional y diseño de formación en Kleinson.

Estas observaciones no equivalen a una evaluación general de la personalidad o de las habilidades directivas. Se centran en la manera en que el candidato utiliza el idioma para desenvolverse en situaciones profesionales concretas.

Una evaluación que complementa la decisión de contratación

La consultoría en selección de Kleinson se centra en la evaluación de competencias lingüísticas de candidatos, teniendo en cuenta las exigencias de los puestos que las empresas necesitan cubrir.

Cuando las responsabilidades lo requieren, este análisis puede incorporar habilidades de comunicación profesional y aspectos interculturales vinculados al uso del idioma.

El enfoque está relacionado con International Performance Training (IPT), el modelo desarrollado por Kleinson para conectar las competencias lingüísticas, profesionales e interculturales con las situaciones reales de trabajo internacional.

En un proceso de contratación, esta evaluación aporta información complementaria a la experiencia, las entrevistas técnicas y otros criterios de selección. También puede ayudar a identificar necesidades de desarrollo que convendría abordar tras la incorporación.

La decisión final seguirá dependiendo de múltiples factores, pero disponer de una valoración lingüística vinculada al puesto permite reducir una parte de la incertidumbre.

En un entorno empresarial cada vez más internacional, seleccionar talento exige conocer no solo la trayectoria de los candidatos, sino también su capacidad para comunicarse cuando el idioma forma parte de sus responsabilidades profesionales.

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