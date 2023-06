Selecta Digital realiza un webinar sobre cómo atraer al talento tecnológico que las empresas necesitan

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos consultoras presentarán las conclusiones de un amplio estudio de profesionales tecnológicos

El martes 13 de junio Selecta Digital explicará, más allá de supersticiones y mitos, la realidad actual del mercado laboral tecnológico.

Madrid, 8 de junio de 2023.- En la actualidad, las compañías se enfrentan a dificultades para encontrar y fidelizar talento tecnológico, así como para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado laboral de perfiles TIC. En este sentido, los responsables de recursos humanos han de ser conscientes de la realidad actual de este sector. Por eso Selecta Digital, empresa de selección de perfiles tecnológicos, realiza un webinar en el que presenta los resultados de su estudio de profesionales tecnológicos para conocer, atraer y fidelizar el talento TIC que las compañías necesitan. Un estudio del que se desprenden las herramientas necesarias para comprender mejor a los perfiles IT.



La consultora Selecta Digital, en colaboración con ORH, organiza el webinar titulado "Conoce, atrae y fideliza el talento tecnológico que necesitas" que se llevará a cabo el próximo martes 13 de junio a las 13:00 horas. Más allá de supersticiones y mitos, dos expertas en la selección de perfiles tecnológicos y digitales, Olaia Puga y María José Moya, explicarán la realidad actual del mercado laboral tecnológico presentando los resultados de su estudio de profesionales TIC.



Durante la sesión se discutirán factores considerados clave por los perfiles TIC que serán de gran apoyo para los responsables de recursos humanos. Algunas de las temáticas que se tratarán incluyen el rango salarial de estos profesionales, la modalidad actual y deseada de trabajo, los principales motivos que impulsan al cambio de compañía y cómo debería ser y cuánto debería durar un proceso de selección, entre otros aspectos.



El objetivo de este webinar es aprender a conocer, atraer y fidelizar al talento TIC que las compañías necesitan, analizando las claves para tener éxito en la actualmente despiadada guerra del talento tecnológico y digital.



Selecta Digital

Selecta Digital es una consultora especializada en la selección de puestos tecnológicos y digitales. Promueve a los mejores profesionales del sector IT para que se desarrollen profesionalmente en los puestos idóneos para ellos, en las mejores empresas. De esa forma, esta consultora de selección IT consigue atraer, evaluar y desarrollar el talento que necesitan sus clientes para mantener y reforzar su liderazgo.



Selecta Digital ofrece servicios de selección a éxito y también RPO tecnológico.



Esta consultora de selección, además de trabajar en remoto, cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza y Coruña.



