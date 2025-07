Selection by Andemen, la nueva plataforma que conecta fabricantes de interiorismo con grandes proyectos

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo empresarial Andemen, con sede en Valencia y con 18 años de experiencia conectando marcas internacionales, lanza su nueva apuesta estratégica: Selection by Andemen, una plataforma especializada en interiorismo y construcción que facilita el acceso a productos de diseño cuidadosamente seleccionados

Madrid, 1 de julio de 2025.- El proyecto Selection by Andemen nace con un objetivo claro: convertirse en un punto de encuentro entre fabricantes de alto nivel y compradores profesionales, especialmente del ámbito de las grandes superficies, estudios de arquitectura, promotoras y proyectos contract.



Uno de los pilares de esta nueva iniciativa es su showroom físico en Madrid, denominado Selectplace, un espacio expositivo diseñado para mostrar colecciones de producto a profesionales clave del sector.



"Selectplace está diseñado para facilitar acuerdos comerciales reales. Es una herramienta física donde los fabricantes pueden conectar con grandes proyectos y cadenas de distribución en España y Europa", señala Delia Villusto, COO de Andemen.



La plataforma Selection by Andemen apuesta por una selección curada y limitada de productos con alto valor estético, tecnológico y funcional: desde sanitarios y grifería inteligente, hasta revestimientos porcelánicos, iluminación o mobiliario.



El enfoque no es ofrecer de todo, sino lo mejor de cada categoría.



Una herramienta útil para estudios y profesionales

Además del catálogo digital, Selection by Andemen ofrece servicios de asesoría y postventa para facilitar el proceso de selección, compra e instalación. El modelo responde a una demanda creciente de profesionales que buscan soluciones integrales sin renunciar al diseño y la calidad.



Sobre Andemen

Andemen es un holding valenciano con más de 18 años de experiencia conectando marcas y proyectos a nivel internacional. Su actividad se centra en diseñar estrategias globales, plataformas digitales y ecosistemas comerciales que integran fabricantes, canales de venta y demanda profesional del sector construcción e interiorismo.



En los últimos años, ha representado firmas como ARKLAM, IDYLIUM o ASCALE en mercados clave como China y Estados Unidos, y actualmente abre una nueva etapa con foco en Europa, apostando por una propuesta cuidada, eficiente y diferencial.



