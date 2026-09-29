3.ª Semana Cultural de Turismo de Shaoxing invita a viajeros del mundo a 'ser chinos en Shaoxing'

48 horas en Shaoxing para un explorador de cultura europeo - SMBCT

(Información remitida por la empresa firmante)

De mayo a octubre de 2026, la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Shaoxing organiza la tercera Semana Cultural de Turismo de Shaoxing en el Extranjero en cuatro importantes plataformas de redes sociales: Instagram, X, YouTube y Facebook, a través de su red internacional de nuevos medios 'Shaoxing: Puerta de entrada a la historia de China (Conozca Shaoxing · Comprenda China)'

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- Durante el evento, un viajero europeo llegó a Shaoxing para vivir una experiencia cultural inmersiva de dos días y una noche.



Durante su visita, el viajero emprendió un recorrido por la cultura Yue a lo largo del milenario Canal de Zhedong (Canal de Zhejiang Oriental); recorrió la Zona Histórica y Cultural del Puente Bazi y se acercó a sus antiguos puentes y tradicionales viviendas junto al agua; visitó el Mausoleo de Yu el Grande para conocer la antigua leyenda sobre el control de las inundaciones; hizo una parada en el Salón del Rey de Yue para descubrir la historia del rey Goujian; y exploró la Ciudad Natal de Xi Shi para conocer la historia de esta legendaria belleza. El recorrido continuó en el Sitio Arqueológico de Fenghuangshan, donde pudo experimentar de primera mano las raíces de la civilización Yue; en la Ciudad Cultural de la Fuente de la Porcelana, conocida por el encanto del celadón de los hornos Yue; y en la Ciudad de la Ópera Yue, donde las melodiosas voces de la Ópera Yue llenaban el ambiente. Al caer la noche, el viajero embarcó en el crucero nocturno 'Viaje de Ensueño: Largas Canciones, Sueños de Shaoxing', donde se sumergió en una espectacular combinación de luces, agua y actuaciones mientras descubría la leyenda milenaria de esta antigua ciudad.



De cara al futuro, Turismo Cultural de Shaoxing continuará invitando a viajeros de los países de sus mercados emisores objetivo a vivir esta singular experiencia de "convertirse en chinos", para que un número cada vez mayor de visitantes internacionales pueda conocer de primera mano esta ciudad milenaria, impregnada del encanto de Jiangnan, China.



La tercera Semana Cultural de Shaoxing en el Extranjero ha venido desarrollando una serie de actividades, entre ellas videos temáticos, el itinerario de turismo receptivo '48 horas en Shaoxing', la exposición fotográfica itinerante internacional 'Hola, Shaoxing' y desafíos de interacción en redes sociales dirigidos al público internacional. A través de estas iniciativas, el evento presenta al público de todo el mundo una visión multidimensional de la caligrafía, la ópera, el huangjiu (vino de arroz chino) y el estilo de vida poético de Shaoxing, transmitiendo una expresión contemporánea de la singular estética oriental de esta antigua ciudad.



YouTube: https://youtu.be/w5p6E1K4m9E

Sitio web: https://sxwg.sx.gov.cn/

Contacto

Nombre contacto: Liu Huanzhen

Descripción contacto: Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Shaoxing

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